Hai phóng viên của một tạp chí đã bị Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp trên địa bàn.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông tối nay cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1980, Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên) và Trần Bá Nhật (SN 1990, phóng viên thuộc Văn phòng đại diện Nam Trung bộ - Tây Nguyên) của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Thanh Hải (trái) và Trần Bá Nhật thời điểm bị bắt giữ

Theo thông tin điều tra, vào tháng 10, Trần Bá Nhật được Tạp chí điện tử Thương hiệu và pháp luật cấp giấy giới thiệu đến tỉnh Đắk Nông để thực hiện nghiệp vụ báo chí.

Quá trình tác nghiệp, Nhật đã phát hiện những sai phạm về đất đai, không được chấp thuận cấp phép đấu nối và sai phạm về thuế của một công ty xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Nhật và Hải đã viết bài phản ánh về sai phạm liên quan đến đất đai, không được chấp thuận cấp phép đấu nối của công ty nói trên và đăng trên Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật vào ngày 12/10.

Sau đó, Hải và Nhật đã liên hệ, gửi thông tin về bài viết cho chủ công ty biết và đe dọa nếu không đưa số tiền 150 triệu đồng sẽ tiếp tục viết bài phản ánh sai phạm về thuế của công ty này.

Cũng theo điều tra, Nhật còn gặp trực tiếp chủ công ty để trao đổi nói rõ các sai phạm và đưa ra thông tin khi đăng bài, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc kiểm tra, xử phạt với số tiền rất lớn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 26/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải và Trần Bá Nhật khi đang có hành vi nhận 150 triệu đồng của công ty xăng dầu nói trên.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.

Phê chuẩn lệnh bắt 2 phóng viên tạp chí chiếm đoạt tiền doanh nghiệp Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh bắt 1 trưởng văn phòng đại diện và 1 phóng viên về hành vi chiếm đoạt 150 triệu đồng của doanh nghiệp.

