Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can Lê Thế Thắng, là đồng phạm với Trương Châu Hữu Danh.

Chiều 6/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố với Lê Thế Thắng (ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị can Thắng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thắng là đồng phạm với Trương Châu Hữu Danh, cũng là thành viên trong nhóm “Báo Sạch”.

Trương Châu Hữu Danh và thành viên 'Báo sạch'

Trước đó, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Đoàn Kiên Giang (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân”.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2019, từ mối quan hệ quen biết trong hoạt động báo chí và mạng xã hội, Trương Châu Hữu Danh, Bảo, Nhã, Giang, Thắng và 2 người khác trao đổi, thống nhất thành lập Fanpage để viết, đăng bài phản biện lại các thông tin, vấn đề "nóng" mà xã hội quan tâm.

Nhóm này thành lập Fanpage “Báo Chí Sạch”, sau đó đổi tên thành “Báo Sạch”. Sau một thời gian hoạt động, do mâu thuẫn nên hai thành viên rời “Báo Sạch”.

Tháng 3/2020, Hữu Danh đến ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên (31 tuổi) và một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi “Dự án Khu đô thị mới Thới Lai”.

Hữu Danh tự xưng là nhà báo đến thu nhập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã livestream hình ảnh phản ứng tiêu cực của người dân, viết bài kèm hình ảnh minh họa đăng lên Facebook với nội dung đả kích các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, công tác bố trí cán bộ tại địa phương; công tác thực thi pháp luật của cơ quan bảo vệ pháp luật.

Hành vi của Danh cũng bôi nhọ, xúc phạm đến cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra đã thu thập 31 bài viết liên quan đến TP Cần Thơ và 29 video đăng công khai trên Facebook của Danh. Trương Châu Hữu Danh thừa nhận 31 bài viết phản ánh liên quan đến Cần Thơ là sai sự thật.

Theo kết luận điều tra, từ khi thành lập “Báo Sạch” đến ngày Trương Châu Hữu Danh bị bắt, nhóm đã viết, đăng tải nhiều bài liên quan những vấn đề nóng được dư luận quan tâm lên Fanpage và Group như vụ án Hồ Duy Hải, Đồng Tâm, hạn mặn miền Tây, Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cưỡng chế tại Gia Trang Quán…

Khi hay tin Hữu Danh bị Công an TP Cần Thơ bắt, các thành viên trong nhóm đã tự động rời nhóm. Riêng Thắng là người trực tiếp thực hiện thao tác xóa Fanpage “Báo Sạch”.

Sau khi hoàn tất kết luận điều tra, Công an TP Cần Thơ đã chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Danh, Bảo, Nhã, Giang.

Tuy nhiên, sau đó, VKSND đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung và làm rõ hành vi của một số đối tượng có liên quan đến vụ án để đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Đến nay, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can Thắng.

Trương Châu Hữu Danh bị bắt và cuộc 'tháo chạy' của nhóm 'Báo Sạch' Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm thông qua hoạt động trang Fanpage “Báo Sạch” đã nhận tiền để làm truyền thông, tư vấn pháp luật... doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Thiện Chí