Nhóm thanh niên ở Bình Dương ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một số đối tượng châm lửa đốt xe máy của đối thủ rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay (31/10) tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Khanh (SN 1989, quê An Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Hai chiếc xe máy bị đốt cháy rụi - Ảnh: T.T

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h đêm 30/10, Khanh cùng Đỗ Văn Chín, Đỗ Út Mười, Hồ Xuân Dũng, Đỗ Văn Thụa và Sang (chưa rõ lai lịch) ngồi nhậu tại công trình xây dựng do Khanh đang quản lý tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Trong lúc cả nhóm đang nhậu thì Nguyễn Văn Sửu đi xe máy ến rồi ngồi vào nhậu chung. Tuy nhiên, khi Sửu vừa ngồi xuống thì xảy ra mâu thuẫn với Thụa dẫn đến cự cãi. Được mọi người can ngăn nên Sửu đi về.

Khi đến đoạn đầu đường Bình Chuẩn 42 (phường Bình Chuẩn), Sửu và Thụa tiếp tục gặp nhau dẫn đến xô xát, ẩu đả. Thấy vậy, Dũng từ chỗ nhậu chạy đến can ngăn.

Lúc này, Thụa gọi điện thoại cho Khanh báo tin mình bị Sửu đánh. Khanh cùng những người còn lại chạy đến can ngăn, đồng thời đánh hội đồng Sửu.

Do bị nhiều người đánh nên Sửu đã bỏ chạy, nhóm người của Khanh tiếp tục quay lại đòi đánh Dũng nên Dũng bỏ chạy.

Bực tức, Khanh đã lấy bật lửa rồi châm lửa đốt xe của Sửu và Dũng, sau đó rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Bình Chuẩn đã truy xét, bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm.

Làm việc với công an, Khanh cùng các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Xuân An