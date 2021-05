Công an và QLTT đã phát hiện kho hàng đồ chơi tình dục với số lượng, hàng chục ngàn cái trong một căn nhà ở quận 12, TP.HCM.

Hiện Công an đang phối hợp cùng cơ quan chức năng quận 12 để làm rõ và xử lý đối với chủ của lô hàng đồ chơi tình dục này.

Qua quá trình điều tra, theo dõi, mới đây, lực lượng thuộc một phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp cùng đội QLTT số 12 của Cục QLTT TP.HCM, đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ thuộc Công an quận 12 và Công an phường Thạnh Lộc đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính điểm kinh doanh ở địa chỉ 14-C8, khu phố 3, phường Thạnh Lộc.

Cơ quan chức năng đã phát hiện đây là kho hàng chứa đồ chơi tình dục các loại.

Cơ quan chức năng phát hiện kho đồ chơi tình dục số lượng lớn tại điểm kinh doanh ở khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12

Cụ thể, cơ quan chức năng lập biên bản, thu giữ 33.481 sản phẩm đồ chơi tình dục các loại như: đồ chơi tình dục giả bằng các chất liệu, búp bê tình dục, sản phẩm hỗ trợ sinh lý, gel bôi trơn, nước hoa kéo dài thời gian…

Theo ghi nhận thông tin trên các sản phẩm thì có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Mỹ… và có lượng lớn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả đều có nhãn gốc là tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng Tiếng Việt.

Ngoài ra, công an có thu giữ bốn CPU máy tính liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Cơ quan chức năng lập biên bản, thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm và đang làm rõ, xử lý

Theo tìm hiểu, điểm kinh doanh này cung ứng hàng hoá là đồ chơi tình dục cho nhiều điểm khác và loại hàng này chủ yếu bán qua mạng.

Chủ lô hàng là ông Nguyễn Duy P (SN 1987) đã không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũng như giấy tờ hợp pháp của lô hàng. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ, xử lý.

Được biết, đây là một trong những vụ thực hiện quy chế phối hợp về công tác đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Công an TP.HCM và Cục QLTT TP.HCM được ký kết vào cuối tháng 4 vừa qua. Giai đoạn sắp tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục đánh mạnh vào các hoạt động.

Phước An