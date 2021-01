Bị công an phát hiện hành vi trộm chó, nhóm đối tượng ở Bình Dương lao thẳng vào xe tuần tra để tẩu thoát.

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương sáng nay (14/1) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phong (SN 1983, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong tại cơ quan công an

Phong cùng với hai đối tượng Vũ và Gấm là nhóm đối tượng manh động tông vào xe tuần tra của công an xã Phú An, thị xã Bến Cát để tẩu thoát khi bị phát hiện hành vi trộm chó.

Theo công an, sáng 13/1, qua hệ thống camera an ninh, lực lượng công an phát hiện một xe ô tô 4 chỗ biển số tỉnh Bình Dương đang thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn.

Khi công an xã Phú An cử lực lượng chốt chặn thì nhóm này manh động tông thẳng vào xe ô tô tải của tổ tuần tra hòng bỏ chạy.

Sau khi chạy được một đoạn, các đối tượng bung cửa chạy vào lô cao su gần hiện trường.

Đến chiều cùng ngày, công an bắt được Phong khi đang lẩn trốn trong bụi rậm cách hiện trường vài trăm mét.

Tang vật nhóm đối tượng để lại hiện trường

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận là người đứng ra thuê xe ô tô, chuẩn bị súng điện đến khu vực trên để trộm chó của người dân. Đối tượng Gấm xuống lấy chó còn Vũ điều khiển xe ô tô.

Công an đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng trên để điều tra vụ việc.

Xuân An