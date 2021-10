Nam thanh niên lẻn vào nhà của một phụ nữ ở Bình Phước, dùng vũ lực trói tay rồi hiếp dâm chủ nhà, sau đó lấy tài sản bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Phước chiều 30/10 cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Hiến (SN 1988, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Mai Văn Hiến bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h sáng ngày 22/10, Hiến đột nhập vào nhà của chị N.Đ.H. (SN 1994, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), lúc này trong nhà có chị H. và con trai 8 tuổi.

Khi vào trong nhà, Hiến trói 2 mẹ con chị H. và yêu cầu không được kêu cứu, nếu không sẽ giết hai mẹ con. Sau khi khống chế chủ nhà, Hiến thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. rồi lấy 2 điện thoại di động, 16 triệu đồng, một số trang sức của chị H. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi đối tượng rời đi, chị H. đã tự cởi trói được cho mình rồi chạy ra ngoài kêu cứu, đồng thời nhờ người trình báo cơ quan công an.

Qua truy xét, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng và Công an huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã bắt giữ đối tượng Hiến khi đang lẩn trốn tại Bon Rbut (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) vào sáng 30/10.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Qua thu thập hồ sơ, đối tượng Mai Văn Hiến cũng đang bị Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) truy tìm vì có liên quan đến vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra ngày 30/6 vừa qua.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân An