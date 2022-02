Nhóm người vây hành hung, chửi bới Trưởng công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ ở An Giang.

Ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) đã khởi tố, bắt giam 3 bị can gồm: Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi), Trần Văn Nam (35 tuổi), Huỳnh Văn Lấm (48 tuổi), để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cùng bị khởi tố còn có 4 bị can khác nhưng được cho tại ngoại, gồm: Hà Thị Chi Linh, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Trinh và Huỳnh Thị Tiểu Lam.

Hai bị can Nhơn và Lấm. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo công an, khoảng 19h40 ngày 12/12/2021, Công an xã Kiến An (huyện Chợ Mới) nhận được tin báo có nhóm người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Phú Thượng 2.

Trung tá Nguyễn Phú Cường, Trưởng Công an xã Kiến An triển khai lực lượng đến địa điểm nói trên vây bắt.

Khi lực lượng tiếp cận thì các đối tượng phát hiện bỏ chạy, công an kịp thời bắt giữ được ông Nguyễn Văn Nhơn. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc.

Thấy Nhơn bị bắt, Nguyễn Phúc Hậu (35 tuổi), Nguyễn Chí Hải (22 tuổi) và Châu Thái Duy (23 tuổi) cùng nhiều người tại đó chạy đến giằng co, xô đẩy với trung tá Cường và lực lượng làm nhiệm vụ để Nhơn chạy thoát.

Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng tiếp tục có những lời lẽ thô tục, hành hung Trung tá Cường và lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, công an huyện Chợ Mới đến hiện trường giải tán đám đông, đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc. Qua làm việc ban đầu, Hậu, Hải và Duy đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an đã khởi tố, bắt giam Hậu, Hải Duy. Quá trình mở rộng điều tra cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 7 bị can nói trên.

T.Chí