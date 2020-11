Nghi phạm Jeong In Cheol thừa nhận động cơ thực sự ra tay tàn độc với bạn đồng hương và khi gây án đã tẩm thuốc ngủ cực mạnh vào bia cho nạn nhân uống.

Liên quan đến vụ xác người giấu trong vali gây xôn xao dư luận, nguồn thông tin cho hay, đã làm rõ lời khai của nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc).

Qua đấu tranh, Jeong In Choel đã thừa nhận toàn bộ hành vi “giết người” và “cướp tài sản” nhưng khai ra động cơ thực sự là xuất phát từ chuyện nạn nhân Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) nợ tiền nhưng không chịu trả.

Cụ thể, đầu năm 2018 Jeong In Cheol thuê căn nhà số 24 (đường số 3, khu dân cư Him Lam, phương Tân Hưng, quận 7) để mở công ty Crearta Việt Nam.

Hoạt động về lĩnh vực cung cấp giải pháp marketing cho các sản phẩm Hàn Quốc và môi giới đa lĩnh vực nên những năm trước công ty của Jeong In Cheol phát triển bình thường. Giai đoạn dịch Covid-19 đến nay thì công ty cũng có khó khăn theo tình hình chung nhưng không vỡ nợ.

Jeong In Cheol khai bản chất thật sự là, trước đây nạn nhân Han Tong Duk đã mượn của Jeong In Cheol số tiền vài tỷ đồng VN. Khi tình hình kinh doanh khó khăn, Jeong In Cheol đòi tiền thì nạn nhân Han Tong Duk cứ hứa hẹn, không chịu trả. Trong khi đó để có tiền xoay sở, Jeong In Cheol đã vay mượn khắp nơi.

Gần đây, các chủ nợ gây áp lực để đòi nợ Jeong In Cheol khiến nghi phạm sống bất an....

Bị áp lực nợ nần vây quanh và nghĩ Han Tong Duk quỵt nợ mình nên Jeong In Cheol bực tức, nghĩ đến chuyện “thủ tiêu” người đồng hương.

Trước khi gây án 1 ngày, tức vào ngày 25/11 Jeong In Cheol đã mua 2 cưa tay, 1 kiềm cộng lực để mang về ngôi nhà số 24, đường số 3, khu dân cư Him Lam. Tại đây, Jeong In Cheol đã lên kế hoạch chi tiết.

Chiều 26/11 Jeong In Cheol gọi điện hẹn Han Tong Duk đến trụ sở công ty của mình để nói chuyện, giải quyết nợ nần. Khi Han Tong Duk lái ô tô đến thì Jeong In Cheol đóng vai giả lả thân tình.

Không nhắc về chuyện nợ nần nhiều, Jeong In Cheol mời bạn uống bia.

Nguồn thông tin cho hay, đến nay cơ quan điều tra đã xác định rõ, Jeong In Cheol đã bỏ thuốc ngủ cực mạnh vào bia để chuốc cho Han Tong Duk uống, rồi nhanh chóng gục tại chỗ.

Jeong In Cheol đã dùng tay bóp miệng, mũi cũa Han Tong Duk cho đến khi nạn nhân tử vong.

Trong đêm 26/11 Jeong In Cheol đã phân xác nạn nhân thành nhiều đoạn bỏ trong valy du lịch màu hồng tại nhà vệ sinh tầng 1 và các bịch nilong tại nhà vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà.

Động cơ thực chất mà Jeong In Cheol gây án là bực tức khi đòi nợ bạn không được nên phân xác cho hả cơn giận. Dù ban đầu không tính toán chuyện cướp tài sản nhưng lúc đó Jeong In Cheol đã lục soát lấy của Han Tong Duk 2 lượng vàng và số tiền mặt, tổng cộng khoảng 200 triệu đồng. Jeong In Cheol còn cướp xe ô tô của Han Tong Duk để tẩu thoát.

Chiều tối 27/11 khi phát hiện vali và những bịch nilong chứa những đoạn thi thể người thì Ban GĐ Công an TP.HCM đã giao trách nhiệm cho phòng Cảnh sát hình sự làm chủ công phá án. Theo dấu chiếc xe, đến chiều 28/11, trinh sát phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được nghi phạm Jeong In Cheol đang ẩn náu tại nhà 1 người bạn tại chung cư Masteri Thảo Điền, quận 2.

