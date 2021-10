Nguyễn Xuân Đường bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên án 1 năm tù vì xâm nhập trái phép Công ty TNHH Lâm Quyết.

Sau một ngày xét xử, lúc 19h15 ngày 18/10, HĐXX TAND TP Thái Bình tuyên án với 2 bị cáo Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến (thường gọi là Tiến “Trắng”- con nuôi Đường) về hành vi “Xâm phạm chỗ ở của công dân” xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết 4 năm trước. Cụ thể, HĐXX tuyên hai bị cáo mỗi người 1 năm tù giam.

Nguyễn Xuân Đường tại phiên toà



Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND TP Thái Bình, từ chiều 3/10 và sáng 4/10/2017, Nguyễn Xuân Đường và con nuôi Bùi Mạnh Tiến không ai đe dọa, đuổi công nhân ra khỏi công ty không cho công nhân làm việc mà do họ tự ý bỏ làm việc đi về.



Từ ngày 3 - 19/10/2017, Đường cử Tiến ở lại công ty Lâm Quyết canh coi không cho ai lấy tài sản của công ty, chờ vợ chồng ông Nguyễn Văn Lâm (còn gọi là Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (SN 1967, cùng trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình) về để giải quyết việc vay nợ.



Mục đích của Đường là đợi ông Lẫm, bà Quyết về công ty để giải quyết việc vay nợ chứ không nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty; chưa có căn cứ chứng minh Đường và Tiến lấy bất cứ tài sản gì trong công ty.



Cáo trạng cũng nêu, hành vi xâm nhập trái phép, chiếm giữ Công ty Lâm Quyết của Đường và Tiến đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố bị can về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”.



Viện KSND TP Thái Bình có đủ căn cứ truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến phạm tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Nguyễn Xuân Đương và phút "bất bình" với luật sư bị hại



Đối với nội dung anh Nguyễn Văn Hà (con trai ông Nguyễn Văn Lẫm) khai, ngoài Bùi Mạnh Tiến thường xuyên ăn, ngủ, sinh hoạt trong văn phòng của Công ty Lâm Quyết, còn có những người khác là Bằng Bách, Bình Phê ở cùng.



Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Đào Văn Bằng (SN 1986, trú phường Tiền Phong, TP Thái Bình, hiện đang thi hành án tại trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình) không thừa nhận đi cùng Tiến. Những người này cũng không thừa nhận ăn, ngủ, sinh hoạt và ở lại trong văn phòng của Công ty Lâm Quyết.



Cơ quan chức năng dẫn các bị cáo tới toà

Ngoài lời khai của anh Hà, Viện KSND TP Thái Bình xác định, không còn tài liệu chứng cứ nào khác thể hiện Bằng và Bình ăn ngủ sinh hoạt cùng Tiến ở văn phòng công ty.



Cơ quan điều tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ những người cùng Tiến ở tại Công ty Lâm Quyết từ 3-19/10/2017 để xử lý theo quy định.



“Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định”, HĐXX nhận định.

HĐXX cũng không chấp nhận yêu cầu của luật sư bị hại về việc trả hồ sơ điều tra lại, thay đổi điều tra viên.



Nguyễn Thu Hằng