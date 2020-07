Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình đẹp hơn mỗi ngày. Trước hàng nghìn sản phẩm làm đẹp trên thị trường, để chọn được mỹ phẩm phù hợp, chị em cần cân nhắc 5 yếu tố dưới đây.

Nguồn gốc sản phẩm

Đây là 1 trong 5 tiêu chí đầu tiên giúp đánh giá mỹ phẩm mà bạn đang sử dụng có an toàn hay không và khẳng định uy tín của thương hiệu. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ nhà máy sản xuất, đơn vị phân phối sẽ tạo niềm tin cho người sử dụng.

Thành phần mỹ phẩm rõ ràng

Thành phần mỹ phẩm thực sự quan trọng, nhiều cảnh báo bệnh lý da như dị ứng, mẩn ngứa, chai sạm hay thậm chí là lão hóa da, ung thư da… phát sinh từ việc sử dụng mỹ phẩm chứa các thành phần hóa học cấm như methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben, phthales… Vì vậy, chị em cần quan tâm đến thành phần của sản phẩm trước khi sửa dụng cho làn da của mình.

Ngày nay người sử dụng ưa chuộng những sản phẩm thành phần chiết xuất từ thiên nhiên. Ưu điểm lớn nhất của mỹ phẩm có chiết xuất từ nguồn gốc tự nhiên là yếu tố an toàn và phù hợp cho các loại da kể cả da nhạy cảm.

Đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm

Các sản phẩm uy tín cần đáp ứng được tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia đánh giá về hiệu quả sử dụng.

Sản phẩm an toàn, không gây kích ứng da

Một sản phẩm an toàn sẽ không gây hại cho da, không gây dị ứng giúp dưỡng trắng da từ sâu bên trong.

Phù hợp với khí hậu và làn da phụ nữ Việt

Ở Việt Nam, dấu hiệu lão hóa của làn da thường không phải là những nếp nhăn mà là sự xuất hiện của những đốm nâu trên mặt. Những đốm nâu này có thể do mụn, do tác hại của môi trường hay nắng mặt trời để lại. Vậy nên, khi chọn sản phẩm dưỡng da, nên ưu tiên chọn những sản phẩm mang tính hạn chế tác hại từ gốc tự do, có nguồn gốc tự nhiên phù hợp với khí hậu và làn da Việt. Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các sản phẩm có thành phần vitamin C hay chất ngăn sản sinh melanin để làm tráng sáng da, có thành phần chống nắng giúp tăng hiệu quả dưỡng da.

Chăm sóc da sáng mịn với bộ đôi Hi Beauty

Một trong những gợi ý giúp chị em chăm sóc da là bộ đôi sản phẩm Hi Beauty. Trong đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hi Beauty dưới dạng viên uống giúp bổ sung collagen, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, tăng tính đàn hồi, giúp giữ độ ẩm cho da, hạn chế nám da, sạm da, giúp da sáng mịn. Kem bôi Hi Beauty giúp làm mờ các vết thâm nám, làm sáng và đều màu da, giúp làn da trắng sáng, mềm mịn hơn với thành phần Alpha Arbutin.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu Trần Thị Thanh Nho cho biết: “Trong thẩm mỹ, Alpha Arbutin được xem là “thần dược” giúp dưỡng trắng vượt trội, an toàn, không gây kích ứng hay bất kỳ tổn thương cho da trong quá trình sử dụng. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, Alpha Arbutin không chỉ có tác dụng làm trắng mà còn khiến da trắng sáng tự nhiên, mềm mại, dùng trong trị nám, tàn nhang hay cải thiện làn da sẫm màu. Alpha Arbutin đã được FDA kiểm định về tính an toàn và được nhà sản xuất đưa vào theo tỉ lệ chuẩn nên không gây bất cứ tổn thương nào cho da.”

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hi Beauty còn chứa nhiều thành phần từ thảo dược tự nhiên như đương quy, huyền sâm, hà thủ ô… tốt cho phụ nữ. Sản phẩm cũng chứa vitamin B6, vitamin E, collagen tự nhiên hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da từ bên trong.

Theo nhà sản xuất, kem bôi Hi Beauty với chất kem mỏng, mịn giúp thẩm thấu nhanh, giúp chống nắng, bảo vệ da khỏi tia UVB, UVA,

Sản phẩm được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, cả hai sản phẩm đã được các cơ quan của Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Sau khi ra mắt, sản phẩm cũng nhận được đánh giá cao từ người tiêu dùng như BTV Hoài Anh, diễn viên Thu Quỳnh (vai Huệ trong “Về nhà đi con”)...

