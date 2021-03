Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ cùng serum B-young là 2 sản phẩm đến từ Hàn Quốc, tạo nên bộ đôi hạn chế lão hóa da, vết nhăn, sạm da đồng thời giúp da sáng mịn, đều màu.

Chăm sóc da tối ưu nhờ “trong uống, ngoài thoa”

Tình trạng sạm da thường phản ánh về những bất ổn bên trong sức khoẻ của người phụ nữ như: Rối loạn nội tiết, căng thẳng, mệt mỏi, … Chính sự bất ổn này đã ảnh hưởng đến khả năng ức chế sản sinh hormone MSH, kích thích tăng sản xuất melanin dưới da tạo thành các đốm nâu, mảng nám, sạm trên da.

Bên cạnh đó, tình trạng nám, sạm da còn có thể được hình thành do tác động kéo dài của tia UV, khói bụi hay ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử.

Các phương pháp giúp làm mờ nám, sạm phổ biến hiện nay là kem bôi, đốt tia laser, … chỉ mới tác động đến lớp biểu bì của da. Trong khi đó, chân nám lại tồn tại ở lớp trung bì. Hơn nữa, làn da sau quá trình điều trị sẽ mỏng và yếu hơn nhiều. Nếu không có phương pháp bảo vệ, che chắn đúng đắn thì rất dễ gây tổn thương khiến tình trạng nám, sạm da quay trở lại đậm màu và mảng to hơn, thậm chí là ung thư da.

Vì vậy, để chăm sóc da đều màu, sáng mịn hơn, phương pháp “trong uống, ngoài thoa” đã được nhiều chị em áp dụng, nuôi dưỡng làn da chắc khoẻ từ sâu bên trong và tăng cường bảo vệ bên ngoài.

Bí quyết dưỡng da đến từ Hàn Quốc

Thấu hiểu làn da phụ nữ Việt và các nguyên nhân gây ra nám, sạm, bộ đôi cân bằng nội tiết, ngăn ngừa lão hóa da B-Young ra đời với tác động kép: phục hồi làn da từ bên trong, tăng cường bảo bên ngoài, lưu giữ tuổi xuân.

Cụ thể, thực phẩm bảo vệ sức khỏe B-Young giúp tái tạo các liên kết collagen bị đứt gãy do quá trình lão hoá da, bổ sung nội tiết tố nữ Estrogen giúp ổn định hoạt động của MSH Hormone, phân tán các hắc tố melanin làm mờ các đốm nâu, mảng nám, sạm nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc kết hợp sử dụng serum bôi B-Young sẽ giúp hạn chế tố đa nám, sạm trở lại do các tác động ngoại sinh như: tia UV, khói bụi, …

B-Young - Công thức dưỡng sáng da, mờ nám, sạm hiệu quả từ Hàn Quốc

B-Young là công thức dưỡng sáng da từ các thành phần tự nhiên, chứa dẫn xuất vitamin C trong quýt Hallabong - loại quýt chỉ có và được trồng tại Đảo Jeju với hàm lượng vitamin C dồi dào, hiếm có so với các loại quýt thông thường. Nhờ vậy, B-Young giúp kiểm soát tốt các đốm màu, dưỡng sáng da và đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá hiệu quả.

An ChiHong (Hàn Quốc) - Chuyên gia nghiên cứu mỹ phẩm của B-Young chia sẻ về hiệu quả dưỡng da, sáng da của bộ đôi sản phẩm B-Young

B-Young cũng là bí quyết sở hữu làn da không tuổi của nhiều người nổi tiếng, điển hình là MC Hoàng Linh- cô MC 8x tài sắc của VTV.

MC Hoàng Linh chia sẻ: “Trước đây, da Linh không được đẹp như này đâu. Sau sinh Gabon Linh bị suy giảm nội tiết tố rất nhiều. Lúc đi quay thì không sao nhưng cứ về đến nhà là trằn trọc, suy nghĩ từ những điều nhất. Cộng thêm thường xuyên phải quay ngoại cảnh khiến nám, sạm xuất hiện từng mảng ở gò má. Bởi vậy, Linh luôn tìm kiếm một sản phẩm làm đẹp giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Lúc đó, Linh được bản thân giới thiệu sử dụng bộ sản phẩm B-Young.

Trước đây, để chăm sóc da dẻ và sức khoẻ Linh phải sử dụng rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Nhưng bây giờ Linh chỉ cần sử dụng duy nhất bộ sản phẩm B-Young này thôi”.

B-Young - Bí quyết sở hữu làn da không tuổi của MC Hoàng Linh

Lee Jae Yeon (Tiếp viên hàng không của Hàn Quốc) tin dùng bộ sản phẩm B-Young để sở hữu làn da căng mướt, đều màu

Để tìm hiểu thêm về thông tin chi tiết bộ sản phẩm cân bằng nội tiết & trẻ hoá da B-Young, liên hệ hotline: 0967.506.669

Công ty Cổ phần Ilibeauty Cosmetics

Số 97, Tổ 9, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Lê Hương