- “Cảm ơn các bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vì sự chăm sóc và quan tâm đã dành cho con trai tôi …” trích từ thư cám ơn của gia đình bệnh nhân người Pháp.

Trước đó, vào ngày 13/02, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một trường hợp người bệnh nước ngoài cấp cứu chuyển tới từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Bệnh nhân nam là đầu bếp người Pháp 30 tuổi tên G.Julian - du lịch Việt Nam với niềm đam mê khám phá ẩm thực, không may bị tai nạn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán đa chấn thương với tổn thương phủ tạng trong lồng ngực, ổ bụng, vỡ xương chậu, chấn thương cột sống do tai nạn xe máy, nguy cơ cao thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay trong đêm, bệnh nhân đã được kíp mổ gồm bác sĩ Trần Đạt - Bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 và các đồng nghiệp tiến hành phẫu thuật cấp cứu.

Lá thư bằng tiếng Pháp gửi các bác sĩ Việt

Ngoài điều trị về chuyên môn bệnh viện còn hỗ trợ gia đình người bệnh liên lạc Công an thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình - nơi người bệnh bị tai nạn để tìm lại tài sản gồm: 01 xe máy và 5.000.000 đồng tiền mặt cũng như giấy tờ tùy thân của người bệnh.

Giai đoạn điều trị cho người bệnh G.Julian cũng là thời điểm bùng phát virus Corona chủng mới (tên gọi khác là Sars-Cov-2), tại thời điểm đó hình ảnh chụp phổi của người bệnh được chẩn đoán tổn thương, bệnh viện đã chuẩn bị phòng cách li cũng như các biện pháp cần thiết để phối hợp điều trị. Tuy nhiên may mắn là tổn thương phổi là hệ quả của các chấn thương nghiêm trọng khi người bệnh gặp tai nạn.

Sau đó, người bệnh tiếp tục được điều trị tại Khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Hồi sức Tích cực và Điều trị theo yêu cầu (1C). Trong 22 ngày điều trị tại bệnh viện là 22 ngày cả bác sĩ lẫn người nhà người bệnh lại thấp thỏm, lo âu.

Ngày 23/02, người bệnh G.Julian lại một lần nữa khiến đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện lo lắng khi có triệu chứng khó thở và phải quay lại điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực. Cùng với trang thiết bị hiện đại, sự tận tâm cứu chữa người bệnh cũng như tinh thần trách nhiệm cao của tập thể y bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân đã được cứu sống.

Ngoài ra, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, visa của người bệnh bị hết hạn. Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với nhiệm vụ hỗ trợ người bệnh nước ngoài, đã tận tình hỗ trợ thủ tục xin gia hạn visa cho người bệnh và giúp đỡ người nhà vượt qua những rào cản về khác biệt ngôn ngữ, động viên tinh thần người nhà người bệnh trong quá trình điều trị.

Chiều ngày 05/03, bệnh nhân được xuất viện trở về Pháp trong tình trạng ổn định.

Xúc động trước những chăm sóc và hỗ trợ của đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mẹ người bệnh thay mặt gia đình đã gửi thư cảm ơn đến bệnh viện.

Nội dung thư có đoạn: “…Tôi xin được gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và nhân viên y tế khoa Hồi sức tích cực và Khoa Cấp cứu Tiêu hóa, Phòng Hợp tác Quốc tế vì sự chăm sóc và quan tâm đã dành cho con trai chúng tôi… Sự quan tâm và giúp đỡ của các bạn đã rất hiệu quả và xin cám ơn vì tất cả."

K.Chi