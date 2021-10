Hôi miệng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người mắc. Bạn có thể cải thiện tình trạng này nhờ các thảo dược thiên nhiên.

Nỗi khổ hôi miệng

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân chủ yếu gây hôi miệng là do sự giải phóng các hợp chất sulphur dễ bay hơi trong khoang miệng. Theo đó, có thể kể đến các nguyên nhân như: do vi khuẩn; lắng đọng các mảnh vụn trên các dụng cụ chỉnh nha như răng giả, khí cụ...; các bệnh nha chu và nướu như viêm nướu, viêm nha chu, hoặc viêm nướu hoại tử lở loét cấp tính, viêm quanh thân răng, viêm quanh implant, áp xe gây ra hôi miệng; giảm tiết nước bọt tuổi tác; sử dụng thuốc, xạ trị, hoá trị; hội chứng Sjogren; vệ sinh răng miệng không kỹ, còn lớp cặn lưỡi; hoặc do nhiễm nấm Candida; các bệnh về xương như viêm tủy xương, hoại tử xương, hoặc viêm ổ răng khô và bệnh ác tính khác cũng có thể gây hôi miệng…

Để giảm và ngăn ngừa tình trạng hôi miệng, chuyên gia khuyên cần chú ý việc vệ sinh răng miệng đúng cách như: chải răng 2 lần/ngày, vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ; Sử dụng chỉ nha khoa, dụng cụ cạo lưỡi và nước súc miệng để hạn chế việc hình thành mảng bám; Khám nha theo định kỳ 4 - 6 tháng/lần và thực hiện các can thiệp nha khoa khi cần.

Sau khi ăn, bạn cũng nên súc miệng với một ngụm nước nhỏ để làm trôi phần thức ăn còn sót lại. Cạo lưỡi hàng ngày giúp loại bỏ các mảng bám vi khuẩn trên bề mặt lưỡi. Bên cạnh đó nước súc miệng có các thành phần thiên nhiên cũng có thể giúp người bị hôi miệng cải thiện tình trạng.

Giải pháp từ thiên nhiên

Tinh dầu trầu không - Piper Betle Oil

Lá trầu không có những công dụng tuyệt vời với sức khỏe răng miệng

Trầu không được ví như vị thuốc dân gian, là loại cây quen thuộc trong vườn của nhiều gia đình Việt. Theo nghiên cứu, lá trầu không có công dụng kháng khuẩn tuyệt vời rất hữu ích trong các vấn đề về sức khỏe răng miệng, điển hình là hôi miệng. Theo kết quả một số nghiên cứu khoa học, nhai lá trầu tươi giúp tiết nước bọt nhiều hơn, có tác dụng làm giảm sự phát triển của vi khuẩn răng miệng bằng cách khôi phục nồng độ pH trong miệng.

Tinh dầu đinh hương - Clove essential oil

Từ xa xưa, trong điều trị nha khoa, hợp chất eugenol (thành phần chính của cây đinh hương) đã trở thành một vị thuốc rất quan trọng

Đinh hương chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng cho cơ thể như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Nó có hàm lượng calo thấp nhưng lại là một nguồn cung cấp nhiều chất khoáng mangan.

Bên cạnh đó, mùi thơm đặc trưng của tinh dầu đinh hương còn giúp bạn loại bỏ tình trạng hơi thở có mùi rất hiệu quả. Đinh hương chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin B, C, D, E, K, canxi, kali, protein, và đặc biệt giàu chất chống oxy hóa…

Ngoài ra, đinh hương còn có chứa hóa chất gây mê mạnh gọi là eugenol. Theo nhiều nghiên cứu, chất gây mê eugenol có trong đinh hương cao hơn gấp khoảng 20 lần so với eugenol có trong những loại thảo dược khác. Eugenol không chỉ là một chất gây mê, gây tê dây thần kinh và giảm đau, nó có tính sát trùng và giúp tiêu diệt vi trùng giảm thiểu sự nhiễm trùng.

Bạc hà - Menthol

Bạc hà - Menthol giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm, cả hai đều có thể gây nhiễm trùng miệng hoặc dẫn đến sự phát triển của sâu răng

Bạc hà là loại thực vật thân thảo có tên khoa học là Mentha arvensis. Một trong những công dụng phổ biến nhất của bạc hà là làm thơm hơi thở. Thành phần trong tinh dầu bạc hà đã được chứng minh có khả năng tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại tích tụ trong răng, nướu và thành miệng gây ra các bệnh về răng miệng như sâu răng, viêm lợi, hôi mồm…

Trên thị trường hiện nay, nước súc miệng có nhiều loại khác nhau, thường ở dạng dung dịch chứa các chất sát khuẩn như menthol, axit boric, kẽm sulfat, cetylpyridinium, chlorhexidine,... Các loại nước súc miệng sử dụng các thành phần thảo dược tự nhiên quen thuộc tại Việt Nam như trầu không, đinh hương, bạc hà giúp làm sạch răng miệng, đem lại hơi thở thơm mát đang là giải pháp cải thiện hôi miệng từ thiên nhiên hữu ích.

Kết hợp tinh dầu đinh hương và tinh dầu trầu không và bạc hà mang lại cảm giác thơm mát ở khoang miệng

Nước súc miệng, họng Hoàng Hường Care Medic được phân phối bởi Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường có mùi vị dễ chịu, không cay, sử dụng được cho trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa viêm, nhiễm khuẩn ở họng/miệng như: viêm họng, viêm amidan, viêm lợi, viêm miệng, loét miệng, loét miệng tái phát, viêm nhiễm nấm miệng Candida do răng giả, phẫu thuật răng miệng. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Nasaki, nhà máy đạt chuẩn GMP, giúp kháng khuẩn, ngăn ngừa và khử mùi hôi khoang miệng, mang lại hơi thở thơm mát tự nhiên dịu nhẹ.

Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường

Hotline: 1900886692

Phương Dung