PGS.TS Trần Văn Ơn nghiên cứu chuyên sâu về loại dược liệu dây thìa canh và chỉ ra công dụng vượt trội của dây thìa canh lá to.

PGS.TS Trần Văn Ơn sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, là người con dân tộc Sán Chay, lớn lên cùng cỏ cây và các bài thuốc thảo dược dân gian của dân tộc mình. Ông hiện là Trưởng bộ môn thực vật - trường ĐH Dược Hà Nội, đồng thời là Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thực vật Việt Nam.

Với niềm say mê cỏ cây, dược liệu, ông đã dành gần nửa quãng đời cống hiến cho ngành thực vật học Việt Nam, phát triển thảo dược Việt Nam.

Dây thìa canh là một vị thuốc quen thuộc trong Đông y và trên thế giới. Theo các ghi chép, từ 2000 năm trước, người Ấn Độ đã biết sử dụng loại cây này để trị bệnh, đặc biệt là bệnh tiểu đường. Năm 2006, sau một hành trình dài ra Bắc vào Nam, PGS.TS Trần Văn Ơn đã tìm được loại cây này tại một số nơi ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Việc phát hiện ra dây thìa canh đã mang lại niềm vui tuổi già cho hàng vạn bệnh nhân tiểu đường trên cả nước.

Tuy nhiên không chỉ dừng ở đó, bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, quyết tâm tìm kiếm những sản phẩm tốt hơn nữa cho cộng đồng, không tự hài lòng với thành quả của mình, cùng sự nhạy cảm của một chuyên gia thực vật học hàng đầu Việt Nam, ông đã tiếp tục tìm kiếm và khám phá ra dây thìa canh lá to, có kích thước lá lớn gấp 5 có tác dụng và hoạt tính vượt trội so với dây thìa canh lá nhỏ đã tìm ra trước đây.

PGS.TS Trần Văn Ơn chia sẻ: “Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã chứng minh được rằng mức giảm đường huyết của cây dây thìa canh lá to (Gymnema latifolium) là 36,31 ± 3,5%, còn dây thìa canh (Gymnema sylvestre) là 23,41 ± 4,09%. Như vậy, mức độ giảm đường huyết của dây thìa canh lá to cao vượt trội so với dây thìa canh thường”. PTS.TS cho rằng, đây là một trong những nghiên cứu khoa học tiên phong trên thế giới về loài cây này.

Để mang cây dây thìa canh lá to đến gần với những người mắc bệnh tiểu đường hơn, ông đã hợp tác với Công ty CP Dược Khoa, nghiên cứu và sản xuất sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK Betics Gold - đây là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường có chứa thành phần chủ yếu là cây thìa canh lá to.

Sự kiện Công ty CP Dược Khoa ứng dụng thành công dây thìa canh lá to trong bào chế sản phẩm DK Betics Gold đã góp phần khẳng định bước nghiên cứu đột phá của các nhà khoa học Việt Nam trong việc chuyển giao và ứng dụng vào sản xuất, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ chính các nguyên liệu trong nước.

Được sản xuất với quy trìnhchuẩn hóa GACP- WHO, sản phẩm này hỗ trợ giảm và duy trì đường huyết ổn định, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

