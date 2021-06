Glutathione là hoạt chất hỗ trợ làm trắng da thông qua cơ chế giúp da tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng và ngăn chặn tạo ra hắc tố melanin. Trong đó, L-Glutathione là loại dễ hấp thu qua dạ dày, ruột được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

L-Glutathion có trong Neuglow là hoạt chất hỗ trợ làm trắng da được các chuyên gia đánh giá cao

Hoạt chất quý hỗ trợ trắng da tận gốc

Phụ nữ Việt thường yêu thích và ưa chuộng làn da trắng hồng rạng rỡ. Tuy nhiên, do đặc điểm di truyền và khí hậu nắng nóng, phụ nữ Việt thường có làn da tối màu hoặc da vàng. Nguyên nhân chính là do hàm lượng melanin trong da quyết định.

Theo BS. Nguyễn Hồng Vũ - Chuyên ngành về da tại Học viện Estee Lauder, Singapore: “Muốn làm trắng da bền vững phải can thiệp vào quá trình sản sinh và chuyển hóa của hai loại sắc tố là Pheomelanin (melanin sáng) và Eumelanin (melanin tối) trong cơ thể.

Giúp cơ thể tăng cường sản sinh Pheomelanin và ức chế Eumelanin hoặc chuyển hóa Eumelanin thành Pheomelanin. Đây cũng là cơ chế hiệu quả để làm chậm và kiềm chế sự phát triển của nám, tàn nhang trên da hiệu quả”.

BS. Nguyễn Hồng Vũ chia sẻ về hoạt chất L-Glutathione

Đối với làn da, Glutathione hỗ trợ làm trắng da thông qua cơ chế giúp da tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng và ngăn chặn tạo ra hắc tố melanin (melanin đen), bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của enzyme tyrosinase, giúp làm đảo ngược tiến trình tổng hợp sắc tố melanin sáng thay vì tổng hợp các sắc tố melanin tối, kết quả là da dần trắng sáng và đều màu hơn.

Bên cạnh hỗ trợ làm trắng da với cơ chế tận gốc, Glutathione còn là một chất hỗ trợ chống oxy hóa và chống gốc tự do. Thông qua cơ chế tái tạo vitamin C và E trong cơ thể, Glutathione hỗ trợ chống oxy hóa và chống gốc tự do từ bên trong tế bào, giúp bảo vệ các ty thể và màng tế bào, hỗ trợ cho làn da khỏe mạnh, sáng hồng.

Khi bổ sung Glutathione, y học thường sử dụng L-Glutathione, hay còn gọi là reduced Glutathione (GSH) là loại dễ hấp thu qua dạ dày, ruột. Các chuyên gia cho rằng, muốn cải thiện làn da trắng hơn, khỏe đẹp hơn, giảm vết nám, sạm, tàn nhang thì nên bổ sung L-Glutathione đủ và thường xuyên thông qua đường uống.

Sản phẩm chứa 500mg L-Glutathione

Eumelanin khiến da trở nên tối màu trong khi Pheomelanin lại là chìa khóa giúp tạo nên làn da trắng rạng rỡ

Với thành phần chính là L-Glutathione có hàm lượng lên tới 500mg, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Neuglow Effervescent Tablets là sản phẩm có công dụng hỗ trợ bổ sung chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, hỗ trợ trung hòa gốc tự do, hỗ trợ hạn chế sự hình thành sắc tố melanin, hỗ trợ làm giảm nám sạm da.

Đi cùng với Neuglow Effervescent Tablets là Thực phẩm Neuglow C Effervescent Tablets chứa 500mg L-Glutathione kết hợp Vitamin C, có khả năng hỗ trợ làn da tươi sáng, mịn màng; hỗ trợ làm mờ các vết sạm nám, thâm.

Cũng theo BS. Nguyễn Hồng Vũ: “Neuglow Effervescent Tablets bổ sung hàm lượng cao 500mg L-Glutathione và kết hợp cùng Vitamin C 1.000mg/ngày (đối với Neuglow C Effervescent Tablets) sẽ mang đến khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do, hỗ trợ thúc đẩy quá trình tự tổng hợp collagen, tăng cường độ đàn hồi”.

Neuglow Effervescent Tablets là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa hàm lượng L-Glutathione cao

Đại diện Công ty CP Thương mại Dược phẩm Phú Thái - đơn vị phân phối Neuglow Effervescent Tablets chia sẻ, để đạt hiệu quả tối ưu, người dùng nên chia thành 2 giai đoạn: Tháng 1, 2 và 3: Dùng ngày 2 lần, sáng 1 viên Neuglow C Effervescent Tablets (hộp hồng) sau ăn sáng khoảng 15 phút (uống vào khoảng 7 - 8h), chiều 1 viên Neuglow Effervescent Tablets (hộp trắng) sau ăn nhẹ (khoảng 15 - 16h); Tháng thứ 4 trở đi: Chỉ cần dùng 1 ngày 1 viên Neuglow Effervescent Tablets, uống sau mỗi bữa sáng.

Ngoài ra đại diện Dược phẩm Phú Thái cũng cho biết, người dùng nên uống kết hợp Neuglow C Effervescent Tablets và Neuglow Effervescent Tablets để cân bằng lượng L-Glutathione và vitamin C khi uống trong thời gian dài. Đối với trường hợp có bệnh lý dạ dày, chỉ nên dùng Neuglow Effervescent Tablets. Hết 6 tháng, người dùng có thể nghỉ từ 3 - 6 tháng rồi dùng bổ sung 1 tuần 1 - 2 viên.

