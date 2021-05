Bộ Tư lệnh Tình báo và An ninh Lục quân Mỹ (INSCOM) là sự hợp nhất tất cả các thành phần lực lượng, phương tiện trinh sát chiến đấu và đảm bảo an ninh.

INSCOM trước đây là hai cơ cấu hoạt động song song trong lục quân cũng như các binh đoàn, các bộ phận và các phân đội tác chiến điện tử. Lực lượng này đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Tham mưu trưởng Lục quân phụ trách tình báo.

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

Nhiệm vụ chủ yếu của INSCOM là: Tổ chức trinh sát, phản gián và tác chiến điện tử; Trinh sát kỹ thuật cấp chiến lược và chiến thuật; Chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt; Hoạt động điệp báo, phản gián và đảm bảo an ninh trong phạm vi Bộ Lục quân.

Một số chỉ huy của INSCOM. Ảnh : Jbsa.mil

Ngoài ra, cơ quan này còn thực hiện các nhiệm vụ tình báo, nghiên cứu, tổng kết đánh giá tình hình lực lượng vũ trang đối phương phục vụ cho Bộ Tư lệnh Lục quân và các cơ quan hữu quan; hỗ trợ về kỹ thuật và hành động cho Bộ Tư lệnh Lục quân tổ chức trinh sát và tác chiến điện tử; trinh sát chụp ảnh các mục tiêu của đối phương để phục vụ cho Bộ Tư lệnh Lục quân; thực hiện các nhiệm vụ tình báo do Cộng đồng Tình báo Mỹ giao.

Cơ cấu tổ chức chủ yếu của INSCOM gồm: Bộ Tham mưu; Lực lượng Tình báo chiến lược và đảm bảo an ninh cho Bộ Quốc phòng và các cơ quan quân sự trọng yếu; Ban An ninh; Viện Nghiên cứu Á - Âu; Các lữ đoàn trinh sát; Trung tâm tổng hợp; Các cơ quan chuyên môn…

Bộ Tham mưu INSCOM đặt tại căn cứ Belvoir (bang Virginia), gồm cơ quan điều hành và chỉ huy các lực lượng hậu cần, thông tin liên lạc và các phân đội đảm bảo. Nhiệm vụ chính của Bộ Tham mưu là chỉ huy tổng hợp, xử lý và phân tích những tin tức tình báo nhận được từ các lực lượng, binh đoàn, các đơn vị và các phân đội trinh sát quân sự.

Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tham mưu INSCOM thành lập một trung tâm nghiên cứu, phân tích, đánh giá tin tức tình báo và xử lý số liệu trinh sát hoạt động suốt ngày đêm, trên cơ sở đó ra báo cáo phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong phạm vi Bộ Lục quân và các cơ quan hữu quan.

Lực lượng Tình báo chiến lược và đảm bảo an ninh đặc biệt đóng tại Arlington, bang Virginia. Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này là lập kế hoạch và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh để truyền thông tin đến hệ thống chỉ huy, liên lạc của INSCOM nhằm ngăn chặn những tình huống bất ngờ đe dọa đến an ninh và lợi ích của Mỹ.

Ban An ninh (kho thông tin của INSCOM) đặt tại Fort Meade, Maryland. Nhiệm vụ chính của ban này là cung cấp, đảm bảo thông tin cho hơn 400 lãnh đạo, chỉ huy quân sự và dân sự Mỹ theo qui định trong nhiều khu vực khác nhau, trong mọi tình huống.

Viện Nghiên cứu Á - Âu đặt tại Marshall. Nhiệm vụ chính của Viện là lập kế hoạch, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện - đào tạo sĩ quan tình báo khóa 2 năm; lên chương trình huấn luyện dự bị cũng như thực tập cho các học viên tại Nga và một số nước châu Âu.

Đơn vị cơ sở của INSCOM là các lữ đoàn trinh sát quân sự, thành phần gồm: Ban Tham mưu và Chỉ huy đại đội, Trung tâm Trinh sát từ 2 đến 6 tiểu đoàn và 4 đại đội trinh sát quân sự riêng biệt. Trung tâm Trinh sát là cơ sở hình thành tổ chức phân tích, đánh giá thông tin tình báo phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trên chiến trường.

Trung tâm này cũng giống tất cả các lữ đoàn trinh sát quân sự về cơ cấu tổ chức biên chế, gồm cả trung tâm thu và phân tích, đánh giá thông tin tình báo, các chỉ huy khí tượng của lực lượng không quân (cùng nằm trong chiến dịch nhưng dưới quyền của Giám đốc Trung tâm), khoảng 10 nhóm đảm bảo hoạt động chung và nhóm đảm bảo hậu cần…

Trung tâm tổng hợp, phân tích, đối chiếu, đánh giá thông tin là trung tâm tình báo cơ bản. Nhiệm vụ chính của Trung tâm là lập kế hoạch và tập hợp lực lượng của các lữ đoàn trinh sát, tổng hợp phân tích, đối chiếu, đánh giá thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và các cơ quan hữu quan theo qui định; nghiên cứu; tổng kết, lưu trữ và phục hồi các cơ sở dữ liệu của đối phương; phối hợp và chỉ đạo các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ tình báo tìm kiếm mục tiêu, kiểm tra số lượng và chất lượng từ những thông tin tình báo.

Biểu tượng của INSCOM

INSCOM có biểu tượng riêng của mình. Các đơn vị, các cơ quan, các binh đoàn trực thuộc đều mang trên trang phục loại phù hiệu khung riêng biệt và đính kèm thêm những ký hiệu đặc biệt. Trên biểu tượng này có miêu tả trái đất hình cầu màu xanh với lưới tọa độ. Đế của quả địa cầu được ôm bằng hai cành sồi và ở giữa tâm có một chìa khóa màu vàng, có răng cưa ở hai bên.

Theo các chuyên gia phân tích, quả địa cầu trên là biểu tượng thể hiện quy mô, nhiệm vụ mà các đơn vị của INSCOM phải giải quyết trên các chiến trường. Các cành sồi biểu trưng cho sự kiên định và sức chịu đựng, chiếc chìa khóa là những thông tin của Bộ Tư lệnh sẽ được bảo vệ chắc chắn và luôn có sự giám sát, còn nền xanh là biểu hiện của sự lạnh lùng và dũng cảm.

Huy hiệu kim loại có dạng hình tròn được mạ vàng, trong đó cũng có những biểu tượng, nó được khâu trên tay áo, vòng theo chu vi huy hiệu là dòng chữ “Bộ Tư lệnh Tình báo và An ninh Lục quân Mỹ”.

Biển thêu gắn trên ống tay áo có hình lá chắn, được mạ vàng xung quanh, ở giữa cũng có chìa khóa có răng cưa hai bên, có tia chớp và đuốc sáng chéo nhau. Tia chớp là biểu tượng phát sóng vô tuyến điện không gian. Còn bó đuốc là biểu tượng của sự am hiểu của đơn vị và giá trị của những tin riêng mà họ biết được.

Nguyên Phong

