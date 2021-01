Trước khi bị sa thải, HLV Frank Lampard đã nảy sinh bất đồng với nữ Giám đốc Chelsea - Marina Granovskaia xung quanh vấn đề chuyển nhượng và cách đối xử với thủ thành Kepa.

Chiến lược gia người Anh vừa bị sa thải trưa ngày 25/1 (giờ Anh), sau chuỗi kết quả đáng thất vọng của Chelsea ở Ngoại hạng Anh.

Mối quan hệ giữa HLV Lampard và nữ Giám đốc Marina Granovskaia đã rạn nứt

Nguồn tin từ The Athletic cho hay, môt trong những lý do chính khiến Lampard bay ghế là do rạn nứt mối quan hệ với nữ Giám đốc quyền lực Granovskaia, sau hàng loạt bất đồng giữa hai người.

Căng thẳng đằng sau hậu trường lần đầu xuất hiện cách đây 12 tháng, khi Lampard phát biểu ngụ ý phê phán thượng tầng Chelsea vì không xuất hầu bao mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Mặc dù vậy, mấu chốt của cuộc tranh cãi giữa Lampard và Marina Granovskaia nảy sinh lúc thủ thành Kepa bị quẳng lên ghế dự bị, vì hàng loạt sai lầm mắc phải cuối mùa trước.

Thời điểm ấy, Lampard đã yêu cầu tuyển một người gác đền mới. Trong khi Granovskaia muốn nhà cầm quân người Anh nên trọng dụng, đặt thêm niềm tin vào Kepa, vốn là bản hợp đồng kỷ lục của Chelsea.

Kepa bị Lampard quẳng lên ghế dự bị từ cuối mùa trước

Bản thân Kepa rất bất bình với cách đối xử của Lampard. Rốt cuộc, dưới sự tư vấn của Petr Cech, Chelsea đã ký thêm với Edouard Mendy và Lampard lập tức biến anh thành thủ môn số 1 của The Blues.

Đến kỳ chuyển nhượng hè 2020 còn phát sinh nhiều vấn đề hơn bởi Lampard định loại bỏ trung vệ Rudiger, dù cầu thủ người Đức được ban lãnh đạo Chelsea đánh giá cao về chuyên môn.

Mọi thứ thực sự tồi tệ khi Frank Lampard liên tục thúc giục CLB chiêu mộ Declan Rice, dù tiền vệ người Anh không nằm trong danh sách mua sắm của giới thượng tầng đội bóng.

Marina Granovskaia cùng các cộng sự tỏ ra dè dặt thương vụ Declan Rice bởi đây vốn là cầu thủ cũ từng bị Chelsea thải loại. Nếu mua lại, họ sẽ phải chi ra khoản tiền khổng lồ lên đến 70 triệu bảng.

Lãnh đạo Chelsea không đáp ứng yêu cầu mua Declan Rice của Lampard

Lampard rất quyết tâm mua Rice cùng với James Tarkowski. Thế nhưng, Granovskaia không mặn mà nên cuối cùng cả hai đều không cập bến Stamford Bridge.

Trong phòng thay đồ, nhiều ngôi sao cũng tỏ ra bức xúc trước phản ứng thái quá của Lampard sau chuỗi trận kém cỏi. Một vài thành viên cảm thấy tổn thương vì bị thuyền trưởng người Anh chỉ trích công khai trên các phương tiện truyền thông.

Thất bại muối mặt 0-2 trên sân Leicester chính là chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài, khép lại triều đại Lampard ở Chelsea.

* An Nhi