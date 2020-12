Golfer duy nhất đạt điểm âm ở ngày thi đấu thứ 2 FLC Vietnam Masters 2020 chỉ mới 13 tuổi.

Không cao nhưng tất cả phải ngước nhìn

Ở hố đấu cuối cùng trong ngày thi đấu thứ 2 FLC Vietnam Masters, Đoàn Uy đã ghi cho mình điểm birdie không thể hoàn hảo hơn. Từ khoảng cách khoảng 10 yard, golfer mới 13 tuổi thực hiện cú gạt bóng tự tin. Bóng đi chính xác, vừa đủ lực, rồi chui vào hố trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ.

Đây là cú birdie thứ 5 trong 18 hố mà Đoàn Uy thi đấu, giúp em kết thúc vòng 2 với -2 điểm, trở thành golfer duy nhất đạt điểm âm trong ngày.

Đoàn Uy trở thành "hiện tượng" tại FLC Vietnam Masters

Trong khi rất nhiều đàn anh, đàn chú như Trương Chí Quân, Park Sang Ho, Park Ji Woon, Doãn Văn Định, Lê Hữu Giang... có một ngày thi đấu dưới sức, thì màn trình diễn của Đoàn Uy thực sự là điểm sáng, là "của hiếm" tại giải.

Thực tế, đây là ngày thi đấu có nhiều thử thách với các VĐV. Trời có gió to, cờ được cắm ở vị trí khó, chưa kể áp lực phải vượt lát cắt để tiếp tục hành trình 4 ngày tại giải.

Tuy nhiên, "khó người, khó ta", và những gì là Đoàn Uy làm được là rất đáng ghi nhận chứ không hề may mắn. Nói như golfer Đỗ Hồng Giang, người dẫn đầu ở cả hai vòng đấu vừa qua, thì Đoàn Uy chắc chắn có một tương lai sáng, bởi từ phong cách thi đấu, tư duy đều rất chín chắn, chuyên nghiệp.

Golfer 13 tuổi ghi điểm âm duy nhất ở ngày thi đấu thứ 2

Ngoài lối chơi được đào tạo cơ bản từ nhỏ, thì tâm lý cũng chính là "vũ khí" của Đoàn Uy tại giải. Mới 13 tuổi, em trai của nữ tuyển thủ Đoàn Xuân Khuê Minh tham dự giải với mục tiêu học hỏi, cọ xát các đàn anh, đàn chú. Sau mỗi cú đánh dù thành công hay thất bại, Đoàn Uy đều có những cử chỉ, động tác và nét mặt rất đáng yêu.

Với những gì đã thể hiện, dù Đoàn Uy có đạt thành tích nào ở giải đấu năm nay, thì em cũng nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ. Golfer sinh năm 2007 thực sự "không cao nhưng tất cả phải ngước nhìn".

Thi xong đi ngủ, ngủ xong đi tập

Tham dự giải chuyên nghiệp với tư cách nghiệp dư (Am), Đoàn Uy không nhận bất cứ một ưu ái nào từ BTC. Trong suốt 4 ngày thi đấu (kể cả vòng đánh tập là 5), Uy phải đi bộ, không được sử dụng xe điện. Đây là một thử thách với bất cứ golfer trưởng thành nào, nhưng cậu bé 13 tuổi Đoàn Uy vẫn hoàn thành cuộc thi mà không một lời than mệt.

Đoàn Uy là VĐV nhỏ tuổi nhất tại giải

Sau ngày thi thứ 2 với vị trí thứ 3 trên BXH, Uy ngủ vùi để lấy lại sức. Đang tuổi ăn, tuổi ngủ, nhưng giờ giấc với cậu bé rất nghiêm chỉnh. Golfer sinh năm 2007 dậy vào 5h chiều, sau đó lại vác gậy ra sân để tập thêm, chuẩn bị cho ngày thi đấu thứ 3.

Trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, bố là người chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ và đi theo tiếp lửa cho con trên sân. Hai ngày cuối, đến lượt mẹ từ Hà Nội xuống Thanh Hoá để thay công việc bảo mẫu cho bố. Có vất vả, nhưng chị Hoàng Lan - mẹ của Đoàn Uy, chỉ cười: "Nhà có mấy đứa con đều chơi golf, chúng tôi cũng quen rồi".

Đoàn Uy sinh ra trong gia đình được xem là "nhà nòi", có bố chơi golf, chị là tuyển thủ Việt Nam. Chơi golf từ 6 tuổi, Đoàn Uy sớm bộc lộ tài năng, và đã được gia đình đầu tư "mạnh tay".

Đoàn Uy sẽ còn tiến xa

13 tuổi, Đoàn Uy đang sở hữu bảng thành tích đáng nể: VĐV trẻ nhất vượt cắt tại giải Vô địch nghiệp dư quốc gia mở rộng 2009, Á quân giải VJO 2009, lọt Top 8 tại Junior Aspiration at the Bluffs - giải đấu do JGTA lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Đặc biệt, gần đây, Đoàn Uy xuất sắc giành danh hiệu golfer nghiệp dư thi đấu tốt nhất tại VPG Tour Đà Lạt 2019.

Là golfer trẻ nhất vượt lát cắt tại FLC Vietnam Masters 2020 với vị trí thứ 3, là VĐV duy nhất đạt điểm âm ở ngày thi đấu thứ 2, biết đâu Đoàn Uy lại làm nên chuyện?

Kết quả ngày thi đấu thứ 2 của Đoàn Uy

Video ngày thi đấu thứ 2:

Song Ngư