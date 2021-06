Xác định 2 cặp đấu đầu tiên ở vòng tứ kết EURO 2020

Vòng 1/8 EURO 2020 đi qua được một nửa chặng đường, đã xác định được 4 cái tên giành quyền vào tứ kết.

Video pha ghi bàn duy nhất của Thorgan Hazard giúp Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương (nguồn: VTV)

CH Séc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đã tạo ra bất ngờ lớn ở vòng 1/8 khi loại Hà Lan. Trong thế trận đôi công thì bước ngoặt đến ở phút 52, khi Matthijs de Ligt phải nhận thẻ đỏ vì lỗi chơi bóng bằng tay.

Lợi thế hơn người được CH Séc tận dụng triệt để trong hiệp hai, với hai pha lập công của Tomas Holes (68') và Patrik Schick (80').

Thorgan Hazard ghi bàn duy nhất giúp Bỉ biến Bồ Đào Nha thành cựu vương

Chiến thắng ấn tượng 2-0 trước một trong những ứng cử viên cho chức vô địch EURO 2020, CH Séc trở thành đội thứ 3 đoạt vé vào vòng tứ kết.

Trong khi đó, cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng 1/8 chính là màn so tài giữa đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA - ĐT Bỉ và đội đương kim vô địch EURO - ĐT Bồ Đào Nha đã diễn ra rất quyết liệt và nghẹt thở.

Pha ghi bàn duy nhất của Thorgan Hazard ở cuối hiệp một mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ châu Âu, cùng tấm vé vào tứ kết.

Trước đó, Đan Mạch và Italy là hai đội tuyển đầu tiên góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất EURO năm nay.

Đan Mạch là hiện tượng thú vị ở EURO 2020

Theo phân nhánh, ở vòng tứ kết EURO 2020, CH Séc sẽ chạm trán Đan Mạch ở cặp tứ kết 3. Cặp đấu tiếp theo là cuộc đụng độ giữa Italy và Bỉ.

Bốn cái tên còn lại ở vòng tứ kết sẽ được xác định sau khi vòng 1/8 khép lại. Đó là 2 đội thắng ở 4 cặp đấu giữa Croatia vs Tây Ban Nha, Pháp vs Thụy Sĩ, Anh vs Đức và Thụy Điển vs Ukraine.

Xem video Patrick Schick ghi bàn quyết định giúp CH Séc đánh bại Hà Lan 2-0 (nguồn: VTV)

Lịch Thi Đấu EURO 2020 Ngày Giờ Đội Tỉ số Đội Vòng Kênh 02/07 02/07 23:00 Thắng 6 -:- Thắng 5 Tứ kết 03/07 03/07 02:00 Bỉ -:- Italy Tứ kết 03/07 23:00 Công Hòa Séc -:- Đan Mạch Tứ kết 04/07 04/07 02:00 Thắng 8 -:- Thắng 7 Tứ kết

