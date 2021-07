Mourinho dự đoán chắc nịch 2 cặp bán kết EURO 2020

Cựu thuyền trưởng MU trổ tài dự đoán 4 cặp đấu tứ kết EURO 2020, với niềm tin Tây Ban Nha, Italy, Đan Mạch và Anh giành quyền đi tiếp.

Vào lúc 23h tối nay, 2/7 trận tứ kết 1 chính thức diễn ra giữa Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha, trước khi Bỉ và Italy đấu nhau lúc 2h ngày 3/7.

Mourinho cược Tây Ban Nha thắng Thụy Sĩ

Hai cặp đấu còn lại diễn ra vào đêm mai với CH Séc vs Đan Mạch 23h ngày 3/7 và Ukraine vs Anh lúc 2h ngày 4/7.

HLV Jose Mourinho mà hiện thời dẫn dắt AS Roma, đưa ra dự đoán của mình với talkSPORT:

“Thụy Sĩ vs Tây Ban Nha cũng là một trận đấu lớn nhưng Granit Xhaka vắng mặt (treo giò) và họ cần anh ấy. Do vậy, đội bóng của HLV Luis Enrique sẽ đi tiếp”.

Với cặp Bỉ vs Italy, nhà cầm quân này nói đùa phải chọn sắc Thiên thanh, nếu ông muốn hạ cánh xuống… Rome để bắt tay vào làm việc ở AS Roma.

Ông cũng dự đoán Italy thắng Bỉ

“Bỉ vs Italy, một trận đấu thực sự lớn, Nếu tôi không chọn Italy, ngày mai họ sẽ… giết tôi lúc hạ cánh xuống Rome mất. Do vậy, tôi chọn Italy vào bán kết!”.

“Còn CH Séc vs Đan Mạch, đó sẽ là trận đấu khó khăn cho cả 2 nhưng tôi chọn Đan Mạch”.

Ở cặp đấu còn lại, Ukraine vs Anh, Mourinho ngắn gọn: “Tuyển Anh, chắc chắn”. Với lựa chọn của Mourinho, có nghĩa 2 trận bán kết sẽ là Tây Ban Nha vs Italy, Đan Mạch vs Anh.

Mourinho cũng cho rằng, tuyển Anh có nhiều cơ hội vô địch EURO 2020: “Trận chung kết diễn ra ở Wembley và tuyển Anh sẽ chơi ở đó”.

L.H

