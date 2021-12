Hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất được Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) đánh giá đảm bảo tốt an ninh hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có báo cáo Bộ GTVT về kết quả đánh giá của Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) về công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam sau thời gian Đoàn Giám sát viên an ninh hàng không của TSA làm việc tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 2/12 đến 13/12/2021.

TSA đã tiến hành đánh giá công tác đảm bảo an ninh hàng không dân dụng của Việt Nam tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất theo các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành (SAPPs) và thanh sát công tác đảm bảo an ninh đối với hàng hóa của 10 hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cũng như công tác đảm bảo an ninh đối với hành khách Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất.

Mỹ đánh giá 2 sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đảm bảo tốt an ninh hàng không

Sau 12 ngày làm việc liên tục, TSA đã thông báo sơ bộ kết quả đánh giá công tác đảm bảo an ninh hàng không theo Chương trình Điểm xuất phát đảm bảo an ninh hàng không (LPD).

Đoàn Giám sát viên TSA đánh giá cao sự đồng bộ trong việc thực hiện các quy trình của các Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất và công tác hiệp đồng giữa các cơ quan trên địa bàn các cảng hàng không.

Ngoài ra, Đoàn Giám sát viên TSA cho biết, các hãng hàng không nước ngoài đều có đánh giá cao về chất lượng soi chiếu an ninh hàng không của các Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất đối với hàng hóa đi Hoa Kỳ theo chương trình MSP.

Kết thúc cuộc đánh giá và thanh sát LPD của TSA đối với các cảng hàng không có chuyến bay hành khách hoặc hàng hóa đến Mỹ năm 2021, Đoàn Giám sát viên không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào liên quan đến công tác đảm bảo an ninh của Việt Nam tại hai Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Vũ Điệp