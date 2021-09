Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất cho shipper công nghệ (Grab, Be...) hoạt động trở lại có điều kiện tại các quận huyện được phép bán đồ ăn mang về.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đang kiến nghị TP xem xét cho các shipper giao đồ ăn uống được hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện trong vùng xanh của Thủ đô.

Theo đó, shipper công nghệ của các ứng dụng như Grab, Be... được phép hoạt động trở lại có điều kiện tại các quận, huyện được bán đồ ăn mang về. Chỉ cho phép hoạt động giao đồ ăn được khôi phục, còn các hoạt động chở khách vẫn bị cấm.

Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nói rõ, quan điểm của Sở GTVT là các shipper hoạt động theo điều kiện quy định, không phải xin phép. Các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý khi không thực hiện đúng quy định.

Sở GTVT Hà Nội đề xuất cho shipper giao đồ ăn hoạt động trở lại

Sau khi nhận được tin nhắn, nhân viên vận chuyển có trách nhiệm chụp lại màn hình tin nhắn xác nhận của Sở GTVT và xuất trình khi lực lượng chức năng yêu cầu.

Trước đó, ngày 24/7, ngay sau khi Hà Nội áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16, Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu các ứng dụng công nghệ Grab, Be, Gojek, My Go, FastGo dừng cung cấp ứng dụng gọi xe và cả dịch vụ giao hàng...

Shipper được hoạt động giao hàng tại nội thành Hà Nội Sở GTVT Hà Nội đã cho phép hoạt động vận chuyển giao nhận, hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh tại vùng 1 (vùng đỏ) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP.

Vũ Điệp