Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe máy làm 2 người chết, 5 người bị thương đêm 9/4 có nồng đồ cồn trong máu.

Sáng nay, đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, tài xế ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 4 xe máy làm 2 người chết vào tối 9/4, đã đến cơ quan Công an trình diện.

Theo đại tá Giới, người lái chiếc ô tô 7 gây ra vụ tai nạn là Châu Văn Ánh (SN 1975, trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc). Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu vì đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe.

“Hiện Công an đang tạm giữ tài xế để phục vụ công tác điều tra, tìm nguyên nhân vụ tai nạn”, đại tá Giới nói.

Ô tô lao lên vỉa hè sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h40 tối 9/4, trên tuyến đường ĐH03 thuộc địa phận xã Đại An (huyện Đại Lộc).

Vào thời điểm trên, ô tô 7 chỗ BKS 92A-183.25 do tài xế Châu Văn Ánh điều khiển xã Đại An đi Đại Cường (huyện Đại Lộc).

Khi qua địa phận xã Đại An, ô tô 7 đã tông vào 4 xe máy và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều, rồi lao lên vỉa hè mới dừng lại.

Tại hiện trường, ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè và cuốn một xe máy vào gầm. Ngoài ra, 3 xe máy khác bị tông cũng nằm trên đường khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Vụ ô tô tông loạt xe máy, 2 người chết: Tài xế có nồng độ cồn

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết

Hậu quả, 2 người chạy xe máy chết tại chỗ là bà Phạm Thị Bích Liên (SN 1972, trú thôn Phú Phước, xã Đại An) và chị Nguyễn Thị An (SN 1988, trú thôn Phú Mỹ, xã Đại An).

5 người đi xe máy bị thương gồm: anh Trương Văn Nhật (SN 1997, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), chị Nguyễn Thị Sương (SN 2000), ông Nguyễn Đi (SN 1961, cùng trú xã Đại Cường), anh Phan Văn Thạnh (SN 1983) và cháu Huỳnh Minh Nghĩa (5 tuổi, cùng trú xã Đại An).

Sáng nay, ông Tô Mười, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, BV đã tiếp nhận 5 người đến cấp cứu, trong đó anh Phan anh Thạnh bị chấn thương sọ não, cò 4 người khác bị thương nhẹ.

“Đêm qua, BV đã tiến hành phẫu thuật chấn thương sọ não cho cho bệnh nhân Thạnh. Hiện sức khỏe của bệnh nhân Thạnh và 4 người khác đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng”, ông Mười nói.

Giám đốc bệnh viện bị bắt khẩn cấp do giết người vì ghen tuông Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) bị bắt khẩn cấp vì tội “Giết người”, nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm.

Lê Bằng