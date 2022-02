Hai đối tượng đi ô tô lượn quanh khu dân cư ở Bình Dương, sau đó đột nhập vào nhà của một cán bộ công an lấy đi chiếc xe máy đắt tiền.

XEM CLIP:

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hôm nay (25/2) đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng liều lĩnh đột nhập vào nhà cán bộ công an trộm tài sản.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, hai thanh niên đi trên ô tô 4 chỗ màu trắng lượn quanh một số căn nhà nằm trong khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Khi đến trước căn nhà của Trung úy P.Đ.A (công tác tại Phòng cảnh sát quản lý trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương), một đối tượng điều khiển ô tô di chuyển đi một đoạn, đối tượng còn lại trèo qua tường rào đột nhập vào trong sân rồi phá khóa cổng từ bên trong.

Sau khi phá khóa, đối tượng này vào bên trong nhà lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH rồi dắt ra khỏi cổng tẩu thoát.

Đối tượng đột nhập vào nhà cán bộ công an trộm xe máy - Ảnh cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu của công an, sau khi trộm chiếc xe máy nói trên, hai đối tượng còn tiếp tục đột nhập trụ sở của một công ty bất động sản gần đó để trộm tài sản.

Cụ thể, vào chiều 24/2, một trụ sở công ty điện ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một cũng bị hai đối tượng đi xe ô tô màu trắng đột nhập vào lấy đi chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng.

Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, công an xác định các vụ trộm nói trên do cùng nhóm đối tượng thực hiện.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng.

Xuân An