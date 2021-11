Bộ TN&MT vừa ban hành quyết định đóng cửa một phần mỏ than Phấn Mễ - mỏ than mỡ lớn nhất khu vực Đông Nam Á - để bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Quyết định số 1300 phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác than mỡ bằng phương pháp lộ thiên vừa được Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên ký ban hành.

Tại quyết định này, Bộ TN&MT đóng cửa mỏ (thời hạn 1 năm) khu vực khai thác than mỡ bằng phương pháp lộ thiên mỏ Bắc Làng Cẩm (khu Âm Hồn, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Mục đích nhằm bảo vệ phần khoáng sản chưa khai thác thuộc phần diện tích dưới mức – 230 mét; thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng (đến thời điểm đóng cửa mỏ).

Tổng diện tích khu vực đóng cửa mỏ là gần 186ha, trong đó diện tích moong khai thác (hơn 92ha); diện tích bãi thải (hơn 93ha).

Toàn bộ diện tích sau đóng cửa mỏ sẽ bàn giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên quản lý theo quy định.

Bộ TN&MT yêu cầu Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ khối lượng của từng hạng mục công việc theo tiến độ của đề án đóng cửa mỏ; bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường; quản lý, bảo vệ tài nguyên than mỡ còn lại chưa được huy động khai thác trong phạm vi ranh giới khu vực khai thác đã được cấp phép.

Thu hồi, quản lý, sử dụng khối lượng than mỡ nằm xem kẹt trong đất đá trong quá trình san gạt, cải tạo các tuyến đường và các hạng mục thi công của đề án; báo cáo Tổng cục Địa chất Khoáng sản (Bộ TN&MT) khi hoàn thành đóng cửa mỏ.

UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát quá trình thực hiện công tác đóng cửa mỏ và giám sát việc thu hồi khối lượng than mỡ nằm xen kẹt trong quá trình đóng cửa mỏ phát hiện thấy; kịp thời ngăn chặn và xử lý các hiện tượng khai thác, thu hồi và huy động khối lượng than mỡ còn lại (dưới mức – 230m) trong khu vực đóng cửa mỏ.

Mỏ than Phấn Mễ là mỏ than mỡ có trữ lượng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được Thủ tướng Chính phủ giao cho Công ty gang thép Thái Nguyên (nay là Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên) từ ngày 10/1/1979.

Thời điểm tháng 3/2021, VietNamNet phản ánh thực trạng đơn vị này vẫn tiến hành khai thác khối lượng lớn than mỗi ngày dù đã hết thời hạn, phải đóng cửa mỏ, dừng hoạt động khai thác để tiến hành các thủ tục cấp giấy phép mới theo quy định của Luật Khoáng sản.

Khi đó, Tổng cục Địa chất Khoáng sản đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty than Phấn Mễ đã có văn bản giải trình thừa nhận những vấn đề tồn tại.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản yêu cầu TISCO rà soát, hoàn thiện và nộp hồ sơ tại khu vực Nam Làng Cẩm, Cánh Chìm trước ngày 30/4/2021 để thẩm định, trình Bộ TN&MT cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định.

Cuối tháng 3, mỏ than Phấn Mễ đã dừng các hoạt động khai thác, thực hiện đóng cửa mỏ, nộp nghĩa vụ tài chính gần 164 tỷ đồng; hoàn tất hồ sơ cấp giấy phép mới theo quy định.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên Nguyễn Minh Hạnh thừa nhận, đơn vị này đã có những sai sót trong công tác điều hành, tổ chức khai thác than tại mỏ than Phấn Mễ khi chưa đủ các thủ tục, giấy phép theo quy định.

Mỏ than Phấn Mễ thừa nhận đơn vị này tiến hành khai thác than khi chưa được cấp giấy phép mới theo Luật Khoáng sản nhưng nêu lý do “để phục vụ sản xuất của Nhà máy Gang thép Thái Nguyên”.