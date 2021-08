Từ năm 2018 đến năm 2020, Bộ Quốc phòng đã ba lần cử đoàn tuyển thủ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tổ chức. Năm 2021, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 18 đội tuyển thuộc 15 cơ quan, đơn vị tham gia thi đấu ở 15 nội dung: Xe tăng hành tiến, Lộ trình an toàn, Kinh tuyến, Đội quân văn hóa, Xạ thủ chiến thuật, Cúp biển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (tại Nga); Người bạn trung thành (tại Algeria); Kỹ năng thành thục (tại Belarus); Thợ quân khí giỏi (tại Iran); Pháo thủ giỏi (tại Kazakhstan); Môi trường an toàn (tại Trung Quốc); Tiếp sức quân y, Bếp dã chiến (tại Uzbekistan); Xạ thủ bắn tỉa, Vùng tai nạn (tại Việt Nam).