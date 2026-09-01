Ngày 26/8/2026, NetEase Games và Naked Rain công bố Ananta, tựa game nhập vai thế giới mở lấy bối cảnh đô thị (Urban Open-World RPG), đồng thời cho biết VNGGames sẽ là đơn vị phát hành độc quyền trò chơi tại Việt Nam.

Dự kiến, Ananta sẽ chính thức ra mắt người chơi toàn cầu vào 15/1/2027. Tựa game được phát hành miễn phí tại Việt Nam trên PC thông qua nền tảng Level Up của VNGGames cùng các thiết bị di động. Tính đến nay, Ananta đã ghi nhận hơn 17 triệu lượt đăng ký trước tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhân dịp tựa game công bố ngày phát hành, một trailer cốt truyện mới cũng được hé lộ, lần đầu giới thiệu Chongxiao, thành phố lớn thứ hai trong thế giới Ananta.

Ananta được gói gọn trong một thông điệp cốt lõi: “Go Viral. Save the World.” (tạm dịch: Phủ sóng khắp nơi. Cứu lấy thế giới). Hệ thống gameplay xoay quanh sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, trong đó người chơi sẽ hóa thân thành một influencer (người có tầm ảnh hưởng).

Trong những thành phố hiện đại nơi các thuật toán và văn hóa mạng chi phối đời sống, các game thủ sẽ có cơ hội khám phá thế giới dưới góc nhìn của một nhà sáng tạo nội dung. Đây là cách tiếp cận vô cùng mới mẻ so với những tựa game thế giới mở lấy bối cảnh đô thị đã được ra mắt trước đây.

Thế giới của Ananta được kết nối bằng hàng loạt câu chuyện đan xen, những cuộc gặp gỡ bất ngờ và các tình huống do chính người chơi tạo nên. Mỗi nhiệm vụ, mỗi biến cố, mỗi cuộc phiêu lưu đều có thể giúp nhân vật xây dựng danh tiếng, gia tăng tầm ảnh hưởng, tiếp cận nguồn lực mới và mở khóa những quyền lợi đặc biệt.

Game thủ cũng có thể chiêu mộ dàn nhân vật đa dạng để xây dựng đội A.C.D., chuyển đổi điều khiển giữa các nhân vật và trải nghiệm nhiều thân phận khác nhau. Mỗi nhân vật sẽ mang đến một góc nhìn, câu chuyện và phong cách chiến đấu riêng.

Khi đối mặt với kẻ địch, hệ thống chiến đấu cho phép người chơi linh hoạt sử dụng các kỹ năng võ thuật, tận dụng môi trường xung quanh và biến những vật dụng đời thường thành vũ khí.

Lấy cảm hứng từ những đô thị ngoài đời thực như Thượng Hải, Hàng Châu và Tokyo, các thành phố trong Ananta đều sở hữu bản sắc văn hóa và những thử thách riêng. Trò chơi đề cao sự tự do với vô số hoạt động đa dạng:

Khám phá một đô thị sống động: Game thủ có thể ghé rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, quán cà phê mèo, phòng tập, nhà hàng, cửa hàng quần áo, suối nước nóng ngoài trời và nhiều địa điểm khác.

Tự do di chuyển: Với triết lý “go where you can see” (tạm dịch: Nơi nào trong tầm mắt, nơi đó trong tầm tay), người chơi có thể khám phá thành phố bằng ô tô, xe máy, trực thăng, du thuyền, tàu điện ngầm, tàu lượn và nhiều phương tiện khác.

Xây dựng "Biệt Đội Báo Thủ” của riêng mình: Hơn 100 nhân vật NPC có câu chuyện và nhiệm vụ riêng đang chờ được khám phá. Game thủ có thể xây dựng quan hệ, chiêu mộ đồng minh và mở khóa vật phẩm, huy hiệu cùng kỹ năng chiến đấu đặc biệt.

Trải nghiệm nhiều thân phận: Người chơi được đảm nhận nhiều vai trò như nhân viên NCCA, hacker, người giao hàng hay nhà sáng tạo nội dung, qua đó mở ra những cách tương tác khác nhau với các thành phố trong Ananta.

Chiến đấu theo phong cách riêng: Kết hợp các đòn đánh võ thuật với những yếu tố môi trường để tạo nên phong cách chiến đấu của riêng mình.

Bằng cách kết hợp lối chơi khám phá đô thị, cốt truyện hấp dẫn và sự tự do sáng tạo, Ananta hướng tới việc mang đến cho người chơi một thế giới rộng lớn, nơi bất cứ ai cũng có thể tự viết nên hành trình của mình. Trong một thế giới nơi bất ngờ có thể xuất hiện ở bất cứ góc phố nào, mỗi lựa chọn đều có thể mở ra một câu chuyện mới.

Naked Rain là một đơn vị phát triển game theo đuổi chiến lược phát triển trên quy mô toàn cầu, với các studio đặt tại Hàng Châu và Montreal. Studio đảm nhiệm các khâu trọng yếu như xây dựng cốt truyện, sáng tạo nghệ thuật và phát hành thương mại, đồng thời có hơn một thập kỷ kinh nghiệm phát triển game miễn phí (F2P).

NetEase Games - bộ phận phát triển game trực tuyến của NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES và HKEX: 9999), là một trong những nhà phát triển và phát hành game hàng đầu thế giới, sở hữu các thương hiệu trên nhiều thể loại và nền tảng như Marvel Rivals, Nghịch Thủy Hàn, Where Winds Meet, Knives Out và Naraka: Bladepoint.

VNGGames, thuộc VNG Corporation - là nhà phát hành và phát triển game hàng đầu Việt Nam và khu vực. Từ năm 2005 đến nay, VNGGames đã phát hành thành công hơn 200 tựa game ở Việt Nam, trong đó có những sản phẩm mang tính biểu tượng như Võ Lâm Truyền Kỳ, PUBG Mobile, Nghịch Thủy Hàn, Naraka: Bladepoint, Play Together,… và hơn 40 tựa game ở thị trường quốc tế.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oEfzDWLJtVk

Để biết thêm thông tin về Ananta, game thủ hãy theo dõi kênh chính thức của tựa game

Website: https://ananta.vnggames.com

(Nguồn: VNGGames)