Lori Mills Huang đồng hành cùng Jensen Huang suốt 41 năm, từ thời đại học, là nhà thiết kế vi mạch tại HP đến khi ông xây dựng Nvidia thành một trong những đế chế công nghệ lớn nhất thế giới. Bà thu hút sự chú ý sau khi chồng thừa nhận ngoại tình.

Trong 41 năm, Lori Mills Huang luôn sát cánh bên Jensen Huang, dù ông sau này trở thành một trong những lãnh đạo quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu. Bà vốn ít xuất hiện trước công chúng, nhưng cuộc sống riêng tư của gia đình CEO Nvidia gần đây được chú ý sau khi Huang thừa nhận không chung thủy với vợ.

Jensen Huang xác nhận từng có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một nữ doanh nhân bị giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ thu thập thông tin.

Alice Huang, người đẹp nghi là gián điệp dính bê bối tình ái của CEO Nvidia, là ai? Alice Huang có quan hệ tình cảm với Jensen Huang, CEO Nvidia, đồng thời điều hành doanh nghiệp mua hàng tỷ USD thiết bị AI sử dụng chip Nvidia. Bà bị nghi là gián điệp nước ngoài.

Trong thư gửi nhân viên Nvidia, ông thừa nhận: "Tôi đã không chung thủy với vợ mình. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm".

Lời thừa nhận được đưa ra trong bối cảnh hội đồng quản trị Nvidia thông báo mở cuộc điều tra độc lập về thông tin CEO công ty có thể trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài.

Hội đồng quản trị cho biết chưa có cơ sở để tin rằng bí mật doanh nghiệp hoặc thông tin liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm, nhưng sẽ xem xét toàn bộ dữ liệu hiện có.

Khi đời tư của lãnh đạo Nvidia trở thành tâm điểm chú ý, những thông tin về người phụ nữ đã gắn bó với ông từ thời đại học cũng được quan tâm.

CEO Nvidia Jensen Huang và vợ Lori Mills. Ảnh: Instagram

Jensen Huang gặp vợ như thế nào?

Jensen Huang và Lori Mills lần đầu gặp nhau vào những năm 1980 tại Đại học bang Oregon, nơi cả hai cùng theo học ngành kỹ thuật điện.

Lori, tên khai sinh là Lori Mills, là một trong số ít nữ sinh theo học chương trình vốn có đông sinh viên nam.

Theo những câu chuyện Jensen Huang từng chia sẻ, ông gặp Lori khi mới 17 tuổi và chủ động đề nghị bà trở thành bạn cùng nhóm trong phòng thí nghiệm.

CEO Nvidia khi đó đưa ra một lời hứa khá đặc biệt: nếu hai người cùng học vào mỗi Chủ nhật, Lori sẽ đạt toàn điểm A.

Những buổi học chung dần phát triển thành mối quan hệ tình cảm. Cặp đôi kết hôn năm 1985, sau khi hoàn thành chương trình học.

Jensen Huang nhiều lần nhắc đến cuộc gặp gỡ với Lori như một trong những dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời.

Sự nghiệp của Lori Mills

Không chỉ đồng hành với chồng trong cuộc sống gia đình, Lori cũng từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Theo các thông tin được công bố, bà từng là nhà thiết kế vi mạch tại Hewlett-Packard (HP) vào đầu những năm 1980, trước khi rời môi trường doanh nghiệp để dành thời gian cho gia đình và những mối quan tâm khác.

Sau này, hai vợ chồng kết hợp nền tảng khoa học, kỹ thuật với hoạt động thiện nguyện.

Bà Lori Mills đã gắn bó với Jensen Huang suốt 41 năm. Ảnh: officechai

Năm 2007, họ thành lập Quỹ Jen-Hsun và Lori Huang (Jen-Hsun and Lori Huang Foundation), tập trung hỗ trợ các lĩnh vực như giáo dục, y tế và nghiên cứu công nghệ.

Các khoản đóng góp của quỹ bao gồm tài trợ cho nhiều trường đại học và tổ chức nghiên cứu, trong đó có Đại học bang Oregon và Đại học Stanford.

Hai người con của vợ chồng Jensen Huang

Jensen và Lori có hai người con là Spencer Huang và Madison Huang. Cả hai đều có mối liên hệ với Nvidia, tiếp nối sự gắn bó của gia đình với ngành công nghệ.

Dù Jensen Huang ngày càng nổi tiếng và trở thành gương mặt đại diện của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, gia đình ông nhìn chung vẫn duy trì cuộc sống riêng tư.

Lori hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ngay cả khi chồng trở thành một trong những nhân vật được nhận diện nhiều nhất trong giới công nghệ.

Tuy nhiên, lời thừa nhận ngoại tình của Jensen Huang gần đây đã khiến cuộc hôn nhân kéo dài 41 năm của họ trở thành tâm điểm chú ý.

CEO Nvidia đã công khai xin lỗi vợ và các con, đồng thời nhận trách nhiệm về hành động của mình.

Trong khi đó, cuộc điều tra của hội đồng quản trị Nvidia tập trung vào những quan ngại riêng biệt về an ninh quốc gia liên quan đến mối quan hệ giữa ông và Alice Huang.

(Theo firstpost)