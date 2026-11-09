Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có động thái bênh vực CEO Nvidia Jensen Huang giữa bê bối ngoại tình, đồng thời khẳng định sẽ trở lại mạnh mẽ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo hãng thông tấn Axios, Tổng thống Trump ngày 8/11 khẳng định tỷ phú công nghệ Jensen Huang là một người đáng kính trọng, đồng thời cho rằng ông Huang nên tiếp tục giữ chức tổng giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Nvidia.

"Tôi chưa nói chuyện với ông Huang về vấn đề này. Nhưng tôi biết ông ấy là một người tốt và đáng kính trọng. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy có lý do để giải thích về chuyện này. Chúng ta cần lắng nghe. Ông ấy là một người đã có những đóng góp tuyệt vời cho nước Mỹ", ông Trump cho biết.

Khi được hỏi liệu có cho phép ông Huang tháp tùng mình trong chuyến công du châu Á vào tuần tới hay không, Tổng thống Trump nói chưa có quyết định cuối cùng, nhưng "sẵn sàng đưa CEO Nvidia đi cùng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: NYT

Bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi ông Huang xác nhận đã ngoại tình và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. Đáng chú ý, người phụ nữ mà CEO Nvidia ngoại tình đang bị tình báo Mỹ cáo buộc là gián điệp nước ngoài.

Trong một tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Tổng thống Trump đã thừa nhận thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua là "bước lùi lịch sử", nhưng khẳng định ông sẽ trở lại một cách mạnh mẽ.

Ngay sau cuộc bầu cử, ông Trump đã nhanh chóng có những động thái thay đổi nhân sự, bao gồm việc bổ nhiệm cố vấn Stephen Miller làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét các đe dọa từ phía đảng Dân chủ về khả năng luận tội các thành viên trong nội các của mình.