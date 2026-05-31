Ngôi nhà ngập nắng, tối giản nhưng mềm mại

Sau khi tính toán kỹ, giữa năm 2025, vợ chồng chị Huyền quyết định rời căn chung cư ở khu vực trung tâm tấp nập, mua đất vùng ven để xây dựng ngôi nhà "đúng ước mơ". Tháng 2/2026, căn nhà 3 tầng được hoàn thiện trên khu đất rộng 145m2.

"Mình chuyển về nhà mới hơn 3 tháng rồi nhưng vẫn thích thú ngắm ngôi nhà mỗi ngày. Ngôi nhà nhiều ánh nắng, cây xanh khiến cả gia đình thấy khỏe hơn, giàu năng lượng hơn", chị Huyền cho hay.

Ngôi nhà hiện tại nằm cách trung tâm khoảng 3km, quy hoạch đẹp, mật độ dân cư vừa phải

Gần đây, khi chị Huyền chia sẻ hình ảnh ngôi nhà trên mạng xã hội, nhiều người khen ngợi ngôi nhà gọn gàng, xinh xắn, "đẹp như ảnh AI".

Theo chủ nhà, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Japandi - đặc trưng bởi màu sắc trung tính, hướng tới chủ nghĩa tối giản với những vật liệu tự nhiên, nội thất thủ công, đưa cây xanh vào không gian sống. Để ngôi nhà thêm mềm mại, nhất là tạo sự sinh động cho con nhỏ, chị Huyền khéo léo điểm xuyết thêm các món đồ trang trí màu hồng, vàng, xanh.

Phía trước nhà có khoảng sân để xe ô tô và làm khu vui chơi cho con nhỏ. Phía sau nhà, gia đình cũng để khoảng trống để trồng hoa, cây gia vị, giặt đồ.

Phòng khách rộng liên thông phòng bếp. Đồ đạc được tối giản để nhìn thông thoáng, gọn gàng

Căn nhà gồm 3 tầng với cách bố trí tối ưu cho sinh hoạt gia đình. Tầng một là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách rộng và khu bếp. Tầng hai là khu vực riêng tư nhất với phòng ngủ lớn của bố mẹ, phòng riêng của em bé và một hành lang rộng được tận dụng làm góc làm việc, đọc sách nghỉ ngơi. Tầng ba có hai phòng ngủ cho khách, kho chứa đồ, phòng thờ và sân thượng.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà nằm ở hệ giếng trời lớn giúp lấy sáng, lấy gió tự nhiên. Gia đình chị Huyền trải qua mùa nồm miền Bắc đầu tiên nhưng nhà luôn khô ráo, thoáng khí.

Hệ cầu thang thiết kế ziczac tạo hiệu ứng ánh sáng len lỏi khắp các góc nhà thay vì tập trung vào một điểm

Những đường cong vòm cũng được sử dụng xuyên suốt để tạo cảm giác mềm mại: từ trần phòng khách, vòm tủ cạnh tivi, tường phân chia khu bếp cho tới cửa phòng em bé và hành lang khu thay đồ.

"Mình thích sự dịu dàng nên gần như góc nào cũng có đường cong. Nó khiến căn nhà mềm hơn rất nhiều", chị chia sẻ.

Căn bếp là không gian khiến chị Huyền yêu thích và dành nhiều thời gian chăm sóc nhất. Khu bếp không quá lớn nhưng đầy đủ tiện ích, nổi bật với ô cửa sổ gỗ lim rộng nhìn thẳng ra sân sau - nơi chị trồng hoa hồng leo. Vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày, nắng chiếu xiên qua cửa sổ khiến cả gian bếp "bừng sáng".

Từng chi tiết trong bếp, từ vật liệu đến máy móc, đều được chị chọn lựa kỹ để đồng bộ màu sắc và công năng

Ngoài căn bếp, khu vực chị yêu thích không kém là phòng tắm riêng trong phòng ngủ master. Không gian này được thiết kế theo đúng tone hồng yêu thích của chị, có cả bồn tắm để thư giãn.

Phòng ngủ và phòng tắm tầng 2

Kinh nghiệm khi xây nhà

Để xây dựng ngôi nhà đúng ước mơ, vợ chồng chị Huyền thuê đơn vị thiết kế và thi công trọn gói. Trước đây, họ từng tự hoàn thiện căn hộ chung cư nên hiểu việc tự làm nhà sẽ vất vả và dễ phát sinh chi phí nếu không có chuyên môn.

"Tuy nhiên, gia chủ cũng không thể phó mặc cho phía thiết kế. Ví dụ như bản thiết kế nhà mình ban đầu, đơn vị sử dụng quá nhiều gỗ tối màu, tạo cảm giác giống nhà gỗ Đà Lạt. Sau nhiều lần mình nêu ý kiến chỉnh sửa, thiết kế mới đạt được tinh thần nhẹ nhàng, sáng và thoáng như mong muốn", chị cho hay.

Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà khoảng 4,3 tỷ đồng, gồm gần 100 triệu tiền thiết kế, hơn 2 tỷ phần xây thô, 1,4 tỷ hoàn thiện và hơn 700 triệu cho nội thất.

"Đây là số tiền khá lớn và vợ chồng mình cũng phải vay mượn thêm. Nhưng nhà là nơi ta sinh sống lâu dài, thậm chỉ cả cuộc đời nên mình đầu tư vào chất lượng", chị Huyền cho biết.

Chị Huyền chăm chút cho ngôi nhà mỗi ngày

Sau vài tháng chuyển về nhà mới, điều khiến chị hài lòng nhất là cảm giác sống gần thiên nhiên hơn. Những ngày nóng, cả nhà bày bể bơi nhỏ cho con chơi ở sân trước. Buổi chiều, họ cùng nhau ra công viên đạp xe, thả diều.

Chị Huyền cho rằng điều quan trọng nhất không phải chạy theo hình ảnh đẹp trên mạng mà là hiểu rõ nhịp sinh hoạt của chính gia đình mình.

"Hãy tưởng tượng thật chi tiết lối sống của cả nhà rồi nói hết với kiến trúc sư để họ chia công năng phù hợp. Nếu gia đình ít nấu ăn thì không cần đầu tư bếp quá lớn. Hay nếu làm bồn tắm nhưng cả tháng chỉ dùng một lần thì sẽ rất lãng phí diện tích và chi phí", chị Huyền chia sẻ kinh nghiệm.

Ảnh: NVCC