Chị Lý Thị Chiến (SN 1990) là người dân tộc Tày, quê ở Bản Lầu, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang (xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ).

Sau khi kết hôn, chị chuyển về sống tại quê chồng Ninh Bình, mở cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em.

Mặc dù việc buôn bán thuận lợi, tạo thu nhập ổn định nhưng chị Chiến nhận thấy thời gian dành cho bản thân và gia đình quá eo hẹp. Chưa kể, nhà mặt phố nên các con chị cũng thiếu không gian vui chơi, gần như chỉ ở trong nhà, ngoại trừ lúc đi học.

“Cuộc sống bận rộn khiến mình cảm thấy bức bối và luôn nghĩ, liệu hai vợ chồng duy trì việc kinh doanh này được đến bao giờ, trong khi xu hướng mua sắm online ngày càng nở rộ và được ưa chuộng”, chị nói.

Chị Chiến cùng chồng rời phố về núi, tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên

Từ suy nghĩ đó, tháng 3/2024, vợ chồng chị Chiến quyết định rời phố, trở về quê nhà ở xã Phú Linh.

Tại đây, họ mua mảnh đất rộng khoảng 300m2, sau đó bắt tay vào xây nhà, làm vườn, kết hợp chăn nuôi gia cầm.

“Thay vì đặt chân đến vùng đất mới, chúng tôi lại về Tuyên Quang, chọn mua đất trong bản làng để tận hưởng khung cảnh nguyên sơ, với những con người bản địa thân thiện.

Ngoài ra, quê nhà cũng đáp ứng được các nhu cầu, tiêu chí mà gia đình tôi mong muốn như có núi rừng, không gian sống gần gũi thiên nhiên và không khí trong lành, không ồn ào, khói bụi”, chị Chiến nói thêm.

Vợ chồng trẻ ở Tuyên Quang mua 3 nhà sàn cũ về dỡ lấy gỗ, gom đá, ngói khắp nơi để dựng ngôi nhà đẹp mê

Thời gian đầu mới về quê, đôi vợ chồng trẻ gặp không ít khó khăn. Khi ấy, chị Chiến đang mang thai bé thứ 3, chỉ đồng hành cùng chồng được vài tháng trong quá trình sắm sửa vật liệu để xây nhà. Sau đó, chị về quê chồng nghỉ sinh, còn anh ở lại một mình tự lo liệu mọi thứ.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Chiến xây từ tháng 3/2024 đến gần tết Nguyên đán 2025 thì hoàn thiện

Thời điểm xây nhà, thời tiết ở địa phương có mưa kéo dài nên việc thi công cũng trì trệ. Phần khung nhà dựng mất nhiều thời gian, ngày đổ cát, đêm mưa lại trôi hết. Xi măng dính nước mưa cũng hỏng nhiều mà chi phí vận chuyển vật liệu từ phố vào bản khá đắt đỏ.

“Chỉ riêng chỗ nền nhà, chúng tôi phải thuê chở hơn 100 xe đất mới làm được”, chị kể.

Căn nhà được lấy cảm hứng dựa theo kiến trúc nhà trình tường của người Mông, kết hợp phong cách hiện đại

Người phụ nữ Tày cũng tiết lộ, căn nhà do chồng chị tự thiết kế. Trong đó, vật liệu chủ đạo là gỗ. Họ phải đặt mua 3 căn nhà sàn cũ để lọc lấy gỗ dùng. Còn ngói âm dương mua từ Cao Bằng, đá xanh vận chuyển về từ Thanh Hóa.

Khắp nhà, từ khu vực hành lang đến bếp và nhà kho đều được lợp ngói âm dương

Nhà gồm 2 tầng. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung, được lát đá xanh tự nhiên. Còn tầng 2 làm sàn gỗ, thiết kế 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ.

Bên ngoài, vợ chồng chị Chiến làm hành lang dài, rộng bao quanh sân cỏ, vừa tạo không gian thoáng mát cho các con thoải mái vui chơi, chạy nhảy, vừa tận dụng làm nơi uống trà, ăn cơm hoặc đón tiếp khách quý ghé thăm.

Ngoài nhà ở, họ còn làm vườn, trồng rau và nuôi thêm vài đàn gà, vịt để có thêm thu nhập và chủ động được nguồn thực phẩm hàng ngày.

Cách chọn lựa vật liệu và bài trí đèn hài hòa giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng, tạo cảm giác thân thuộc, gần gũi

Chị Chiến cho hay, ngôi nhà được hoàn thiện với chi phí ước tính gần 3 tỷ đồng.

“Vì căn nhà do chồng mình tự lên ý tưởng và thiết kế, trong khi đội ngũ thợ xây của bản cũng chưa có nhiều kinh nghiệm xây công trình kiểu này, nên quá trình thi công cũng bị gián đoạn. Chỗ nào làm sai là phải tháo ra sửa lại, khá tốn thời gian”, gia chủ chia sẻ thêm.

Góc trồng rau và chăn nuôi gia cầm

Những bữa ăn "cây nhà lá vườn" giúp chị Chiến cảm thấy thoải mái, thư giãn khi bỏ phố về quê

Từ khi chuyển về sống ở bản làng, gia đình chị Chiến cảm thấy tinh thần sảng khoái và đầu óc thư giãn hơn lúc ở thành phố.

Hàng ngày thức dậy, họ được hít hà bầu không khí mát mẻ, trong lành, nghe tiếng chim hót líu lo. Các con được lớn lên trong môi trường an toàn, yên tĩnh, thoải mái sử dụng rau trái sạch nhà trồng.

Vẻ đẹp của ngôi nhà lúc lên đèn càng thêm lung linh, nổi bật giữa rừng núi

Hiện tại, sau khi hoàn thiện ngôi nhà mới và ổn định cuộc sống, vợ chồng chị Chiến bắt đầu mày mò khởi nghiệp từ cây cỏ máu - một loại cây dược liệu.

Họ mong muốn phát huy được lợi thế của núi rừng, hướng đến việc kết hợp với các hộ dân khác trong bản để lập hợp tác xã dược liệu, từ đó tạo công ăn việc làm cho bà con và góp một phần công sức nhỏ bé để phát triển quê hương.

Ảnh, video: Xinh Hà Giang