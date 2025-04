Các bị can sẽ bị đưa ra xét xử về các tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo buộc, từ năm 2014- 2018, ông Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước (Công ty Phú Cường, Công ty quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Aqua- com, Công ty Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Bộ Công an

Như vậy, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).

Theo cáo buộc, để có tiền chuyển ra nước ngoài, ông Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho phía ngân hàng số tiền hơn 42 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng Nga là vợ của ông Phương đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis và Công ty Global ở Hồng Kông với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) và từ tài khoản 3 công ty ở Hồng Kông đã chuyển về tài khoản của bà Nga và một số tài khoản của người khác ở Việt Nam tổng số tiền hơn 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).

Ngày 24/6/2023, bà Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, chưa nhập cảnh về Việt Nam, không có mặt tại nơi cư trú. Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Nga, quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của bà Nga để chờ bắt được bị can sẽ điều tra, xử lý sau.