MS 2026.275

Bé gái Lò Khánh Chi chào đời mang đến niềm vui cho gia đình, nhưng cũng thêm nỗi lo khi cha mẹ đều khiếm thị, còn người bà vốn đã khó khăn phải gánh thêm việc chăm cháu.

Trở về nhà sau buổi chợ với bịch bỉm treo trên xe máy, bà Trần Thị Lộc (41 tuổi, xóm Long Hồng, xã Yên Xuân, Nghệ An) vừa tới cổng đã nghe tiếng cháu ngoại Lò Khánh Chi òa khóc. Bà vội chạy vào phòng, ôm lấy đứa trẻ hơn 1 tháng tuổi dỗ dành.

Ở góc giường, chị Nguyễn Thị Yến (20 tuổi) lần từng bước, mò tay theo tiếng khóc của con. Đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng khiến người mẹ trẻ không thể tự tay chăm sóc con gái.

“Tôi sợ bế con không đúng cách sẽ làm con đau, thậm chí rơi con. Tôi chỉ dám bế khi có mẹ ngồi bên cạnh”, chị Yến rưng rưng nói.

Chồng chị Yến, anh Lò Văn Nguyện (26 tuổi), người dân tộc Thái, quê Sơn La, cũng không nhìn thấy gì sau một tai nạn khi đang học lớp 8. Từ đó, việc học nghề, tìm kiếm công việc phù hợp với người khiếm thị trở thành hành trình nhiều khó khăn với anh.

Vợ chồng chị Yến đều khiếm thị, cuộc sống càng thêm khó khăn từ khi con gái chào đời

Đôi mắt chị Yến mờ đục từ khi lọt lòng, khiến tuổi thơ của chị gắn với nhiều thiệt thòi. Năm 9 tuổi, chị phải xa gia đình, ra Thanh Hóa học chữ nổi. Hơn 6 năm sau, chị mới trở về quê.

Năm 2021, cha chị Yến qua đời do biến chứng bệnh tiểu đường. Một năm sau, chị tình cờ quen anh Nguyện qua một nhóm trên mạng xã hội. Qua những lần trò chuyện, cả hai tìm thấy sự đồng cảm từ những thiệt thòi của bản thân và mong muốn có một mái ấm riêng.

Năm 2025, sau những lần gặp mặt, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Hiểu hoàn cảnh của các con, bà Lộc cố gắng chuẩn bị cho đám cưới chu toàn nhất có thể.

“Tôi chỉ mong các con có một gia đình, có người bên cạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn”, bà Lộc chia sẻ.

Niềm vui của đôi vợ chồng trẻ càng trọn vẹn khi bé Lò Khánh Chi chào đời. Tuy nhiên, việc chăm sóc con nhỏ trở thành thách thức khi cả hai đều khiếm thị. Chị Yến không thể tự mình thay bỉm, tắm rửa hay chăm con mỗi khi bé quấy khóc, mà cần người thân hỗ trợ.

Cuối tháng 9 vừa qua, được bạn bè giới thiệu, anh Nguyện ra Hà Nội làm việc tại một cơ sở tẩm quất dành cho người khiếm thị để có thu nhập gửi về lo cho vợ con.

Chị Yến hiện hưởng trợ cấp 1 triệu đồng/tháng do khiếm thị; sau khi sinh con, chị được hỗ trợ thêm 750.000 đồng/tháng (mẹ khuyết tật nuôi con nhỏ trong vòng 36 tháng). Hai mẹ con đang sống cùng bà Lộc trong căn nhà đã xuống cấp, mái ngói nhiều chỗ thủng, xà gỗ bị mối mọt.

Căn nhà bà Lộc hiện xuống cấp, xà gồ bị mối mọt

Nguồn thu ít ỏi, gánh nặng chồng chất

Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào khoảng 1ha rừng keo, nhưng phải khoảng 3 năm nữa mới đến kỳ thu hoạch. Trước đây, bà Lộc tranh thủ đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Từ khi con gái sinh con, bà phải dành nhiều thời gian ở nhà hỗ trợ chăm cháu.

Ngoài chăm lo cho mẹ con chị Yến, bà Lộc còn có 2 người con, trong đó một người đang học lớp 7. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay bà phải gánh thêm việc chăm sóc cháu nhỏ, trong khi nguồn thu nhập chưa thể cải thiện.

Khi cháu lớn lên, nhu cầu ăn uống, quần áo, thuốc men và học hành sẽ ngày càng tăng. Trong khi đó, vợ chồng chị Yến đều khiếm thị, công việc và thu nhập chưa ổn định, khiến việc nuôi con lâu dài trở thành nỗi lo lớn.

Gia đình anh Nguyện là người Thái, có 6 chị em, anh Nguyện là con út. Hoàn cảnh cũng rất khó khăn nên không hỗ trợ được gì cho vợ chồng chị Yến.

Gia đình thuộc diện cận nghèo, bà Lộc thêm chật vật khi phải lo cho cả các con lẫn cháu nhỏ

Bà Phan Thị Tân, xóm trưởng xóm Long Hồng, cho biết gia đình bà Lộc thuộc diện cận nghèo tại địa phương.

“Hộ bà Lộc còn nhiều khó khăn, ngoài nuôi các con lại phải chăm thêm cháu nhỏ. Con gái và con rể đều khiếm thị, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm”, bà Tân nói.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nguyễn Thị Yến có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.275 (chị Nguyễn Thị Yến) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Lộc (mẹ chị Yến) theo địa chỉ: Xóm Long Hồng, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0911204520

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý