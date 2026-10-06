MS 2026.269

Tai nạn khiến anh Nguyễn Văn Nguyên (ở Nghệ An) mất khả năng tự chăm sóc bản thân, để lại hai con thơ cho ông bà nội nuôi nấng. Để cứu con trai, bố mẹ anh phải bán đất và vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thế (SN 1963) và bà Trần Thị Bang (SN 1965), ở xóm Đông Nhân, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An, có hai người con trai là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1988) và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1990).

Kể từ khi Nguyên bị tai nạn, bà Bang ngày ngày chăm sóc con trai. Ảnh: Thanh Hải

Năm 2008, anh Nguyên lập gia đình với chị Trần Thị Hảo (SN 1990, quê Đắk Lắk). Hai vợ chồng có hai con trai là Nguyễn Tuấn Anh (SN 2010) và Nguyễn Trần Hoàng Anh (SN 2018).

Để kiếm tiền, anh Nguyên vào miền Nam chạy xe chở hàng thuê. Năm 2019, chị Hảo bỏ đi, để lại anh Nguyên cùng hai con nhỏ. Từ đó, anh trở thành trụ cột duy nhất của gia đình.

Anh tiếp tục bươn chải nơi đất khách, còn hai con được ông bà nội chăm sóc. Thế nhưng, cuộc sống của ba cha con thay đổi sau vụ tai nạn vào tháng 7/2025.

Khoảng hơn 21h ngày 8/7/2025, anh Nguyên gặp tai nạn khi đang lái xe chở hàng ở một tỉnh phía Nam. Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh Nguyên bị đa chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt: máu tụ dưới màng cứng bán cầu, xuất huyết dưới nhện, nứt sọ thái dương, dập não thái dương, gãy xương mũi, gãy kín xương bánh chè…

Theo Giấy chứng nhận thương tích số 9188/CNTT do Bệnh viện Đa khoa cấp ngày 5/9/2025, tình trạng thương tích, tổn thương của bệnh nhân lúc ra viện được ghi nhận: “Bệnh nhân lơ mơ”.

Anh Nguyên bị tai nạn đa chấn thương nghiêm trọng. Ảnh: NVCC

Theo lời bà Bang, trong khoảng 40 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương sau tai nạn, anh Nguyên trải qua 2 lần phẫu thuật, gồm một lần mổ sọ và một lần ghép sọ.

Đến giữa tháng 9/2025, Nguyên được đưa về điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, sau đó chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Từ giữa tháng 10/2025, anh lần lượt điều trị tại Bệnh viện Quân y Nghệ An, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Yên Thành.

Cuối tháng 4/2026, gia đình đưa Nguyên trở lại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để thực hiện phẫu thuật ghép sọ lần thứ 2.

Từ một người đàn ông đang gánh vác gia đình, sau vụ tai nạn, anh Nguyên mất khả năng tự chăm sóc bản thân, tất cả sinh hoạt hằng ngày đều cần sự hỗ trợ của người thân.

Vợ chồng ông Thế phải thay nhau lo viện phí, thuốc men và chi phí điều trị cho anh.

Sau vụ tai nạn, anh Nguyên phải nhờ người thân chăm sóc. Ảnh: Thanh Hải

Bố mẹ bán đất, vay nợ chữa bệnh cho con

Sau nhiều tháng điều trị tại các bệnh viện, gia đình đã phải xoay xở hơn 900 triệu đồng để trang trải chi phí chữa trị cho con.

Theo bà Bang, riêng đợt điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tốn hơn 430 triệu đồng; thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai khoảng 255 triệu đồng; chi phí điều trị tại các bệnh viện ở Nghệ An khoảng 148 triệu đồng. Mới đây, ca ghép sọ của Nguyên vào cuối tháng 4/2026 có chi phí khoảng 98 triệu đồng.

Để có tiền chạy chữa cho con trai, vợ chồng ông Thế đã phải bán bớt đất trong vườn, rồi tiếp tục vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Ông Thế vẫn ngày ngày đi làm phụ hồ, kiếm tiền góp vào chi phí chữa trị cho con. Bà Bang ở nhà chăm con trai và lo cho hai cháu nội. Tuổi đã cao, bà gần như không còn sức làm thêm việc gì để có thu nhập. Còn con trai thứ 2 của ông Thế hiện làm việc ở phía Nam, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên không thể hỗ trợ cha mẹ được nhiều.

“Giờ nó thần kinh không bình thường, khi thì như đứa trẻ”, bà Bang nói về con trai.

Bà Trần Thị Bang chỉ vào vị trí mảnh đất cạnh nhà mà vợ chồng bà đã bán để có tiền chạy chữa cho anh Nguyên. Ảnh: Thanh Hải

Theo bà Bang, hiện phần não của anh Nguyên đang được gửi nuôi tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Định kỳ hằng tháng, anh vào Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An điều trị phục hồi chức năng.

Khi tình trạng phục hồi tiến triển tốt, gia đình mới có thể đưa Nguyên trở lại bệnh viện để thực hiện việc cấy ghép. Chi phí điều trị vì thế vẫn là gánh nặng đối với cha mẹ anh.

Trong căn nhà, hai đứa trẻ con anh Nguyên cũng đang lớn lên cùng những thiếu thốn. Mẹ đã rời đi nhiều năm trước, còn người cha giờ không thể tự chăm sóc bản thân.

Bà Bang kể, Nguyễn Tuấn Anh, con trai lớn của anh Nguyên, hiện học lớp 11. Từ ngày cha gặp nạn, chứng kiến ông bà phải chạy vạy tiền bạc, cậu bé nhiều lần đòi nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ ông bà cứu cha.

“Nó cứ đòi bỏ học đi làm thuê để có thêm tiền cứu cha. Tôi phải xin nó học hết cấp 3 rồi tính”, bà Bang nói.

Cậu bé Nguyễn Trần Hoàng Anh, con trai thứ hai của Nguyên, hiện cũng đang cần được ông bà chăm sóc.

Ông Phan Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quang Đồng, cho biết hoàn cảnh anh Nguyên rất khó khăn. Thời điểm anh Nguyên bị tai nạn, điều trị rồi về nhà dưỡng sức, chính quyền xã và bà con lối xóm đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ.

“Hiện tại, hai ông bà Thế làm lụng nuôi 2 cháu và dành tiền chữa chạy cho con trai. Nhưng vì chi phí điều trị quá lớn, vượt quá khả năng nên gia đình không còn khả năng xoay xở. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ để anh Nguyên có thêm chi phí chữa bệnh”, ông Tiến nói.

Sự hỗ trợ lúc này không chỉ giúp Nguyên có thêm điều kiện tiếp tục điều trị mà còn giúp hai con anh có thể duy trì việc học, thay vì phải sớm nghỉ học để đi làm thuê.

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Văn Nguyên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.269 (anh Nguyễn Văn Nguyên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Bang (mẹ của anh Nguyên) theo địa chỉ: xóm Đông Nhân, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0392867133.

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