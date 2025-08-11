Tòa án nhân dân thị trấn Đại Thị, thành phố Quảng An (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vừa phân giải xong một vụ ly hôn đặc biệt. Tài sản tranh chấp không phải nhà đất hay tiền bạc, mà là… 29 con gà, 22 con ngỗng và 2 con vịt.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn ly hôn của anh Dương gửi lên tòa vào tháng 5. Hai vợ chồng anh Dương đều là nông dân, sống nhờ canh tác và chăn nuôi. Ngoài căn nhà nhỏ tự xây ở quê, họ không có tài sản giá trị lớn nào khác.

Cặp vợ chồng không thể ly hôn vì 53 con gia cầm. Ảnh minh họa: 163

Tuy nhiên, trọng tâm tranh chấp lại nằm ở việc phân chia đàn gia cầm. Chị Đồ – vợ anh Dương – cho rằng vài con ngỗng lớn là do mình nuôi, trong khi anh Dương khẳng định bản thân cũng nuôi nhiều gà, vịt và ngỗng nhỏ, nên cần được chia đều.

Khó khăn phát sinh vì đàn gia cầm không đồng đều về trọng lượng và số lượng lại bị lẻ. Thẩm phán đề xuất: Ngỗng chia theo kích cỡ, vịt mỗi bên một con, còn 29 con gà thì chia đều, con cuối cùng… để nấu ăn chung, hoặc bên nhận nhiều hơn sẽ bù tiền.

Bất ngờ, cả 2 chọn phương án “cùng ăn”. Con gà cuối được dùng để nấu bữa cơm “chia tay” trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn. Việc ly hôn cuối cùng cũng được giải quyết.

Theo thẩm phán, việc chia gia cầm ở nông thôn cần xem xét cả chu kỳ nuôi và công chăm sóc, không thể chỉ dựa vào số lượng. Cách kết hợp “chia hiện vật + giải tỏa cảm xúc” này đặc biệt phù hợp với các vụ tranh chấp ở vùng quê.

Trước đó, hai bên đã tự thương lượng và nhờ người lớn tuổi phân giải giúp nhưng không thành. Con cái của họ không can thiệp. Khi ra tòa, điều họ cần không chỉ là một phán quyết, mà còn là một giải pháp cả hai có thể chấp nhận, theo 163.com.

Ảnh minh họa: 163

Thẩm phán cho biết, dù đã ra tòa ly hôn nhưng cả hai vẫn giữ sự tôn trọng và mối quan hệ bạn bè. Mỗi lần lên tòa, anh Dương đều chở chị Đồ đến rồi lại chở về.

Thẩm phán cũng đề nghị họ tiếp tục thương lượng về việc sử dụng căn nhà, duy trì độc lập tài chính nhưng vẫn quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau và cả hai bên đều đồng ý.

* Tên nhân vật đã được thay đổi