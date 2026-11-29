Lần đầu gặp, bố đơn thân người Bỉ không nghĩ cô gái Việt sẽ là vợ tương lai, tuy nhiên sau đó đã tìm mọi cách chinh phục vì nhận ra mình đã rung động. Câu chuyện được chia sẻ trên sóng Vợ chồng son.

Xuất hiện trên chương trình Vợ chồng son số mới nhất, cặp đôi Matthias De Wit (44 tuổi, đến từ Bỉ) và Diệp Hồng Phấn (32 tuổi, kinh doanh cơ sở thẩm mỹ) chia sẻ câu chuyện tình lệch tuổi đầy thú vị.

Bốn năm trước, khi chia tay bạn trai cũ, Hồng Phấn muốn được “khóc ở Paris” nên đặt vé sang châu Âu du lịch một mình. Vào 2 ngày cuối của chuyến đi, khi đang khám phá Hà Lan, cô cảm thấy buồn chán nên đã mở ứng dụng hẹn hò để kết bạn.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh chụp màn hình

Tình cờ, cô kết nối với Matthias lúc này cũng đang đi công tác ở Hà Lan. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê dưới khách sạn – nơi Hồng Phấn ở.

“Hôm đó, anh ấy mặc vest, xách cặp, tôi chợt nghĩ ‘đẹp trai quá’. Anh còn lịch sự và dễ thương nữa.

Bữa sau, anh ấy mời tôi đi ăn tối vì tôi chỉ còn 1 ngày nữa là về Việt Nam. Lúc ăn tối, tôi ngỏ lời mời ‘mai mốt anh về Việt Nam thăm em đi’. Tưởng chỉ là lời mời lơi, không ngờ anh ấy về thật”, Phấn kể.

Về phía mình, Matthias thừa nhận cuộc gặp gỡ ấy khiến anh rất vui nhưng từ trong tâm trí, anh chưa từng nghĩ cô gái này trở thành vợ mình. Dẫu vậy, 2 tháng sau anh vẫn quyết tâm về Việt Nam thăm cô.

“Thật ra, lần đó anh ấy về Việt Nam vì chỉ muốn đi du lịch thôi chứ chưa dự tính sẽ tiến xa với tôi vì hai đứa ở quá xa nhau.

Hồng Phấn vượt qua nhiều rào cản để nhận lời yêu người đàn ông Bỉ. Ảnh chụp màn hình

Sau chuyến đi đầu tiên, hai đứa chơi vui và hợp. Anh hỏi tôi ‘em là bạn gái anh nha’ nhưng tôi thấy xa quá nên từ chối”, Phấn kể.

Dù người thương chưa sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ, Matthias vẫn không bỏ cuộc. Anh biết, bản thân có nhiều khó khăn như khoảng cách địa lý xa xôi, công việc ở Bỉ, đặc biệt còn là bố đơn thân của cậu con trai nhỏ tuổi.

Tuy vậy, anh luôn có cảm giác nhớ nhung và muốn được quay lại Việt Nam để gặp Hồng Phấn. Hai tháng sau chuyến đi đó, Matthias một lần nữa về gặp cô.

Lần này, anh tiếp tục tỏ tình và Hồng Phấn vẫn từ chối. Rào cản duy nhất của cô là khoảng cách địa lý.

“Lúc từ chối anh ấy tôi cũng bứt rứt lắm vì thực sự tôi đã xiêu lòng rồi”, Phấn kể.

Trong chuyến đi du lịch ở Dubai vào 2 tháng sau đó, Hồng Phấn mới nhận lời làm bạn gái của người đàn ông Bỉ hơn mình 12 tuổi. Sự chân thành và kiên trì của anh khiến cô cảm động, quyết tâm vượt qua mọi rào cản để kết duyên.

Cặp đôi chính thức hẹn hò sau 6 tháng quen biết và sau 4 năm yêu xa, họ đăng ký kết hôn vào năm 2026. Trong 4 năm đó, họ thường xuyên đi lại giữa Việt Nam, Bỉ và Dubai để gặp nhau.

Matthias nhiều lần sang Việt Nam để chinh phục cô gái Việt. Ảnh chụp màn hình

Một kỷ niệm Hồng Phấn rất nhớ trong năm tháng yêu là khi cô sang Bỉ gặp gia đình Matthias. Điều khiến cô bất ngờ nhất là bố của anh năm đó đã 93 tuổi nhưng vẫn chạy ô tô, chơi thể thao, sống khỏe mạnh.

Cô cũng gặp gỡ con trai riêng của bạn trai. Hồng Phấn thành thật nói, lần đầu gặp, cô chưa cảm thấy hòa hợp với đứa trẻ bởi cô chưa từng làm mẹ, chưa học được cách giao tiếp thoải mái với trẻ nhỏ.

“Khi có con trai anh ở đó, tôi cảm thấy mọi sự chú ý của anh không dành cho riêng mình nữa. Sự ích kỷ trỗi dậy, tôi phải học cách xoa dịu cảm xúc của mình trước.

Điều tôi rất yêu ở anh là sự kiên nhẫn. Anh không ép buộc tôi phải yêu thương con riêng của anh ấy ngay mà thấu hiểu và để tôi từ từ đón nhận”, Hồng Phấn chia sẻ.

Kể từ đó, mỗi lần Hồng Phấn sang Bỉ, Matthias sẽ tạo điều kiện để cô chơi với cậu bé 1, 2 ngày. Dần dần, cô yêu quý con riêng của chồng từ lúc nào không hay.

Hiện tại, cặp đôi vẫn sống ở hai quốc gia khác nhau, Hồng Phấn ở Việt Nam, còn Matthias vừa làm việc vừa chắm sóc con trai và người bố lớn tuổi ở Bỉ.

Vượt qua sự khác biệt về văn hóa, cặp đôi yêu thương, đồng hành và trân trọng nhau.