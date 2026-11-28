Trên sóng Vợ chồng son, chuyện tình của anh thợ cắt tóc và mẹ đơn thân hơn 12 tuổi thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Phan Thị Quỳnh Mơ (44 tuổi, kinh doanh tiệm spa, quê gốc ở Hà Tĩnh, hiện sống ở Đồng Nai) và Trần Lê Cao Nguyên (32 tuổi, chủ salon tóc nam ở Đồng Nai). Cặp đôi hơn kém nhau 12 tuổi có chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng nhiều chông gai.

Chị Mơ từng trải qua một lần đò và có 2 con riêng. Bốn năm trước, chị đưa các con sang quán của anh Nguyên cắt tóc. Trong một khoảnh khắc, chị tình cờ thấy anh chàng đang nhìn trộm mình qua gương nên có chút ngại ngùng.

Cặp đôi hơn kém nhau 12 tuổi. Ảnh chụp màn hình

Anh Nguyên thừa nhận, từ phút chị Mơ mới bước vào cửa tiệm, đầu anh đã nảy ra suy nghĩ: “Người phụ nữ này tuyệt vời, đúng gu mình”.

Với chút “cảm nắng” ban đầu đó, anh âm thầm vào trang cá nhân của chị Mơ để tìm hiểu và biết được chị đang là mẹ đơn thân. Thấy vậy, anh quyết định theo đuổi người phụ nữ này.

Anh rủ chị đi ăn, đi uống cà phê nhưng đều bị từ chối. Ngay cả khi có cơ hội giao nước hoa cho chị, anh cũng không thể gặp mặt vì chị tìm cớ né tránh.

“Sau này tôi buồn quá quyết đi lấy vợ rồi đôi bên không hợp nhau nên ly hôn. Khoảng vài tháng sau đó, Mơ bất ngờ nhắn tin nên cơ duyên giữa chúng tôi mới bắt đầu”, Nguyên kể.

Cặp đôi đi nhậu cùng nhau. Khi đưa chị Mơ về đến nhà, Nguyên lấy cớ điện thoại hết pin để xin lên nhà sạc nhờ. Cặp đôi tiếp tục hàn huyên và “chuyện gì đến cũng đến”. Họ chính thức trở thành một đôi.

Anh Nguyên cảm mến chị Mơ từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh chụp màn hình

Vì không muốn con biết chuyện, cặp đôi yêu nhau trong âm thầm, mỗi lần hẹn hò đều cố gắng kín đáo.

Dẫu vậy, anh Nguyên vẫn có lần bị con riêng của bạn gái bắt gặp có mặt ở nhà mình vào lúc 5h sáng. Khoảnh khắc đó, anh hồi hộp, lo lắng, không biết mở lời ra sao.

May mắn, con riêng của chị Mơ chào hỏi thân thiện và vui vẻ khiến anh thuận lợi vượt qua ải đầu tiên.

Tết 2025, chị Mơ đưa bạn trai kém 12 tuổi về ra mắt. Mẹ chị Mơ đã lớn tuổi, trước nay không can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con gái.

“Mẹ tôi hiền và tinh ý. Hôm anh về, anh ngủ ở ghế sofa, còn mẹ con tôi ngủ trong phòng. Mẹ nghi ngờ tôi và anh Nguyên có gì đó nên vội ngăn cản vì sợ tôi yêu người kém nhiều tuổi. Nhưng tôi vẫn phủ nhận.

Đến bây giờ, gần như cả thế giới biết tôi và anh ở bên nhau nhưng mẹ thì chưa biết”, chị Mơ kể.

Lý do chị Mơ giấu mẹ chuyện tình cảm là vì sợ mẹ có bệnh nền, khó có thể đón nhận chuyện này. Chị dự định, khi cả hai có em bé thì sẽ công khai với mẹ.

Chị Mơ cảm động trước tình cảm chân thành của anh Nguyên. Ảnh chụp màn hình

Về phía mình, anh Nguyên thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình có nhiều cặp đôi vợ lớn tuổi hơn chồng.

Mẹ anh hơn bố anh 8 tuổi, dì ruột anh cũng hơn chồng 12 tuổi... Nhờ vậy, mọi người hoàn toàn thấu hiểu và ủng hộ chuyện tình lệch tuổi của anh.

“Mẹ tôi bị mất trí nhớ, ba tôi thì thoải mái lắm, luôn khen Mơ trẻ hơn tuổi. Ba nhiều lần nhắc nhở tôi phải yêu vợ và thương cả con riêng của vợ, không để vợ con mất niềm tin vào mình”, Nguyên chia sẻ.

Càng sống với Nguyên, chị Mơ càng nể phục lối sống tình cảm và đầy trách nhiệm của anh. Anh là người con hiếu thảo, chăm sóc bố mẹ hết lòng.

Đối với con riêng của vợ, anh yêu thương, quan tâm chu đáo. Với vợ, anh càng tâm lý, tình cảm, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trong nhà.

“Đàn ông thường thích đi nhậu nhưng từ ngày quen tôi, anh ấy bỏ nhậu hoàn toàn. Anh biết mình đi nhậu thì vợ không yên tâm nên chủ động bỏ.

Tật xấu thì anh không có, chỉ có điều nấu ăn không kĩ bằng tôi thôi”, chị Mơ kể.

Cặp đôi đã có hơn 1 năm về chung một nhà và trong suốt quãng thời gian đó, chị Mơ cảm nhận được hạnh phúc gia đình thực sự.

Chị chia sẻ: “Tôi chỉ sợ anh ấy thay đổi chứ không mong muốn anh phải thay đổi bất cứ điều gì”.