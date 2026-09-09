Nhân duyên kỳ diệu

Năm 2017, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1987, quê Hà Tĩnh) chia tay người đàn ông gắn bó suốt 12 năm, từ khi yêu đến cưới. Khi đó, con gái chị mới tròn 2 tuổi.

Cuộc chia tay khiến chị đau khổ tột cùng. Con nhỏ, tương lai mù mịt, đôi lúc chị hoài nghi lựa chọn của chính mình. Chỉ khi tỉnh táo lại, chị mới biết cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn.

“Tôi thất vọng đến mức nghĩ cả cuộc đời này sẽ chỉ sống vì con, không kết hôn nữa. Bao mộng tưởng màu hồng về hôn nhân đã chuyển màu xám xịt”, chị Nhung chia sẻ.

Chị Nhung tìm thấy mối duyên mới nơi xứ người

Năm 2020, chị Nhung sang Hàn lao động để kiếm tiền nuôi con. Dịch COVID-19 ập đến, công ty không gia hạn hợp đồng, chị phải đổi visa để trụ lại Hàn Quốc.

Cuộc sống của bố mẹ, con cái nơi quê nhà còn nhiều khó khăn, chị nghĩ nếu mình bỏ về thì tương lai càng mù mịt nên gắng sức bám trụ.

Có lúc, chị thấy mình cần một điểm tựa. Chị tâm sự với người em thân thiết cũng sống và lập gia đình ở Hàn Quốc, nhờ họ mai mối để việc trụ lại đây dễ dàng hơn. Sau đó, chị được giới thiệu cho anh Lee Dong Kuk (59 tuổi), đến từ thủ đô Seoul.

“Thế nhưng, vào ngày hẹn gặp, tôi đã tự ý hủy cuộc hẹn bởi không muốn bước vào mối quan hệ không tình yêu.

Sau này tôi nghe kể lại, hôm ấy anh Dong Kuk hào hứng diện đồ, soạn sẵn điều mình muốn nói để đến cuộc hẹn nhưng rồi thứ nhận được lại là tin nhắn hủy hẹn của tôi”, chị Nhung kể lại.

Hai năm sau, người em thân thiết một lần nữa đứng ra kết duyên cho chị. Người cô ấy mai mối vẫn là anh Dong Kuk – người đàn ông từng bị chị cho “leo cây”.

Lần này, chị Nhung quyết định đến gặp, không bỏ cuộc giữa chừng. Chị thừa nhận, bản thân lúc ấy tự ti về ngoại hình và hoàn cảnh của bản thân.

Khi biết anh Dong Kuk sở hữu chiều cao 1m82, ngoại hình bảnh bao, có công việc ổn định, điều kiện kinh tế tốt, chị càng thấy cả hai không phù hợp.

Vợ chồng chị tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào năm 2023

Thế nhưng, đứng trước người phụ nữ Việt cao 1m53, anh Dong Kuk lại có suy nghĩ khác. Anh thích sự chân thành và thật thà của chị. Cuối buổi hẹn, anh chủ động xin số liên lạc. Chị Nhung bỗng nhớ về lời dặn hò của người em: “Nếu anh ấy không xin số điện thoại nghĩa là không ưng, còn ngược lại thì nghĩa là anh ta muốn quen mình”.

Chị đưa số liên lạc cho anh và thời gian sau đó, chị đã thấy được tình cảm mãnh liệt của người đàn ông này.

Hôn nhân hạnh phúc

Khi ấy, chị sống ở một vùng quê cách nhà anh Dong Kuk 200km. Mỗi cuối tuần, anh đều chạy xe 3 tiếng đồng hồ đến gặp chị. Trong tuần, anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Khi chị gặp vướng mắc gì đó về giấy tờ, anh nhiệt tình giúp đỡ.

Để bày tỏ sự nghiêm túc, anh dẫn chị đến gặp mẹ. Chị được biết, anh đã ly hôn hơn 10 năm, có một người con trai 29 tuổi. Nhiều năm qua, anh sống với mẹ và chăm sóc mẹ chu đáo.

“Mẹ anh hiền lành. Biết tôi làm việc ở quê, bà rất thương, tình cảm ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi cảm nhận, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy không hẳn là tình yêu mà là tình thương, sự đồng cảm. Từ chỗ không kỳ vọng nhiều, tôi đã xem anh là chỗ dựa của mình”, chị Nhung nói.

Chị Nhung có cuộc hôn nhân hạnh phúc ở Hàn Quốc

Tháng 7/2022, chị đăng ký kết hôn và chuyển về sống chung với anh Dong Kuk. Năm 2023, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới. Gia đình chị làm 100 mâm cỗ, mời họ hàng, xóm giềng đến chung vui.

Chị Nhung kém anh Dong Kuk 20 tuổi nhưng sự chênh lệch ấy chưa từng khiến chị phân vân. Gia đình chị cũng không đắn đo về điều này vì sau thời gian ngắn quan sát, họ nhận ra anh rất yêu thương và luôn che chở cho chị.

“Anh ấy bất ngờ vì đám cưới Việt Nam đông vui quá, mọi người ăn uống, hát hò từ tối đến khuya, ai cũng đem rượu đến chúc mừng chú rể. Bữa đó, anh ấy vui, hạnh phúc và say”, chị Nhung cười kể lại.

Cuối năm 2023, với sự ủng hộ của chồng, chị đón con gái riêng sang Hàn nuôi dạy.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân 4 năm, chị Nhung hạnh phúc nói: “Tôi có một tổ ấm tràn ngập tiếng cười và một người chồng mà tôi cho rằng, người phụ nữ nào cũng sẽ hạnh phúc khi cưới được”.

Biết sức khỏe chị không tốt, anh tìm hiểu các bài tập thể dục phù hợp để hướng dẫn chị tập luyện. Anh còn khích lệ chị tập các môn thể thao mới như trượt tuyết để giảm căng thẳng và có thêm niềm vui sống.

Thời điểm chị làm ăn thất bại, anh sẵn sàng chi tiền giúp chị trả nợ. Anh luôn trân trọng cách chị chăm lo cho gia đình, vun vén tổ ấm đủ đầy và ấm áp.

Thời gian rảnh, anh đưa mẹ con chị đi du lịch, về Việt Nam thăm gia đình. Đối với con riêng, anh hết mực yêu thương, chăm sóc, không có sự phân biệt đối xử nào.

“Tương lai không dám nói trước nhưng tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Sau năm tháng trôi dạt nơi xứ người, tôi đã tìm được hạnh phúc thật sự, bên người đàn ông yêu thương và trân trọng gia đình”, chị Nhung chia sẻ.

Ảnh: NVCC