Vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để đi theo tiếng gọi con tim, cô gái Tây Nguyên đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Câu chuyện được chia sẻ trên sóng chương trình "Vợ chồng son".

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Lương Tiểu Quyên (26 tuổi, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, Hà Nội). Sau khi kết hôn, cả hai sống tại Đà Lạt, cùng kinh doanh và làm công việc sáng tạo nội dung.

Năm 2021, cặp đôi quen nhau trong thời gian học tập và làm việc tại TPHCM. Trò chuyện qua mạng xã hội suốt nhiều tháng, Tiểu Quyên vẫn không hay biết Tuấn Anh là người miền Bắc.

Vợ chồng Tiểu Quyên và Tuấn Anh trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Lần đầu gặp gỡ, Tuấn Anh thấy cô gái Lâm Đồng duyên dáng, xinh xắn. Tiểu Quyên cũng thấy anh hiền lành nhưng vẫn khẳng định “đây không phải gu của mình”.

Tiểu Quyên thừa nhận, khi quen Tuấn Anh, cô lo ngại khá nhiều điều như tính cách gia trưởng, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu phức tạp, sự khác biệt vùng miền. Bởi vậy, cô đặt sự “phòng thủ” của mình lên mức cao nhất.

Tuy nhiên, những gì Tuấn Anh thể hiện trong lần đầu gặp gỡ khiến cô thay đổi cái nhìn. Anh không chọn quán ăn miền Bắc mà chọn quán phong cách miền Nam. Khi gọi đồ ăn, anh cũng chỉ gọi những món hợp khẩu vị với bạn gái.

“Anh còn có những hành động rất ga lăng. Dẫu vậy, tôi vẫn đề phòng vì cho rằng anh là người có kinh nghiệm trong việc theo đuổi các cô gái”, Quyên chia sẻ.

Tuấn Anh thừa nhận, anh không hề lên kế hoạch chinh phục Tiểu Quyên. Những gì anh thể hiện là cảm xúc thật và chân thành.

Tiểu Quyên vượt qua sự ngăn cấm của gia đình để đến với Tuấn Anh. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi duy trì liên lạc nhưng chưa chính thức yêu. Cho đến khi Tiểu Quyên học xong, rời TPHCM về quê Đà Lạt, Tuấn Anh mới thấy hụt hẫng và nhung nhớ.

Chàng trai nhận ra mình đã yêu cô gái này nên quyết định tỏ tình. Tiểu Quyên cảm nhận được tình cảm chân thành của anh nên đồng ý.

Chuyện tình yêu của cặp đôi bị gia đình Tiểu Quyên ngăn cấm. Sinh ra trong gia đình có 2 con gái, Quyên được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ.

Lo con gái lấy chồng xa chịu thiệt thòi, bố Tiểu Quyên yêu cầu con gái cắt đứt mọi liên lạc với Tuấn Anh.

Quyên không nản lòng, cố gắng thuyết phục bố mẹ, nhờ cả người thân làm cầu nối nhưng không có tác dụng. Khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp nhau, cặp đôi đều khóc nhiều hơn cười.

Tuấn Anh trân trọng cuộc hôn nhân này. Ảnh cắt từ clip

Họ mừng vì người kia vẫn đứng trước mặt và yêu thương mình nhưng cũng lo khi nghĩ về tương lai mù mịt.

“Lúc đó, tôi đã ổn định công ăn việc làm ở Đà Lạt, còn anh ấy thì không thể từ bỏ công việc ở TPHCM.

Chúng tôi bảo nhau cố gắng thuyết phục ba mẹ, còn nếu không thể thuyết phục được thì cứ tiếp tục yêu nhau, chứng minh bằng tình yêu của mình, dù thế nào cũng ở bên cạnh nhau, cùng xây dựng cuộc sống”, Quyên kể.

Tiểu Quyên thậm chí rời Đà Lạt, vào TPHCM cùng Tuấn Anh. Vì chuyện này, cô và bố từng mất kết nối suốt nửa năm, cô chỉ có thể chia sẻ cuộc sống của mình với mẹ.

Cuối cùng, cả hai cũng chứng minh được cho gia đình thấy tình yêu chân thành và mãnh liệt của mình. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ hai bên bố mẹ và quyết định kết hôn vào năm 2023.

Vượt qua nhiều thử thách mới có thể đến bên nhau, cặp đôi rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, họ vẫn có lúc bất đồng vì những khác biệt trong nếp sống và tính cách.

Tuấn Anh chia sẻ, vợ anh thường phân tích rất sâu khi gặp vấn đề, không thích làm việc nhà... Anh hy vọng cuộc sống sớm ổn định để vợ nấu ăn nhiều hơn cho chồng.

Về phía mình, Tiểu Quyên thấy chồng có 2 tật xấu là ít khi giữ ý tứ trước mặt vợ và thường tỏ vẻ không vui mỗi lần đi nhậu về. Tuy vậy, thay vì phàn nàn, Tiểu Quyên thường ngồi xuống hỏi han, lắng nghe tâm tư của chồng rồi tìm cách dung hòa.

Cuối chương trình, Tiểu Quyên nhắn nhủ đến bố ruột – người từ phản đối đến ủng hộ mối duyên của mình: “Con cảm ơn ba đã sinh thành và chăm sóc con. Thời gian qua, con có lỗi với ba, con xin lỗi ba. Con mong ba con mình có thêm cơ hội để gắn kết với nhau nhiều hơn”.

Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vợ vì đã tin tưởng trao con gái cho mình.