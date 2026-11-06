Sang Việt Nam du học, cô gái Lào không ngờ gặp được người bạn đời của mình. Sau 6 năm gắn bó, cô ngày càng yêu thích ẩm thực, văn hóa và cuộc sống nơi đây.

Cô gái Lào nên duyên với chàng kỹ sư Hưng Yên

Năm 2020, Phonethip Vongsa (tên thường gọi là Noy, SN 2000, đến từ tỉnh Phongsaly, Lào) sang Việt Nam du học, mang theo ước mơ trở thành bác sĩ.

Cô gái Lào không ngờ rằng, chuyến đi này còn mang đến cho mình một mối duyên đặc biệt với chàng trai Hưng Yên - Nguyễn Thanh Liêm (SN 1998, kỹ sư điện tự động hóa), để rồi Việt Nam trở thành quê hương thứ hai của cô.

Noy đã có 6 năm sống và học tập tại Việt Nam

Năm 2020, Noy sang Việt Nam học tiếng Việt trong 8 tháng tại một trường ở Sơn Tây, Hà Nội. Một năm sau, cô một lần nữa sang theo học ngành Y đa khoa tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).

Noy lựa chọn Việt Nam vì nhìn thấy cơ hội học tập, phát triển trong ngành y, muốn nỗ lực nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế sau đó trở về nước làm việc.

Không ngờ, mối duyên với Thanh Liêm vào năm 2023 đã thay đổi mọi dự định của Noy. Cô quyết định ở lại Việt Nam làm dâu, gắn bó lâu dài với đất nước mình yêu mến.

Năm ấy, Liêm không may phải nhập viện điều trị bệnh một thời gian, trùng hợp, Noy lại là sinh viên thực tập của bệnh viện đó.

Thấy cô sinh viên trẻ trung, hoạt bát lại rất tận tâm, Liêm chủ động bắt chuyện và tìm hiểu sâu hơn. Anh vẫn nhớ, buổi hẹn đầu tiên của cả hai diễn ra tại chân cầu Bo, Noy nói tiếng Việt rất giỏi nhưng vẫn có gì đó thẹn thùng, e ấp khiến anh cũng bối rối theo.

Cô nên duyên cùng chàng trai Hưng Yên

“Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ có mối quan hệ lâu dài với một chàng trai Việt. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng mến vẻ điềm đạm và hiền lành của anh.

Anh quan tâm tôi rất nhiều. Không cần những món quà đắt tiền hay lời nói hoa mỹ, chính sự quan tâm nhỏ nhặt của anh khiến tôi rung động”, Noy chia sẻ.

Về phía Liêm, anh yêu mến nét duyên dáng, sự chăm chỉ và thật thà của cô gái Lào. Anh dùng sự chân thành để gây dựng niềm tin với cô gái mình thương và sau 1 tháng theo đuổi, anh thành công chinh phục cô nàng.

Tuy nhiên, chuyện tình Việt – Lào của họ từng gặp rào cản bởi khoảng cách địa lý.

Là con cả trong gia đình, Noy được bố mẹ hết mực yêu thương. Khi biết con gái yêu người Việt Nam, bố mẹ cô lo lắng con sẽ phải sống xa quê hương nếu kết hôn và ở lại đây làm dâu.

“Bố tôi từng nói sẽ ủng hộ hai đứa nếu anh Liêm sang Lào ở rể nhưng vì công việc và gia đình, anh không thể rời quê. Không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định chia tay”, Noy kể.

Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Lào vào tháng 2/2026

Xa nhau 4 tháng, cả hai nhận ra tình cảm dành cho người kia vẫn còn sâu đậm. Riêng Noy không muốn đánh mất người đã mang đến cho mình tình yêu thương và sự quan tâm mỗi ngày.

Cuối cùng, cô quyết định sẽ xây dựng sự nghiệp và cuộc sống tại Việt Nam để có thể ở bên anh.

“Bố mẹ anh Liêm rất mến tôi. Lần đầu tôi về ra mắt vào năm 2024, mẹ chồng tương lai nhận xét một câu rất dễ thương ‘bé Lào 10 điểm, nhẹ nhàng, nấu ăn ngon. Mẹ thích’”, Noy kể.

Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Lào vào tháng 2/2026 và đăng ký kết hôn vào tháng 9/2026. Đám cưới dự kiến tổ chức tại Lào và Việt Nam trong thời gian tới.

Mê một món trong mâm cỗ cưới Hưng Yên

Sáu năm sống và học tập tại Việt Nam, Noy đã dần quen với cuộc sống nơi đây. Tuy nhiên, những khác biệt về thời tiết, ẩm thực và văn hóa vẫn mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị.

Cả hai dự định tổ chức đám cưới vào thời gian tới

Ấn tượng đầu tiên của cô gái Lào là mùa đông miền Bắc lạnh hơn quê nhà rất nhiều. Những ngày đầu, cô phải mặc nhiều lớp áo để chống chọi với cái lạnh.

Ẩm thực cũng là một thử thách bởi người Lào thường thích ăn cay, trong khi các món ăn miền Bắc Việt Nam có vị thanh, nhạt hơn. Noy học cách thích nghi và cho đến giờ, cô rất thích ăn món Việt.

Trong thời gian học tập tại Hưng Yên, Noy từng 4-5 lần dự đám cưới của người Việt. Cô bất ngờ trước những mâm cỗ đầy đặn, bày biện 6-7 món ăn hấp dẫn, gồm cả rau, thịt, món nóng, món nguội...

“Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là mâm cỗ ở quê chồng có tới 3 - 4 món giò khác nhau như giò cuốn, giò xào... Tôi không nghĩ, cùng một món giò lại có nhiều cách chế biến và hương vị đến vậy”, Noy kể.

Giò xào là món ăn Noy thích nhất trên mâm cỗ ở quê chồng. Ảnh: Phan Hồng Sơn

Trong số các món giò, Noy thích nhất giò xào vì trong đó có nấm và mộc nhĩ. Không chỉ mê món này trong mâm cỗ cưới, cô còn đặc biệt yêu thích ăn giò xào vào dịp tết Nguyên đán.

Từ khi làm dâu Hưng Yên, Noy có thêm cơ hội tìm hiểu ẩm thực Việt Nam.

Cô được mẹ chồng dạy cách chế biến nhiều món Việt, trong đó có canh cua và nem cuốn - những món trước đây chưa từng được nếm thử.

Sau khi học được cách nấu, Noy mang công thức về Lào chế biến cho gia đình thưởng thức. Người thân của cô đều rất thích ăn món Việt.

Bên cạnh đó, Noy nấu món ăn Lào để đãi nhà chồng. Cô còn đặc biệt ghi nhớ khẩu vị từng thành viên trong gia đình để chiều chỉnh sao cho hợp ý. Sự khéo léo và tinh tế của nàng dâu người Lào khiến nhà chồng thêm yêu mến.

Noy bên chồng và bố mẹ chồng

“Noy cũng rất thích nếp sống trong gia đình Việt, cách mọi người quan tâm tỉ mỉ đến nhau. Trong đó, văn hóa chào hỏi khiến cô ấy ấn tượng nhất.

Cô ấy thích việc mọi người chào nhau mỗi khi ra khỏi nhà hoặc khi trở về, cũng quý cách mỗi thành viên cẩn thận thông báo việc mình làm, nơi mình sắp đến với người thân”, Liêm chia sẻ.

Nhìn lại hành trình sống ở Việt Nam, Noy thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Sáu năm qua, cô không chỉ được khám phá, trải nghiệm văn hóa mới mà còn có thêm một gia đình, được yêu thương như người thân ruột thịt.

Giờ đây, quê chồng đã trở thành nơi thân thuộc như quê hương thứ hai của cô gái Lào xinh đẹp.

Ảnh: NVCC