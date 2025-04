Vụ vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn sau 27 năm chung sống từng gây chấn động thế giới năm 2021. Thời điểm đó, hai người từ chối tiết lộ lý do đường ai nấy đi.

Sau 4 năm, mới đây, bà Melinda French - vợ cũ của Bill Gates - đã quyết định chia sẻ về những bí mật của cuộc hôn nhân với người chồng tỷ phú. Với bà, đó là câu chuyện về những thay đổi lớn nhất trong cuộc đời.

Tỷ phú Bill Gates với vợ cũ và 3 người con. Ảnh: People

Ở tuổi 60, bà cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều điều, bao gồm hành trình nuôi dạy 3 người con, sự khởi đầu một chương mới với hàng tỷ USD hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái... Trong đó, bước ngoặt lớn nhất là cuộc ly hôn với Bill Gates.

Tuy nhiên, sau tất cả, bà hiểu được mình muốn điều gì nhất trong hôn nhân. "Điều quan trọng đối với tôi là phải sống thành thật với nhau. Nếu không có sự thành thật, sẽ không có sự tin tưởng, không thể có sự gắn bó", bà cho biết.

Bà Melinda trong cuộc chia sẻ mới đây. Ảnh: People

Cuộc hôn nhân nhiều kỷ niệm

Cuộc hôn nhân 27 năm của bà Melinda và tỷ phú Bill Gates từng có những năm tháng hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Melinda luôn có thói quen xem lại đoạn video tiệc cưới của 2 người mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới. Sau nhiều năm chia tay, bà vẫn xúc động rơi nước mắt khi xem lại đoạn video hạnh phúc năm đó.

Trong video, cặp đôi đứng cạnh chiếc bánh cưới nhiều tầng và Bill Gates dường như "không biết mình phải làm gì". "Thay vì chỉ cần cắt một miếng cho tôi thì anh ấy cắt bánh chia cho tất cả mọi người. Tôi bật cười không nói nên lời", bà nhớ lại.

Một kỷ niệm thú vị khác về cuộc hôn nhân mà bà chưa từng tiết lộ trước đây đó là chuyện mang thai.

Khi mang thai con gái đầu lòng Jennifer, Melinda tăng hơn 35kg, gấp đôi mức khuyến cáo thông thường. Vì việc cân nặng trong thời kỳ mang thai mà Melinda và bác sĩ của bà đã nảy sinh tranh cãi.

"Tôi hỏi bác sĩ căng thẳng vì lo ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi hay em bé. Bác sĩ nói lo tôi giận vì giảm cân sau mang thai phải mất nhiều thời gian. Tôi cười và đáp rằng bác sĩ không cần lo chuyện đó vì tôi hứa sẽ không giận. Từ đó, chúng tôi không còn căng thẳng với nhau nữa", bà Melinda nhớ lại.

Vào ngày sinh con, Melinda thức dậy sớm vì nghi ngờ vỡ ối. Khi hai vợ chồng đến bệnh viện, bác sĩ nói chưa đến thời điểm sinh nên bà có thể về nhà. Vì lo lắng, bà quyết định ở lại bệnh viện còn Bill Gates đến văn phòng làm việc.

"Tôi dành phần lớn thời gian trong ngày hôm đó để ở một mình thoải mái vui vẻ. Tới chiều muộn, tôi mới chuyển dạ, Bill đã kịp đến bệnh viện. Tôi bảo anh ấy cởi bỏ áo len vì ám mùi bánh anh đã ăn trên đường. Tôi buồn nôn khi ngửi thấy mùi đó".

Bà Melinda French cùng 3 người con khi còn nhỏ. Ảnh: People

Sống riêng

Cuối năm 2019, bà Melinda thường xuyên gặp những cơn ác mộng về một ngôi nhà đẹp nhưng bị sụp đổ, hoang tàn. Giấc mơ lặp đi lặp lại khiến bà hoảng sợ.

Theo Melinda, dù bà đã cố gắng gạt bỏ mối lo lắng của mình nhưng không có hiệu quả nhiều. Vào tháng 2/2020, bà rủ chồng cùng đi nghỉ tại New Mexico và đó là chuyến đi định mệnh khiến bà nhớ mãi.

Giữa hai vợ chồng đã xuất hiện những khoảng cách. Họ cố gắng coi chuyến đi "giống như mọi kỳ nghỉ khác". Đêm cuối cùng, họ đã có một cuộc nói chuyện đầy sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Khi đó, Melinda đề nghị được sống riêng. Bà sẽ sống cùng con gái út Phoebe. Trở về Seattle, hai người vẫn làm việc cùng nhau, cùng gây dựng quỹ Bill Gates, đôi khi còn xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện nhưng sống riêng.

Ly hôn

Tháng 8/2020, Melinda nói với chồng rằng mình muốn ly hôn. Hai người đã có một cuộc nói chuyện.

"Trên đường về, tôi tấp vào bãi đậu xe và bật bài hát Always on My Mind của Willie Nelson mà chúng tôi từng nghe cùng nhau. Và tôi bật khóc nức nở trên vô lăng", bà Melinda chia sẻ.

Ngày hôm sau, họ gặp nhau để bàn về việc sẽ nói sự thật với con cái như thế nào.

"Chúng tôi rất đói sau cuộc nói chuyện. Do vậy, chúng tôi ra ngoài mua bánh mỳ kẹp thịt ăn. Đó là chuyện đã diễn ra hàng trăm lần giữa chúng tôi nhưng lần này khác. Chúng tôi đang dần tách biệt khỏi cuộc sống của đối phương".

Cuối năm 2020, họ đồng ý ly hôn. Quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn khá khó khăn và kéo dài hơn dự tính. "Bill là một trong những nhà đàm phán cứng rắn nhất thế giới. Có những lúc tôi bắt đầu lên cơn hoảng loạn", Melinda cho biết

Nhiều chi tiết cụ thể về thỏa thuận ly hôn của họ chưa bao giờ được công khai.

Ngày 3/5/2021, cặp đôi đưa ra tuyên bố trước truyền thông. Trước đó, họ đã nói với một số người thân cận.

Bà Melinda French và tỷ phú Bill Gates vào năm 2013. Ảnh: People

Vượt qua sự phản bội

Bà Melinda chia sẻ: "Bill từng công khai thừa nhận rằng anh ấy không phải lúc nào cũng chung thủy với tôi". Trong những năm chung sống, không ít lần Bill Gates bị chỉ trích về những bê bối ngoại tình.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Melinda chia sẻ hai người đã cố gắng vượt qua khủng hoảng vì chuyện ngoại tình nhưng niềm tin giữa họ không thể xây dựng lại. Năm 2014, bà từng phải đi gặp chuyên gia trị liệu tâm lý.

"Tôi tin rằng mình có thể tha thứ được cho anh ấy, nên cố gắng vượt qua. Chẳng có sự kiện gì xảy ra thêm nữa. Thế nhưng, đến một thời điểm mà tôi cảm thấy là quá đủ, tôi nhận ra cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn", bà nói.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm nay, Bill Gates cho biết cuộc sống hiện tại khiến ông vui vẻ hơn nhưng hôn nhân tan vỡ là điều ông hối tiếc nhất đời.

Bước ra từ cuộc hôn nhân 27 năm, bà Melinda cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau tất cả, bà đã học cách vượt qua sự phản bội mà không đánh mất chính mình. Bà bắt đầu hành trình tìm lại tự do, cùng bạn bè đi du lịch, bắt đầu những thói quen mới.

Năm 2023, bà hạnh phúc tuyên bố trở thành bà ngoại trước khi bước sang tuổi 60. Hiện bà có 2 đứa cháu ngoại. Bà rất hạnh phúc. "Bất cứ lúc nào được ở bên cạnh các cháu, tôi cũng đều cảm thấy vui vẻ", bà tâm sự.