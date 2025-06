Tối 7/6, giới mộ điệu thời trang được bước vào "cuộc dạo chơi giữa tầng không" khi thương hiệu Hương Queen by Thanh Hương Bùi trình làng BST "Rose of the Dawn" trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - AVIFW 2025. Với chủ đề "Đại tiệc trên may", show diễn đã trở thành điểm nhấn ấn tượng mùa mốt năm nay, ở đó thời trang, nghệ thuật và cảm xúc hòa quyện trong không gian "siêu thực".

Đặc biệt, sàn diễn AVIFW 2025 trở nên bùng nổ khi người mẫu Võ Hoàng Yến xuất hiện trong một thiết kế vedette được ví như "bản giao hưởng của ánh sáng và sự sống". Áo choàng couture cô khoác lên mình là một kỳ công nghệ thuật khi được tạo tác từ hơn 500 m vải cao cấp, sử dụng 1000 bông hoa hồng cùng 500 cánh bướm. Tất cả đều được nhà thiết kế Thanh Hương Bùi và ekip đính kết thủ công trong suốt hơn 2.560 giờ. Bên trong là thiết kế áo dài cách điệu với kỹ thuật xếp ly và chất liệu metallic ánh bạc, tạo nên hiệu ứng tầng tầng lớp lớp như ánh sáng đang lan tỏa.

Sự xuất hiện của Võ Hoàng Yến khiến khán phòng “vỡ oà cảm xúc”

Xuất hiện từ chiếc gương ánh vàng trong phần kết, Võ Hoàng Yến sải bước như một "nữ hoàng ánh sáng" đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao giữa giấc mơ và hiện thực. Cô hoàn toàn làm chủ sân khấu, tôn vinh vẻ đẹp cấu trúc và tinh thần táo bạo của tà áo dài, để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Chia sẻ về màn trình diễn, Võ Hoàng Yến cho hay: "Diện bộ trang phục của Hương Queen khiến mình nhớ về những ngày đầu đi diễn, mỗi bộ trang phục đều là thử thách của NTK luôn luôn dành cho mình. Mỗi lần đi diễn với Yến đều là trải nghiệm mới mẻ và ở show lần này của Hương Queen cũng vậy. Nhờ những NTK như chị Thanh Hương Bùi, Yến chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nghỉ diễn, vì luôn hừng hực lửa nghề và bài học mới trong từng show.

Bộ trang phục của Yến cực kỳ hoành tráng, thậm chí là không thể thấy được sàn catwalk. Bản thân mình phải vận dụng rất nhiều kỹ năng để thể hiện được tinh thần của thiết kế. Với những bộ trang phục đầu tư như vậy, Yến phải diễn tập rất kĩ, lúc diễn phải máu lửa, nhiệt huyết, bỏ qua tất cả những ngại ngùng".

Võ Hoàng Yến tự tin, thần thái, truyền tải trọn vẹn tinh thần của nhà thiết kế khi diễn vedette

Lần đầu tiên làm việc với NTK Thanh Hương Bùi, Võ Hoàng Yến đánh giá đây là NTK chuyên nghiệp, lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ để người mẫu cảm thấy tự tin nhất khi bước ra sân khấu.

"Chị ấy cũng sẵn sàng lắng nghe những góp ý để bộ sưu tập trở nên hoàn hảo nhất", Võ Hoàng Yến nói thêm.

Bên cạnh Võ Hoàng Yến, hai vedette khác là Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng góp mặt trong màn kết ấn tượng, cùng nhau đại diện cho ba sắc thái nghệ thuật đỉnh cao mà Hương Queen theo đuổi là lộng lẫy, tinh tế và phá cách.

Ba vedette của show diễn

Trình làng BST "Rose of the Dawn", NTK Thanh Hương Bùi đã mang đến show diễn thời trang giàu cảm xúc và thị giác, được chia thành 5 chương như một hành trình nghệ thuật. Mở đầu bằng hình ảnh NTK xuất hiện như một họa sĩ, từng phần diễn tiếp theo là lời kể bằng chất liệu, ánh sáng và chuyển động như tái hiện quá trình hình thành một tác phẩm từ ý niệm đến hiện thực.

Á hậu Quỳnh Anh đảm nhận vai trò First Face, mở màn ấn tượng với hình ảnh bước ra từ khung tranh như một tuyệt tác đang chờ đánh thức. Cô cùng dàn người mẫu tên tuổi như Huỳnh Tú Anh, TyhD Thùy Dương, Nguyễn Hợp, Thạch Thu Thảo, Nàng Mơ, Cao Ngân… đã góp phần tạo nên một "bữa tiệc thời trang giữa không trung".

Á hậu Quỳnh Anh cùng NTK Thanh Hương Bùi, Võ Hoàng Yến trong khoảnh khắc chào khán giả

Không khí của show diễn như bước vào thế giới siêu thực khi từ ánh sáng hồng sương sớm, triển lãm nghệ thuật cổ điển đến lâu đài trắng giữa tầng mây. Mỗi phần là một gam màu, một cấu trúc, một cảm xúc riêng biệt, thể hiện sự đa dạng trong ngôn ngữ thiết kế của Thanh Hương Bùi.

Chia sẻ sau đêm diễn, NTK Thanh Hương Bùi xúc động: "Với tôi, thời trang không chỉ để ngắm mà để cảm. Cảm được tâm hồn, câu chuyện và sự tận tâm trong từng đường kim, mũi chỉ. Show diễn này không chỉ là đêm thời trang mà là khoảnh khắc tôi kể về tình yêu, về nghệ thuật, và về chính mình”.

Không gian rực rỡ trong BST "Rose of the Dawn" của NTK Thanh Hương Bùi

"Rose of the Dawn" - đóa hồng đánh thức bình minh đã thực sự nở rộ trong lòng giới mộ điệu, đánh dấu một cột mốc đầy cảm xúc và sáng tạo của thời trang Việt.

Thu Loan