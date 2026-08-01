Võ Lâm nguyên bản trong diện mạo 3D hoàn toàn mới

Võ Lâm Tình Kiếm 3D được phát triển theo định hướng làm mới trải nghiệm hình ảnh nhưng vẫn giữ trọn tinh thần của dòng game Võ Lâm huyền thoại.

Điểm khác biệt của phiên bản không chỉ nằm ở việc chuyển thế giới quen thuộc sang không gian ba chiều. Toàn bộ nhân vật, bản đồ, ngoại trang và hiệu ứng kỹ năng đều được Nhà phát hành Tepaylink xây dựng mới, tạo nên hệ thống hình ảnh mang dấu ấn riêng.

Đặc biệt, hiệu ứng chiến đấu được thiết kế dựa trên bản sắc của từng môn phái. Từ chuyển động nhân vật, quỹ đạo chiêu thức đến hiệu ứng đặc trưng của từng hệ Ngũ Hành đều được thể hiện rõ nét hơn, giúp những tuyệt kỹ quen thuộc trở nên sống động dưới góc nhìn 3D.

Hệ thống camera linh hoạt cũng mở rộng khả năng quan sát bản đồ và chiến trường, mang đến một cách khám phá mới cho thế giới Võ Lâm quen thuộc từng gắn bó với nhiều thế hệ người chơi.

Giữ trọn nguyên bản Võ Lâm huyền thoại

Bên cạnh phần đồ họa được xây dựng mới, Võ Lâm Tình Kiếm 3D tiếp tục giữ lại những cơ chế đã tạo nên bản sắc của phiên bản Võ Lâm - Công Thành Chiến huyền thoại.

Người chơi có thể lựa chọn 10 môn phái kinh điển gồm Thiếu Lâm, Thiên Vương, Đường Môn, Ngũ Độc, Nga My, Thúy Yên, Cái Bang, Thiên Nhẫn, Võ Đang và Côn Lôn.

Mỗi môn phái sở hữu bộ kỹ năng, vai trò và phong cách chiến đấu riêng. Hệ thống Ngũ Hành tương sinh tương khắc tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến cách xây dựng nhân vật, lựa chọn đối thủ và chiến thuật khi PK.

Các nội dung quen thuộc như trang bị Đồ Xanh, luyện công, săn Boss, chiến trường Tống Kim và PK bang hội cũng được giữ lại. Sự kết hợp giữa lối chơi nguyên bản và hình ảnh 3D mới giúp người chơi cũ dễ dàng bắt nhịp, đồng thời tạo nên trải nghiệm trực quan hơn trên các thiết bị hiện đại.

AlphaTest 01 mở rộng trải nghiệm thế giới Võ Lâm

AlphaTest 01 của Võ Lâm Tình Kiếm 3D sẽ diễn ra từ 19h00 ngày 1/8/2026 đến hết ngày 10/8/2026.

Đây là giai đoạn để cộng đồng trải nghiệm sớm các tính năng chính, đồng thời giúp đội ngũ phát triển kiểm tra khả năng vận hành, hiệu năng, sức chịu tải, hệ thống kỹ năng, trang bị và sự cân bằng giữa các môn phái.

Trong thời gian thử nghiệm, người chơi sẽ được trở lại Ba Lăng Huyện, thành Tương Dương cùng nhiều bản đồ luyện công quen thuộc từ cấp 10 đến cấp 90. Các khu vực như Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường, Mãnh Hổ Động, Thổ Phỉ Động, Thanh Loa Đảo, Lâm Du Quan, Trường Bạch Sơn Nam và Mạc Cao Quật đều được tái hiện trong không gian 3D.

Bên cạnh hành trình luyện công và khám phá bản đồ, người chơi có thể săn Boss, tham gia chiến trường Tống Kim, thử nghiệm PK môn phái và các hoạt động bang hội đặc trưng. Những phản hồi trong AlphaTest 01 sẽ là cơ sở để đội ngũ phát triển tiếp tục tối ưu trò chơi trước khi chính thức ra mắt.

Hỗ trợ đặc biệt và trải nghiệm đa nền tảng

Để người chơi nhanh chóng tiếp cận những nội dung quan trọng, AlphaTest 01 chuẩn bị sẵn nhiều hỗ trợ phục vụ quá trình thử nghiệm: Nhận ngay cấp 125; Mở đầy đủ kỹ năng, miễn phí reset điểm; Trang bị xanh full option; Hỗ trợ trang bị, nguyên liệu và thú cưỡi; Tự do chuyển đổi môn phái; Trải nghiệm PK, săn Boss và các hoạt động nổi bật.

Những hỗ trợ này giúp người chơi chủ động thử nghiệm nhiều môn phái, cách xây dựng nhân vật và khả năng vận hành của từng hệ thống mà không cần mất thời gian phát triển nhân vật từ đầu.

Võ Lâm Tình Kiếm 3D hỗ trợ đa nền tảng: PC Client, Android APK, giả lập và iOS qua TestFlight. Trải nghiệm được tối ưu trên cả máy tính lẫn thiết bị di động, giúp người chơi thuận tiện bước vào thế giới Võ Lâm dù lựa chọn bất kỳ nền tảng nào.

Với đồ họa và hiệu ứng kỹ năng được Nhà phát hành Tepaylink xây dựng riêng, phiên bản Công Thành Chiến nguyên bản cùng khả năng trải nghiệm linh hoạt trên nhiều thiết bị, AlphaTest 01 là cơ hội để cộng đồng trực tiếp kiểm chứng diện mạo mới của Võ Lâm Tình Kiếm 3D.

Xem thêm thông tin Alphatest 01 tại Fanpage: https://www.facebook.com/vltk3d.vn

Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi Võ Lâm Tình Kiếm 3D số: 427/QĐ-PTTH&TTĐT cấp ngày 17/07/2026. Trò chơi dành cho người chơi từ 18 tuổi trở lên - cân nhắc độ tuổi trước khi trải nghiệm.

Bích Đào