Rời quê từ năm 12 tuổi để theo đuổi đam mê võ thuật, Đinh Văn Tâm từng bước vượt khó, trước khi giành tấm HCB quý như Vàng tại đấu trường Á vận hội.

13 tuổi xuống núi học võ

Đinh Văn Tâm sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba anh em người H'Rê ở thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện Minh Long cũ (nay là xã Sơn Mai), Quảng Ngãi. Tuổi thơ của chàng trai trẻ gắn với những buổi lên nương, vào rừng lấy củi. Giấc mơ trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp với Tâm và các bạn bè cùng trang lứa khi đó rất mơ hồ.

Bước ngoặt đến vào năm 2017, khi Tâm 12 tuổi. Trong một lần theo anh trai đến Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Quảng Ngãi, cậu bé vốn chẳng biết gì về võ nhưng lại nhanh chóng bộc lộ năng khiếu khi thử tập tán thủ (wushu). Ngay lập tức HLV Phạm Quốc Anh nhận ra đây chính là một viên ngọc thô.

Đinh Văn Tâm theo học wushu từ năm 13 tuổi.

Nhận thấy tiềm năng của Tâm, HLV Quốc Anh sau khi dạy cho học trò những kỹ thuật cơ bản của tán thủ, đã thuyết phục gia đình Tâm cho con theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Tâm theo thầy tới Đà Nẵng, bắt đầu bước vào một hành trình đầy gian nan, thử thách.

Ở cái tuổi ăn, tuổi lớn, vậy mà mỗi ngày Tâm phải tập luyện 6-7 tiếng đồng hồ, với các giáo án cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng với tố chất nhanh nhẹn, nền tảng thể lực tốt, cùng phản xạ nhanh, chàng trai người H'Rê luôn được các thầy khen ngợi sau mỗi buổi tập.

Sự kiên trì, khả năng chịu đựng gian khổ và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng đã giúp Đinh Văn Tâm từ một cậu bé vốn ít nói, nhút nhát, trở thành một võ sĩ lì lợm, cơ bắp.

Từ HCV giải trẻ tới HCB Asiad

Năm 2018, chỉ sau khoảng một năm tập luyện chuyên nghiệp, Tâm giành HCV tại giải trẻ wushu quốc gia. Thành tích ấy trở thành dấu mốc quan trọng, tiếp thêm động lực để chàng trai quê Quảng Ngãi gắn bó lâu dài với võ thuật.

Chỉ đúng một năm sau tấm HCV đầu tiên ở giải trẻ quốc gia, Đinh Văn Tâm đăng quang tại giải vô địch wushu trẻ châu Á tổ chức ở Brunei, tiếp đó là HCĐ tại giải vô địch wushu trẻ thế giới năm 2022 ở Indonesia, HCĐ giải vô địch wushu thế giới năm 2023 tại Mỹ, trước khi giành HCV giải vô địch wushu châu Á năm 2024 ở hạng cân 52kg.

Đinh Văn Tâm tiến bộ vượt bậc.

Tháng 5/2026, Tâm tiếp tục tạo dấu ấn tại Cúp Tán thủ thế giới khi đánh bại võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming với tỷ số 2-1 trong trận chung kết hạng cân 52kg, giành HCV. Chiến thắng mang tới sự tự tin rất lớn với Tâm khi bước vào chiến dịch Asiad tổ chức tại Nhật Bản hồi tháng 9.

Tại đây, Tâm khởi đầu cuộc chinh phục huy chương bằng những chiến thắng thuyết phục. Võ sĩ Việt Nam bắt đầu được giới chuyên môn và truyền thông chú ý khi đánh bại võ sĩ Indonesia Fereddy Sinaga 2-0 ở bán kết.

Bước vào trận chung kết gặp lại Ou Jiaming của Trung Quốc, đối thủ mà anh từng đánh bại tại Cúp Tán thủ thế giới hồi tháng 5, đáng tiếc Tâm dính chấn thương. Võ sĩ Việt Nam phải nén cơn đau để thi đấu. Võ sĩ người Trung Quốc tận dụng được lợi thế, giành chiến thắng 2-0 để đứng lên bục cao nhất.

“Tôi bị chấn thương ở chân phải từ trước Asiad. Sau trận bán kết với đối thủ Indonesia, tôi tiếp tục bị đau ở gối chân trái. Điều này khiến tôi không thể thi đấu hết sức ở trận chung kết. Đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối nhất”, Đinh Văn Tâm chia sẻ.

Dù không giành được HCV như kỳ vọng, nhưng HCB của Đinh Văn Tâm ghi dấu mốc lịch sử cho wushu Việt Nam ở đấu trường Asiad. Đáng chú ý, đây cũng là tấm HCB đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội 2026. Với cá nhân Văn Tâm, tấm huy chương không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn ghi nhận tinh thần thi đấu, ý chí vượt khó và nỗ lực không ngừng nghỉ của một võ sĩ trẻ 21 tuổi.

Niềm tự hào của người H'Rê

Sau khi giành HCB Asiad, Đinh Văn Tâm chỉ có ít ngày trở về với gia đình, vì anh phải tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2026. Ngày Văn Tâm về với bản làng, người dân thôn Gò Tranh đến nhà rất đông để chúc mừng gia đình Á quân Asiad. Tất cả đều rất tự hào khi Tâm là một người H'Rê xuất thân nghèo khó, nhưng có thể thi đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục, thế giới.

Với HCB Asiad 2026, Tâm được thưởng 170 triệu đồng theo quy định của Nhà nước, cùng khoản thưởng nóng từ đoàn Thể thao Việt Nam. Anh dành toàn bộ số tiền này để giúp bố mẹ sửa chữa căn nhà cũ.

“Sau Asiad tôi chỉ có 2 ngày nghỉ, tiếp đó lại tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc. Dù đi đâu, tôi vẫn luôn nhớ và mong được về với gia đình, với bản làng”, Tâm cho biết.

Đinh Văn Tâm là niềm tự hào của người H'Re.

Từ một chàng trai người Hrê ở vùng miền núi Quảng Ngãi, Tâm đã đi một chặng đường dài để trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, được thi đấu ở những giải đấu lớn. Những thành tích mà anh đạt được vì thế không chỉ mang ý nghĩa cá nhân. Đó còn là niềm vui của gia đình, sự tự hào của quê hương. Tâm cũng trở thành tấm gương, truyền cảm hứng cho những người trẻ ở các vùng quê còn nhiều khó khăn, đang nuôi dưỡng ước mơ theo con đường thể thao chuyên nghiệp.

Ở tuổi 21, Đinh Văn Tâm vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Tấm HCB Asiad danh giá có thể chưa phải đỉnh cao cuối cùng, mà là động lực để anh tiếp tục hoàn thiện bản thân, hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Ảnh, Video: FBNV, Vietcontent