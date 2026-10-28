Video Seoul nâng tỷ số lên 2-0
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Chỉ ít ngày sau khi lên ngôi vô địch K.League 1, FC Seoul làm khách tại Hàng Đẫy của Thể Công Viettel. Ngay phút thứ 8, Moon Seon-Min mở tỷ số cho đại diện Hàn Quốc. Đến phút 21, Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt bằng cú sút uy lực.
Hàng phòng ngự Thể Công tiếp tục mắc sai lầm, để Hwang Do Yun và Cho Young Wook lần lượt ghi bàn ở phút 29 và 34, giúp Seoul dẫn 4-0 sau hiệp một.
Sang hiệp hai, Leonardo Ruiz nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 54. Dù Seoul mất Yazan Al-Arab vì thẻ đỏ phút 65, đội bóng áo lính vẫn không thể ghi bàn danh dự.
Thất bại thứ ba liên tiếp khiến thầy trò HLV Popov đối mặt nguy cơ bị loại sớm khỏi đấu trường châu Á.
Ghi bàn:
Seoul: Moon Seon-Min (8'), Anderson Oliveira (21'), Hwang Do Yun (29'), Cho Young Wook (34'), Leonardo Ruiz (54')
Thẻ đỏ: Yazan Al-Arab (Seoul, 65')
Đội hình thi đấu
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Kyle Colonna (2), Lucas Alves de Araujo (15), Tuấn Tài (12), Nhật Nam (89), Văn Tú (88), Rimario Gordon (13), Văn Khang (11), Trung Hiếu (16), Lucas Ribamar (9)
Seoul: Baek Jong Beom (26), Soo-Il Park (66), Juan Antonio Ros (37), Yazan Al-Arab (5), Jin-Su Kim (22), Moon Seon-Min (27), Do-Yun Hwang (41), Hrvoje Babec (6), Anderson Oliveira (10), Leonardo Ruiz (11), Young-Wook Cho (18)
90'+6
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-5 của Thể Công Viettel trước FC Seoul. Kết quả này khiến thầy trò HLV Popov không còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
78'
Cầu thủ vào sân trong hiệp hai Hernandes tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng không đánh bại được thủ môn Baek Jong Beom.
66'
Yazan Al-Arab của Seoul phải nhận thẻ vàng thứ hai, kèm theo tấm thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Phan Tuấn Tài.
62'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Thể Công Viettel nhưng Wesley Nata lại dứt điểm chéo góc đưa bóng đi ra ngoài cạnh lưới FC Seoul.
54'
Chưa thể tìm được danh dự, Thể Công phải nhận bàn thua thứ 5 từ pha xoay người dứt điểm cận thành của Leonardo Ruiz.
51'
Bị dẫn trước với cách biệt 4 bàn, các học trò của HLV Popov nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng danh dự.
47'
Việt Hưng chuyền bóng thuận lợi để Văn Tú thực hiện pha đặt lòng ở rìa vòng cấm, tuy nhiên bóng đi hơi cao so với xà ngang khung thành Seoul.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một trận đấu khép lại với tỷ số 4-0 tạm nghiêng về phía đội khách FC Seoul.
45'+1
Cơ hội hiếm hoi của Thể Công Viettel từ sai lầm của đội khách, đáng tiếc pha lốp bóng của Trung Hiếu đánh bại thủ môn Baek Jong Beom nhưng trái bóng lại đi chệch cột dọc khung thành Seoul.
34'
FC Seoul có bàn thắng thứ 4
Vẫn là từ một pha tấn công bên cánh phải của FC Seoul, Cho Young Wook thoải mái dứt điểm tung lưới đại diện V-League lần thứ tư.
29'
Tân vô địch K.League 1 có bàn thắng thứ 3
Thêm một pha tấn công nữa của FC Seoul "xé toang" hàng thủ Thể Công Viettel, Hwang Do Yun đánh đầu nối dễ dàng từ đường chuyền nỗ lực của đồng đội bên cánh trái vào.
21'
Anderson Oliveira nâng tỷ số lên 2-0 cho Seoul
Anderson Oliveira không chế bằng ngực vừa khéo để loại hậu vệ Thể Công Viettel trước khi tung cú sút rất căng làm tung nóc lưới thủ thành Văn Việt lần thứ hai.
16'
Rimario Gordon tranh chấp với hậu vệ FC Seoul và bị ngã trong vòng cấm nhưng nữ trọng tài Nhật Bản cho rằng không có lỗi của cầu thủ đội khách.
8'
Moon Seon-Min mở tỷ số cho FC Seoul
Pha lên bóng nhanh của CLB Hàn Quốc, đường chuyền như "dọn cỗ" của đồng đội để Moon Seon-Min thoải mái đệm bóng cận thành vòng qua đầu thủ môn Văn Việt.
8'
Thể Công Viettel có pha phản công nhanh, đáng tiếc là Nhật Nam lại mải đi bóng mà không chuyền bóng cho đồng đội chạy thoáng bên cánh phải, để đối thủ lao về hóa giải.
5'
Việc cả hai CLB đều chưa có được điểm số nào sau hai lượt trận đầu tiên nên cả Thể Công Viettel và FC Seoul đều nhập cuộc quyết tâm.
19h15
Nữ trọng tài chính người Nhật Bản Yoshimi Yamashita thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h10
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h48
18h40
18h35
18h30
Thể Công tiếp đón FC Seoul với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường châu lục. Thầy trò HLV Popov đang trải qua chuỗi 6 trận không thắng trên mọi đấu trường. Tại V-League, đội bóng áo lính đứng thứ 12 với 4 điểm sau 5 vòng. Ở đấu trường châu Á, Thể Công mới có 1 điểm, xếp thứ ba bảng E.
Trong khi đó, Seoul đứng cuối bảng khi chưa giành điểm nào sau hai trận. Tuy nhiên, đại diện Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu.
Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.