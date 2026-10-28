Video Seoul nâng tỷ số lên 2-0

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Chỉ ít ngày sau khi lên ngôi vô địch K.League 1, FC Seoul làm khách tại Hàng Đẫy của Thể Công Viettel. Ngay phút thứ 8, Moon Seon-Min mở tỷ số cho đại diện Hàn Quốc. Đến phút 21, Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt bằng cú sút uy lực.

Hàng phòng ngự Thể Công tiếp tục mắc sai lầm, để Hwang Do Yun và Cho Young Wook lần lượt ghi bàn ở phút 29 và 34, giúp Seoul dẫn 4-0 sau hiệp một.

Thể Công Viettel thua kém toàn diện trước FC Seoul - Ảnh: Dương Đệ

Sang hiệp hai, Leonardo Ruiz nâng tỷ số lên 5-0 ở phút 54. Dù Seoul mất Yazan Al-Arab vì thẻ đỏ phút 65, đội bóng áo lính vẫn không thể ghi bàn danh dự.

Thất bại thứ ba liên tiếp khiến thầy trò HLV Popov đối mặt nguy cơ bị loại sớm khỏi đấu trường châu Á.

Ghi bàn:

Seoul: Moon Seon-Min (8'), Anderson Oliveira (21'), Hwang Do Yun (29'), Cho Young Wook (34'), Leonardo Ruiz (54')

Thẻ đỏ: Yazan Al-Arab (Seoul, 65')

Đội hình thi đấu

Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Viết Tú (18), Kyle Colonna (2), Lucas Alves de Araujo (15), Tuấn Tài (12), Nhật Nam (89), Văn Tú (88), Rimario Gordon (13), Văn Khang (11), Trung Hiếu (16), Lucas Ribamar (9)

Seoul: Baek Jong Beom (26), Soo-Il Park (66), Juan Antonio Ros (37), Yazan Al-Arab (5), Jin-Su Kim (22), Moon Seon-Min (27), Do-Yun Hwang (41), Hrvoje Babec (6), Anderson Oliveira (10), Leonardo Ruiz (11), Young-Wook Cho (18)