Chồng tôi năm nay ngoài 40 tuổi, là giám đốc một công ty tư nhân. Khi đến với tôi, anh đã ly hôn gần 10 năm, có một con riêng với vợ cũ.

Từ khi lấy anh, tôi hiểu rõ rằng, dù cuộc hôn nhân đó đã kết thúc thì trách nhiệm của người cha vẫn còn. Vì vậy, tôi tôn trọng và không bao giờ muốn xen vào mối quan hệ giữa anh và con trai.

Hiện tại, mỗi tháng chồng tôi gửi khoảng 20 triệu đồng để cùng vợ cũ lo chi phí cho con học trường quốc tế. Anh nói đó là môi trường tốt, giúp con có nền tảng ngoại ngữ và nhiều cơ hội trong tương lai.

Nhưng rồi khi con chung của chúng tôi đến tuổi đi học mầm non, mâu thuẫn về việc đầu tư cho con bắt đầu xuất hiện.

Về phía tôi, sau sinh, tôi nghỉ công việc ngân hàng với mức lương cao, chế độ tốt để ở nhà chăm sóc gia đình. Tôi nghĩ, con còn nhỏ, không có ông bà nội, ngoại kề cận hỗ trợ, nếu hai vợ chồng đều lao vào công việc thì con sẽ thiệt thòi. Tôi cũng có khoản tích lũy riêng ổn định, có nhà, đất trước khi kết hôn.

Tôi dự định mùa hè tới đây, khi con gái được 3,5 tuổi, sẽ cho con đi học mầm non. Khi tìm trường cho con, tôi cũng muốn cho bé học một trường mầm non quốc tế. Không phải vì chạy theo "mác quốc tế" mà vì tôi thấy chương trình học, môi trường và cách chăm sóc trẻ ở đó khá tốt, phù hợp tính cách con mình. Nhưng khi nghe tôi nói về mức chi phí, gần 20 triệu đồng/tháng, chồng tôi có vẻ đắn đo.

Tôi thất vọng vì chồng đắn đo chuyện đầu tư cho con gái học mầm non quốc tế. Ảnh minh họa: Freepik

Anh cho rằng, con còn nhỏ, chưa cần thiết phải học trường quốc tế. Theo anh, con cần học giao tiếp tiếng Việt trôi chảy, học kỹ năng chăm sóc bản thân nhiều hơn là "chạy đua ngoại ngữ". Anh cũng khuyên tôi cân nhắc về mức học phí vì đây là khoản đầu tư liên tục hàng tháng trong rất nhiều năm.

Câu nói ấy khiến tôi chững lại. Tôi nhớ rõ, năm ngoái, khi con trai anh gọi điện xin ý kiến về việc đi trại hè ở Singapore, chi phí rất cao nhưng anh chẳng ngần ngại mà đồng ý, lập tức chuyển 50 triệu đồng cho vợ cũ.

Tôi không muốn gây áp lực với chồng nên vẫn nhẹ nhàng khuyên anh tính toán thêm. Tôi hoàn toàn có thể cùng anh lo khoản tiền học cho con. Sau khi con học ổn định, tôi cũng đã có kế hoạch trở lại công việc, chứ không muốn ở nhà nội trợ, "ăn bám" chồng.

Nhưng vài ngày sau, cuộc điện thoại giữa chồng và mẹ anh khiến tôi tắt hết mọi hy vọng. Tôi vô tình nghe thấy anh và mẹ trao đổi về việc học của con riêng. Bà rất hãnh diện khi nghe chồng tôi báo cáo thành tích của cháu trai, liên tục khen ngợi và dặn dò chồng tôi phải gửi thêm tiền cho con ăn học đầy đủ.

Chồng tôi cũng nhắc về dự định cho con gái chúng tôi học trường mầm non quốc tế. Chẳng ngần ngại, mẹ chồng tôi gạt phăng: "Con trai là cháu đích tôn của gia đình, sau này còn nối dõi, làm rạng danh dòng họ nên phải đầu tư học hành. Còn con gái thì học đâu gần nhà, tiện đưa đón là được. Giờ làm ăn khó khăn chứ có phải hái ra tiền đâu mà phung phí".

Tôi nghe mẹ chồng nói mà giận run người, mắt đỏ hoe. Tôi mong chờ chồng mình sẽ lên tiếng bênh vực con gái, nhưng không, anh chỉ đáp lời mẹ: "Con biết rồi. Con sẽ tính toán thêm".

Tôi đứng chết lặng trong bếp. Hóa ra gia đình chồng tôi không coi trọng cháu gái. Chưa bước ra xã hội mà dường như con gái tôi đã "thua" ngay trong chính gia đình mình.

Tôi quyết định sẽ đăng ký cho con học trường quốc tế và tự chi trả học phí cho con, không cần "làm phiền" tới chồng hay gia đình chồng. Tôi làm như vậy liệu có hợp lý hay không? Tôi rất sợ con gái mình phải chịu thiệt thòi, bất công, ảnh hưởng tới tâm lý.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.