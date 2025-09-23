“Bố phúc 70 đời mới cưới được mẹ”

“Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng” – câu ca dao xưa gợi nhắc một mối quan hệ vốn nhiều định kiến. Thế nhưng, câu chuyện của Nguyễn Thùy Trang (SN 1997, quê Hà Giang, nay là xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang) lại mang đến sự ấm áp, nơi tình thân vượt qua mọi rào cản.

Thùy Trang kể, bố mẹ cô chia tay năm 2010, khi đó Trang 13 tuổi, em gái 11 tuổi. Hai năm sau, bố cô dẫn về một người phụ nữ hơn Trang 5 tuổi và giới thiệu, đó là người bố muốn tái hôn.

Thùy Trang (bên phải) trong ngày đón mẹ kế về nhà vào năm 2013

Nhìn người phụ nữ trẻ trung, vừa bước sang tuổi đôi mươi, kém bố 15 tuổi, Trang bối rối không biết nên gọi là “chị” hay “cô”. Nhưng với sự tôn trọng dành cho bố, chị em Trang vẫn vui vẻ chào đón, gọi “cô” xưng “cháu”.

Trang không ngờ, một tiếng "cô" ấy lại gắn bó suốt 13 năm.

“Hồi đó, tôi thấy cô rất hiền. Cô đến với bố tôi vào thời điểm bố chẳng có gì ngoài một người mẹ già và 2 đứa con nhỏ. Lúc ấy bố chưa có nhà, phải ở nhờ nhà em trai ruột, thế mà cô vẫn quyết tâm gắn bó mặc cho gia đình cấm cản”, Trang kể.

Mẹ kế chuyển về sống cùng bố con Trang rồi 1 năm sau mới làm lễ cưới. Một năm ấy, Trang hạnh phúc vô cùng khi được mẹ kế chăm sóc, được tận hưởng không khí đầm ấm của một gia đình đích thực.

Chỉ hơn Trang 5 tuổi nhưng mẹ kế của cô đã ra dáng một người mẹ, hết lòng chăm sóc các con.

“Ngày ấy, mỗi sáng đi học, chị em tôi đều được mẹ kế cho tiền ăn sáng. Có lần, chị em tôi cãi nhau, mẹ bình tĩnh đứng ra giảng hòa rồi giải thích cho các con hiểu rõ đúng, sai. Mẹ chưa từng to tiếng với chúng tôi, chị em tôi cũng hiểu chuyện, không bao giờ cãi mẹ”, Trang tâm sự.

Thùy Trang (ngoài cùng bên phải) cùng mẹ kế (áo tím), em gái ruột (váy đen) và các em

Trang nhớ mãi ngày rời quê vào TPHCM làm việc, cô được mẹ kế chở ra đầu đường đón xe. Đi được nửa đường, Trang thấy mẹ dừng lại lau nước mắt, hỏi ra mới biết bà khóc vì thương cô mới 18 tuổi đã phải bươn chải với đời.

Năm 2016, Trang kết hôn, nhà chồng cách nhà đẻ hơn 200km. Ngày sang nhà trai thăm nhà, thấy đường sá cách trở, gia cảnh lại không được đủ đầy, mẹ kế lặng lẽ ngồi một góc, khóc vì thương con. Khoảnh khắc ấy, Trang cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho mình.

“Đám cưới tôi, mẹ lo liệu chu toàn từ trên xuống dưới, không thua kém người ta thứ gì. Nhà ngoại của mẹ đến dự, trao của hồi môn cho tôi như con cháu trong nhà. Năm 2020, em gái tôi cưới, mẹ cũng lo toan chu đáo y như vậy”, Trang kể.

Khoảnh khắc sum vầy của gia đình Trang vào ngày Tết

Trang sinh được 2 người con. Cả hai lần, mẹ kế đều vượt đường xa đến chăm nom. Mọi việc từ chăm cháu, giặt giũ đến vệ sinh cho mẹ bỉm, mẹ cô đều không nề hà. Năm 2020, em gái ruột của Trang sinh con, mẹ kế một lần nữa vượt hơn 300km đến chăm sóc.

“Một điều nữa khiến tôi kính nể ở mẹ kế là sự hiếu thảo của mẹ với bà nội. Bà tôi ốm đau liên miên, những tháng cuối đời, bà bệnh nằm liệt giường. Mẹ tôi một tay chăm sóc bà chu đáo.

Đến giờ, thi thoảng tôi vẫn nói vui với bố ‘Bố phúc 70 đời mới cưới được mẹ’”, Trang chia sẻ.

Trao yêu thương nhận về “trái ngọt”

Chị em Trang đều lấy chồng xa nhà nhưng hễ có thời gian rảnh lại rủ nhau về thăm bố mẹ. Mỗi khi nhận tin từ các con, mẹ kế lại giặt giũ chăn gối, dọn dẹp nhà cửa để con cháu có không gian sạch sẽ vui chơi. Không khí gia đình sum vầy, ấm cúng là lý do khiến Trang muốn về nhà.

Bố Trang và mẹ kế (áo khoác đen) bên con cháu

Chị Tr. (SN 1992, mẹ kế của Thùy Trang) chia sẻ với PV VietNamNet, hai con riêng của chồng chưa bao giờ là rào cản trong cuộc hôn nhân của chị. Trái lại, chính các con lại trở thành động lực để chị toàn tâm toàn ý với vai trò người vợ, người mẹ, người giữ lửa cho gia đình.

Ngày chị sinh con đầu lòng, 2 con riêng của chồng hết lòng chăm sóc. Đến khi chị sinh con út, dù đã đi lấy chồng xa, các con vẫn về nhà trước cả tuần để chờ ngày mẹ chuyển dạ.

“Tôi luôn tâm niệm, mình sống thế nào thì sẽ nhận lại như vậy. Tôi yêu thương các con thì các con cũng sẽ yêu thương tôi. Bản thân tôi có 3 con ruột nên càng thấm thía câu ‘phúc đức tại mẫu’”, chị Tr. trải lòng.

Hơn 10 năm qua, chị Tr. luôn cảm nhận được sự yêu thương và kính trọng từ các con chồng. Các con rất ngoan ngoãn, hiếu thảo, chưa bao giờ cãi lời mẹ.

Hiện tại, khi đã yên bề gia thất, kinh tế khá giả, 2 con riêng của chị Tr. hết lòng chăm lo cho 3 người em, không để mẹ và các em phải thiếu thốn điều gì. Với chị Tr., đó chính là “trái ngọt” sau bao năm kiên trì vun đắp tình yêu thương.

"Cha mẹ thương con, con hiếu thuận với cha mẹ - đó chính là vòng tròn tình thương mà gia đình tôi dày công vun đắp”, chị Tr. bộc bạch.

Ảnh: Nhân vật cung cấp