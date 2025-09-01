Theo SCMP, một tấm băng rôn đỏ đã được treo trên hàng rào một khu chung cư ở tỉnh Hồ Nam, kèm dòng chữ in đậm gây tò mò: “Cô Shi đã vi phạm trật tự công cộng và đạo đức xã hội khi ngoại tình với chồng của bạn thân”, ký tên: “Người vợ”.

Vụ việc được truyền thông địa phương đăng tải hôm 31/8. Ảnh: Douyin

Không chỉ vậy, một chiếc ô tô trong khuôn viên chung cư cũng bị dán nhiều băng rôn nhỏ với nội dung tố cáo chi tiết hơn, như: “Shi và tôi là bạn thân 12 năm, suốt 5 năm qua cô ấy đã qua lại với chồng tôi”; “Shi cùng chồng bạn thân vào khách sạn trong giờ làm việc”...

Ảnh: Douyin

Chủ nhân loạt băng rôn còn tiết lộ Shi hiện là nhân viên bộ phận tài chính tại Văn phòng Quản lý du lịch cộng đồng Hongshan. Ngay sau đó, đại diện cơ quan này xác nhận với truyền thông Trung Quốc rằng, có một nữ nhân viên họ Shi đang công tác tại đây.

Sự việc nhanh chóng được cơ quan chức năng tiếp nhận điều tra. Các băng rôn, cờ đỏ sau đó đã bị tháo gỡ. Danh tính người vợ và người chồng vẫn chưa được tiết lộ.

Ảnh minh họa: Jimu News

Các luật sư cho rằng việc treo băng rôn như vậy có thể xâm phạm quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ họ Shi, đặc biệt nếu thông tin bị thổi phồng hoặc mang tính vu khống.

Việc này cũng có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật nếu gây tụ tập đông người, cản trở sinh hoạt tại khu vực công cộng. Người treo băng rôn có thể bị cảnh cáo hoặc phạt tối đa 200 Nhân dân tệ (khoảng 736.000 đồng).

Trường hợp nghiêm trọng, mức phạt có thể lên tới 500 NDT (1,8 triệu đồng) và bị giam giữ trong thời gian ngắn.

Luật sư khuyên những người cảm thấy quyền lợi bị xâm phạm nên tìm đến các kênh pháp lý, thay vì tự hành động theo cảm tính. Song, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến lại bày tỏ sự ủng hộ với cách làm của người vợ trong sự việc này.

“Dù là vi phạm pháp luật nhưng tôi ủng hộ cách trả đũa của chị ấy”; “Bạn thân lại là công chức, chắc chắn sự việc này sẽ khiến cô ta bị ảnh hưởng lớn ở nơi làm việc”; “Người vợ đâu có chửi rủa gì, chỉ đơn giản là bày tỏ lời cảm ơn thôi mà”,... là một số bình luận của dân mạng.