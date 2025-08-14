Chiến lược mở rộng thị trường toàn diện của Volkswagen Việt Nam

Sự kiện khai trương đồng loạt 5 đại lý mới là một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường toàn diện của Volkswagen Việt Nam. Trong đó, có 3 đại lý theo tiêu chuẩn mới “Urban Store“ đầu tiên trên thế giới.

Tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến - Tổng Giám đốc Volkswagen Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng để mang sản phẩm và giá trị của Volkswagen đến gần hơn với khách hàng, hệ thống đại lý chính là cầu nối then chốt. Do đó, việc mở rộng mạng lưới phân phối toàn quốc luôn là ưu tiên chiến lược của Volkswagen Việt Nam”.

“Chúng tôi tin rằng sự phát triển mạnh mẽ đồng bộ của hệ thống đại lý sẽ góp phần khẳng định cam kết lâu dài, đánh dấu một bước ngoặc mới trong chiến lược mở rộng thị trường, đồng thời, khẳng định cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước”, ông Nguyễn Hoàng Minh Tiến nói.

Volkswagen ra đời năm 1937 tại Đức. Là một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu thế giới với nhiều thập niên dẫn đầu về doanh số, Volkswagen luôn đặt nền tảng phát triển trên ba giá trị cốt lõi: An toàn - Chất lượng - Sự Đổi mới. Mỗi chiếc xe mang thương hiệu Volkswagen không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là kết tinh của tinh thần tiên phong, sự bền bỉ mang đậm chất Đức và khát vọng nâng tầm trải nghiệm sống.

Tại thị trường trong nước, Volkswagen theo đuổi chiến lược: "Trải nghiệm và khẳng định đẳng cấp mới". Hãng xe tập trung phát triển danh mục sản phẩm xe SUV và MPV cao cấp, dành cho những khách hàng thuộc nhiều thế hệ, giàu tham vọng và khát khao hướng đến sự hoàn hảo, như Viloran, Tiguan, Teramont Limited Edition,Teramont President, Teramont X, huyền thoại Golf và đặc biệt là Touareg.

Bên cạnh đó, hãng luôn nỗ lực nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng về dịch vụ bán hàng và hậu mãi theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu thông qua hệ thống đại lý trải dài khắp cả nước.

Hiện, Volkswagen Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào dòng xe năng lượng mới (NEV), với mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp xe điện cao cấp hàng đầu tại Việt Nam - hòa nhịp cùng xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

5 đại lý mới của Volkswagen Việt Nam

Volkswagen An Phú, số 507C Võ Nguyên Giáp, Phường An Khánh, TP.HCM

Đại lý được thiết kế theo mô hình Urban Store, có xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu. Showroom có thể trưng bày 6 xe, có phòng giao xe riêng rộng 50m² và khu vực lounge sang trọng rộng 60 m². Khu dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 1.100m² với trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu.

Volkswagen Golden, số 922 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

Đại lý theo mô hình Urban Store, thiết kế theo tiêu chuẩn của Volkswagen toàn cầu. Showroom có thể trưng bày 5 xe, có khu vực highlight dành cho mẫu xe nổi bật, có phòng giao xe riêng rộng 50m² và khu vực lounge sang trọng 40m². Ngoài ra, đại lý còn có 2 khu vực Configuration ấm cúng và riêng tư gồm những Digital Display hiện đại. Khu vực Lounge sang trọng thư giãn với khu accessories dành cho khách hàng yêu thích những món quà lưu niệm độc đáo của thương hiệu Volkswagen.

Volkswagen Thanh Hóa, số 89 đường Trịnh Kiểm, Phường Quảng Phú, Tỉnh Thanh Hóa.

Đây là đại lý Volkswagen tiêu chuẩn 4S đầu tiên tại thị trường Thanh Hóa - trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước. Showroom có tổng diện tích là 700m² trong giai đoạn 1. Dự kiến, cơ sở hạ tầng của Volkswagen Thanh Hóa sẽ được mở rộng ở giai đoạn 2 với hơn 4.000m², trở thành đại lý có tổng diện tích lớn nhất. Showroom hiện đang trưng bày đầy đủ các mẫu xe Volkswagen đang phân phối và có xưởng dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu.

Volkswagen Đồng Nai, 643 Xa Lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Đồng Nai.

Đây là đại lý Volkswagen tiêu chuẩn 4S đầu tiên tại thị trường Đồng Nai - cửa ngõ đi vào vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Showroom có thể trưng bày 6 xe với diện tích 400m². Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa rộng 500m², với đầy đủ các trang thiết bị theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu.

Volkswagen Khánh Hội, số 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP. HCM.Volkswagen Khánh Hội dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 8/2025. Đại lý này cũng được thiết kế theo mô hình Urban Store và theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu, trưng bày tối đa 5 xe thế hệ mới, có khu vực nổi bật cho mẫu xe chủ đạo kết hợp vách welcome mới. Ngoài ra, showroom còn có phòng giao xe riêng 28m² và lounge cao cấp 50m² dành cho khách hàng.

Ngoài ra, nhân dịp khai trương đồng loạt 5 đại lý trên toàn quốc, Volkswagen Việt Nam cũng cho ra mắt 2 phiên bản nâng cấp của mẫu Touareg gồm Touareg Highline có giá 3,099 tỷ đồng và Touareg R-Line có giá có giá 3,399 tỷ đồng. Hiện, hai phiên bản tiêu chuẩn Touareg Elegance và Luxury “ăn điểm” với giá bán dễ tiếp cận cho khách hàng trong phân khúc SUV cao cấp, chỉ từ 2,368 tỷ đến 2,768 tỷ đồng. Như vậy, mẫu Volkswagen Touareg sẽ có 4 phiên bản tại Việt Nam. Hiện tại, các phiên bản của Touareg đã có mặt tại hệ thống 20 đại lý Volkswagen trên toàn quốc.

Thùy Linh