Nhà phát hành Vplay vừa công bố dàn gương mặt đại diện quy tụ nhiều nghệ sĩ và KOL nổi tiếng cho tựa game nhập vai Ta Là Hắc Ngộ Không.

Tựa game thu hút sự chú ý khi quy tụ ba gương mặt đại diện gồm rapper Thái VG, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất và người mẫu Thắm Tây. Dự án đánh dấu sự kết hợp giữa các cá tính thuộc ba lĩnh vực âm nhạc, võ thuật và giải trí số.

Bên cạnh ba gương mặt đại diện, dự án còn có sự tham gia của các nghệ sĩ NSND Trung Anh, NSƯT Việt Anh và KOL Trần Hà Linh. Sự xuất hiện của dàn khách mời này tiếp tục thúc đẩy hoạt động tương tác và thảo luận về sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong chiến dịch này, các nghệ sĩ xuất hiện với tạo hình nhân vật Hắc Ngộ Không trong trang phục giáp trụ, mỗi người thể hiện một khía cạnh cá tính khác nhau. Thông qua hình ảnh của các đại sứ, nhà phát hành Vplay muốn truyền tải thông điệp chủ đạo mang tên "nghịch mệnh" của tựa game.

Ta Là Hắc Ngộ Không là tựa game MMORPG màn hình dọc do Vplay phát hành tại Việt Nam, lấy cảm hứng từ đề tài "Hắc Thần Thoại". Trò chơi xây dựng bối cảnh hành trình khám phá các bí mật tại Tây Thiên dưới góc nhìn của nhân vật Nguyên Thần tái sinh. Về vận hành, tựa game tích hợp lối chơi rảnh tay (AFK), tính năng chuyển phái tự do và cơ chế biến thân thành các hình thái Thần hoặc Ma.

Chiến dịch truyền thông hợp tác cùng dàn nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ tăng mức độ nhận diện và thảo luận cho Ta Là Hắc Ngộ Không trên các nền tảng số. Theo thông tin từ nhà phát hành Vplay, tựa game sẽ ra mắt vào lúc 10h ngày 14/10/2026 trên hai hệ điều hành Android và iOS.

Fanpage: https://www.facebook.com/talahacngokhong

Tải game Ta Là Hắc Ngộ Không - Vplay tại: https://hacngokhong.vplay.vn/3Nrn/pr

(Nguồn: Vplay)